Un xenófobo y cenutrio en la conducción nacional de la juventud de la UCR.

Rio Grande 28/04/2026.- Hace unos días, Francisco Zsilavecz, el presidente del Comité Local de la UCR centenario y ahora avergonzado partido, lanzó al aire en el programa que comparte con Leonel Puebla, agresivas descalificaciones hacia los hermanos chilenos. Allí y sin fundamento alguno, se auto denominó, “superior estética e intelectualmente” y agregó que, “nos envidian y vienen a matarse el hambre acá”. Este sujeto ahora es el vicepresidente 2° de la Juventud radical a nivel nacional.

El co conductor del programa “la Voz del Viento”, no ahorro, descalificaciones y provocaciones, llegando a decir que “los chilenos nos envidian”, “vienen a matarse el hambre acá”, y agregó, “no quiero parafrasear a Milei, pero, nosotros somos estéticamente superiores”, “somos superiores en el futbol, en la música, somos intelectualmente superiores”.

Este grado de agresividad y xenofobia, generó, una cadena de criticas en redes sociales y un profundo malestar en la comunidad chilena de nuestra ciudad que, como todos saben, son en su gran mayoría pioneros, y son varias las generaciones que vivieron, viven y vivirán en esta ciudad.

Zsilavecz, lejos de disculparse, redobló la apuesta y fue su compañero de programa, quien lanzo amenazas a una periodista riograndense de raíces chilenas que se pronunció en sus redes sociales personales. Sin tapujos, Puebla la que calificó de resentida o envidiosa, con lo que me queda claro que desconoce el significado de ambas palabras, como tambien a los ciudadanos de Río Grande.

Si no habían tenido trascendencia hasta ahora, lo lograron, no por su superioridad intelectual, sino por un grado de xenofobia, odio y resentimiento que quedó grabado para la posteridad, porque a ningún riograndense se le ocurriría referirse asi a ciudadanos con los que convivimos a diario, porque es una falta de respeto, es una demostración de soberbia que solo puede provenir de la ignorancia y porque nadie se merece ese destrato de alguien que aún no ha recorrido ni la mitad del camino de la vida.

Quien emitió un comunicado que leyó en otro espacio de la misma emisora, fue Ana María Fabro, una de las socias de Aire Libre FM, quien se mostró sumamente incómoda con lo sucedido, y aseguró que había recibido mensajes de toda clase a partir de los dichos pronunciados en “La Voz del Viento”, incluso, Fabro expresó que el programa era una producción independiente, intentando así, despegar de semejantes frases descalificantes.

En el mismo marco, hizo una publicación en redes sociales, el periodista de la ciudad de Punta Arenas “Juampi” Oyarzo Moreno, esgrimió que la “carta de reclamación Consular es un hecho” y reclamo “espero que todos los que ponen publicidad aquí -por el medio de comunicación- les de vergüenza”.

Como si todo esto no fuera suficiente, hoy nos enteramos que, Zsilavecz, fue nombrado Vicepresidente 2° de la Juventud Radical a nivel nacional en el mes de diciembre de 2025, con lo que, entendemos que, el centenario partido, o comparte estas expresiones de xenofobia y discriminatorias, o no saben a quien nombraron, porque es necesario aclarar que las disculpas publicas que muchos esperan no han llegado y su compañero Puebla, amenazó con iniciar acciones legales a quienes lo mencionaron, a pesar que, como se puede ver en el video que ellos mismos grabaron, festejó todas y cada una de las expresiones de su compañero, sin detenerlo en ningún momento, incluso callando, y como dice un viejo dicho, “el que calla otorga”.

Estos hechos no deben repetirse nunca más, porque nos retrotraen a momentos muy oscuros de nuestra historia reciente que, aun provocan reacciones de rechazo en toda una sociedad a la que le ha costado mucho recuperar la democracia. Estos personajes deberían tener la grandeza y dar un paso al costado en una comunidad democrática, y los que piensan y actúan de esta manera tambien.

La conformación de la Conducción de la JR Nacional con Francisco Zsilavecz ocupando la Vicepresidencia 2°.

Armando Cabral

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