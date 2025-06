Ante el NI de muchos: Hoy como ayer decimos no a las salmoneras en la provincia de Tierra del Fuego.

Esta nota de 2024 resume la preocupación y la decepción que significa que a 4 años de la aprobación de una ley contra las salmoneras votada por unanimidad en la legislatura Provincial, quienes más se opusieron antes decían NO hoy NO digan NI, y empiecen a justificar con argumentos de dudoso origen, la instalación de salmoneras en la provincia, eso sí, en el Canal Beagle,NO, pero en zona norte no hay problema.

Esperemos que las autoridades correspondientes impidan que se instalen en nuestra ciudad, y que no permitan que los ushuaienses decidan el futuro de la provincia, no permitamos avasallamientos de esta naturaleza, la destrucción del medio ambiente, y que pongan en juego la salud de la población, a expensas de un negocio para pocos, que no es la ampliación de la matriz productiva, sino la entrega de la soberanía y los recursos naturales a cambio de plata para sueldos.

Realmente una verguenza. No a la contaminación de lagos, ríos de la zona norte de Tierra del Fuego

No a la instalación de salmoneras en Tierra del Fuego, todos los argumentos.

Por Armando Cabral

Rio Grande 10/07/2024.- (EFE).- En Tierra del Fuego aprobó el 30 d junio de 2021 una ley que prohíbe la salmonicultura a escala industrial en su territorio para evitar daños ambientales, lo que convierte al país suramericano en el primero del mundo en frenar un proyecto de cría del salmón antes de que entre en vigencia. Ahora el debate se da, por la aparición de al menos dos legisladores, uno libertario, Agustín Coto, que calificó a esta le de idiota, y federico Sciurano quien dijo ser permeable a discutir una nueva ley después de la presión del dueño de Newsan que se quiere dedicar a este negocio, que destruye, la salud, el medio ambiente y la fauna y flora marina.