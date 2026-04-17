La violencia del discurso libertario: Zootopia libertaria: en el video de Milei los peronistas son monos

Argentina 17/04/2026.- IA y estética de película animada para humillar rivales. El Presidente publicó un clip que resume su carrera y ataca a todo el arco político. Este es el trabajo en que el presidente ocupa su tiempo, pasando hasta 17 hs en las redes sociales, provocando, insultando, o humillando, mujeres, periodistas, empresarios, opositores políticos, empresarios y todo aquel que no le sea funcional.

El universo digital de Javier Milei no conoce de protocolos. A través de su cuenta de Instagram, el Presidente replicó un video animado —creado por un usuario libertario— que reduce el arco político a una fábula zoológica cargada de sarcasmo. La pieza es una narrativa épica de su ascenso, con un fuerte componente de descalificación visual.

El video arranca con el «pecado original» de la casta: un león con campera de cuero (Milei) que, ante el desafío del exdiputado Daniel Lipovetzky en 2018 para que «arme un partido», ruge su lema de «despertar leones». A partir de allí, el bestiario se torna agresivo. El fragmento más polémico muestra a Cristina Kirchner como un mono en el atril de su «Escuela Justicialista», vitoreada por una masa de primates.

La «limpieza» estética no perdona a nadie. Carlos Melconian aparece como un tiburón que balbucea sobre «fideos y tuco» y la necesidad de «alinear, alinear y tac». Ricardo López Murphy es un bulldog que repite, hoy con ironía, que Milei es un «fenómeno barrial». En una de las escenas más ácidas, Horacio Rodríguez Larreta (un lagarto) le confiesa a Marcelo Longobardi (un mandril) su temor a ser «pisado por una silla de ruedas», recreando la vieja interna porteña.

La paridad de género llega con Myriam Bregman, retratada como una gata que lo tilda de «mimoso». La líder del PTS no tardó en responder al posteo: «Ni gatita ni sumisa», disparó tras verse caricaturizada. Por su parte, Patricia Bullrich es un pato que, arrepentida, se funde en un abrazo de redención con el felino, mientras Sergio Massa —un tigre— queda acorralado por su propio «por sí o por no» sobre la venta de órganos.

El cierre es el clímax de la humillación política: ante el interrogante de un militante sobre si es Presidente, el león triunfante remata con un «Parece que sí». Para la comunicación oficial, la política ya no se debate: se zoologiza hasta que el algoritmo decida la próxima especie a extinguir.

Fuente: Revista Noticias.