Ser consecuente y no obsecuente, tener conciencia de clase y no tratar de quedar bien con nadie.

Rio Grande 04/03/2026.- Siempre he pensado que tener opinión propia es un trabajo de alto riesgo y hoy, lamentablemente, lo confirmo: es una tarea titánica tener pensamiento crítico, una cuota de sentido común y no solo pensarlo, sino decirlo. He ahí el problema: decir, poner palabra, expresarlo, sin que haya detrás ninguna bandería política partidaria. Es esa opinión que “sale de las tripas”, que no tiene una segunda intención, que no va cargada de sentimientos previamente acordados, ni de sugerencias, ni de intereses personales, sino que surge como una expresión de libertad de expresión, donde cuestionar, criticar y hasta sospechar es mi trabajo.

Hoy, lamentablemente, lo confirmo: es una tarea titánica tener pensamiento crítico, una cuota de sentido común y no solo pensarlo, sino decirlo. He ahí el problema: decir, poner palabra, expresarlo, sin que haya detrás ninguna bandería política partidaria. Es esa opinión que “sale de las tripas”, que no tiene una segunda intención, que no va cargada de sentimientos previamente acordados, ni de sugerencias, ni de intereses personales, sino que surge como una expresión de libertad de expresión, donde cuestionar, criticar y hasta sospechar es mi trabajo.En mi barrio eso se llama principios: sostener una postura, manejarse con reglas de juego que no se rompen, ser consecuente y no obsecuente, estar siempre del mismo lado y no traicionar aquello que traemos en los genes y que es informar por sobre todas las cosas.

No hay otra forma de hacer esto si uno va cambiando de bandera, de partido, de ideología cada vez que cambian los funcionarios, porque eso sería, como dijo un exgobernador, “ser genéticamente oficialista”.

Bueno, no lo somos, no le militamos nada a nadie y no aceptamos sugerencias de ningún tipo. Las opiniones son eso: opiniones, que pueden o no ser respetables, pero son solo eso. Y la opinión es respetable cuando está plagada de verdades, fundamentos, documentación y, por sobre todo, sentido común. Sin eso, seríamos propaladores de verdades a medias, que es lo mismo que mentir, y jamás nos hemos permitido eso, aunque a muchos no les guste, aunque insistan en ese rumbo. Más de uno da vuelta las cosas para que parezcan lo que no es, pero el tiempo, como decimos siempre, a la larga o a la corta nos da la razón. Decimos que “no buscamos información, la confirmamos”. En ese marco, y después de 21 años con www.lalicuadoratdf.com.ar (lalicuadoratdf.com.ar in Bing), tenemos más que suficientes ejemplos de que esto es así.

Ha pasado con la situación económica de la provincia de Tierra del Fuego, con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), el desempleo, el aumento de la pobreza, el cierre de empresas, las salmoneras, la huida de YPF, la crisis energética en Ushuaia, los escándalos del IPRA, los escándalos del Tribunal de Cuentas —con los que nadie se mete—, los policías retirados que no cobran hace 9 meses, el colapso del sistema de salud, los recortes de coparticipación que ya obligaron a la provincia a pedir tres adelantos de coparticipación para pagar sueldos, las jubilaciones de ANSES, la reforma laboral, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y así podríamos seguir. Solo hay que ir al buscador de www.lalicuadoratdf.com.ar (lalicuadoratdf.com.ar in Bing) y allí encontrarán que siempre estuvimos en el mismo lugar, del mismo lado: del lado de la gente, dejando de lado cualquier interés personal, respetándome y respetando a quienes conviven con nosotros cada día, dándoles lo mejor de este medio, aclarando dudas e incertidumbres a todos aquellos a los que les preocupa el rumbo del país, la provincia, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil, que son a quienes nos debemos, en definitiva, al pueblo.

No somos ni más ni menos que nadie y nos hemos ganado este espacio a fuerza de trabajo diario, de continuidad, de seriedad laboral y respeto por lo que ofrecemos cada día como producto de este trabajo.

Nos dedicamos a la información general, centrados en la economía, y esta nos atraviesa a todos, no importa el lugar que ocupemos. Tenemos como eje la conciencia de clase: saber dónde estamos parados, a dónde pertenecemos y no creernos más de lo que somos. Partiendo de esta premisa, no hay posibilidad de cambiar absolutamente un ápice de lo que somos, lo que nos interesa y lo que transmitimos. Somos esto: un medio con 21 años de trayectoria, que no tiene jefes, que no busca quedar bien con nadie y que, por sobre todas las cosas, tiene principios y reglas de juego que no se rompieron, no se rompen y no se romperán, le guste a quien le guste.

Nuestro norte son los lectores, la sociedad, la gente, y sus problemas cada vez mas complejos y si nadie pone en agenda estos temas, es como naturalizar el desastre y no vamos por ese camino.