No a las salmoneras en Rio Grande, que los negocios no se lleven puesto el medio ambiente.

Rio Grande 09/08/2025.- Desde hace años este medio a defendido a rajatabla el medio ambiente y el ecosistema de Tierra del Fuego, junto con profesionales locales realizamos un documental sobre el tema hace mas de dos décadas y hoy volvemos a plantarnos ante los intereses personales, de algunos legisladores, comerciantes y negociadores profesionales que siempre llevan agua para su molino. Esta Reunión de comisión en la delegación de la legislatura en Rio Grande, llamó mucho la atención, para tratar el tema salmoneras, pasando a un cuarto intermedio y no hubo dictamen, pero las intenciones de colocar salmoneras sobre las costas de la zona norte y casualmente quien presenta el proyecto es quien resulta ser el propietario de toda la costa hasta San Sebastián

Aquí publicamos algunas de las muchas notas que hemos publicado, oponiéndonos a la instalación de salmoneras en Tierra del Fuego, sin ninguna otra opción, ni en el mar, ni en el Canal Beagle, ni el lagos, rios o lagunas y menos en las costas de la zona norte de la isla.

Si es no en el Canal Beagle, es no en toda la provincia, no somos el patio trasero de Ushuaia, y tenemos argumentos mas que suficientes para rechazar que se vuelva a concretar un negocio para pocos, a costa de la sanidad, el cuidado del medio ambiente y la fragilidad del ecosistema.

Aun nadie le pudo explicar a este medio como van a potabilizar el agua que usen en las salmoneras en tierra, y aquí como si esto no fuera suficiente proponen instalar salmoneras en la ex planta de El Tropezón, es obvio que el agua con antibióticos, excrementos y alimento iría a parar al rio, el mismo rio de donde se toma el agua para toda la ciudad, este es solo un punto sin tener en cuenta todo lo previo, como las intenciones de los que presentan proyectos y que ya tienen negocios cuyo origen es desconocido y pretenden seguir llevando fondos a su bolsillo sin importar nada y mucho menos la salud de la población con la contaminación ambiental que implican las salmoneras que ademas no garantizan ningún beneficio real para la sociedad.

Los invitamos a enterarse de todo lo que producen estas jaulas en el mar.