No a las salmoneras en Rio Grande, que los negocios no se lleven puesto el medio ambiente.

Aquí publicamos algunas de las muchas notas que hemos publicado, oponiéndonos a la instalación de salmoneras en Tierra del Fuego, sin ninguna otra opción, ni en el mar, ni en el Canal Beagle, ni el lagos, rios o lagunas y menos en las costas de la zona norte de la isla.
Si es no en el Canal Beagle, es no en toda la provincia, no somos el patio trasero de Ushuaia, y tenemos argumentos mas que suficientes para rechazar que se vuelva a concretar un negocio para pocos, a costa de la sanidad, el cuidado del medio ambiente y la fragilidad del ecosistema.
Aun nadie le pudo explicar a este medio como van a potabilizar el agua que usen en las salmoneras en tierra, y aquí como si esto no fuera suficiente proponen instalar salmoneras en la ex planta de El Tropezón, es obvio que el agua con antibióticos, excrementos y alimento iría a parar al rio, el mismo rio de donde se toma el agua para toda la ciudad, este es solo un punto sin tener en cuenta todo lo previo, como las intenciones de los que presentan proyectos y que ya tienen negocios cuyo origen es desconocido y pretenden seguir llevando fondos a su bolsillo sin importar nada y mucho menos la salud de la población con la contaminación ambiental que implican las salmoneras que ademas no garantizan ningún beneficio real para la sociedad.
Los invitamos a enterarse de todo lo que producen estas jaulas en el mar.
Salmoneras: comunidades indígenas anticipan acciones legales y movilizaciones en toda la provincia
Científicos patagónicos claman: no a las salmoneras en jaulas por su impacto contaminante y mínima creación de empleo
Salmoneras en Chile: Por contaminación de aguas y entregar declaraciones falsas Exejecutivos de Nova Austral fueron condenados a 800 días de presidio.
Los pueblos originarios de Tierra del Fuego dicen NO a las Salmoneras ni en el mar ni en la tierra ¡Sumá tu adhesión!
Ante el NI de muchos: Hoy como ayer decimos no a las salmoneras en la provincia de Tierra del Fuego.
No a las salmoneras, «lo que está mal, está mal no importa quien lo haga»
No a la instalación de salmoneras en Tierra del Fuego, todos los argumentos.