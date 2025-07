Salmoneras: comunidades indígenas anticipan acciones legales y movilizaciones en toda la provincia

Tras la negativa del Ejecutivo a realizar la consulta “libre, previa e informada” a los pueblos originarios para la modificación de la Ley 1355, Antonela Guevara, Vicepresidenta de la comunidad Rafaela Ishton del pueblo Selk’nam, expresó su profunda frustración y rechazo: “La verdad que me deja una sensación de desilusión porque nosotros consideramos que con todo el intercambio que tenemos con la Secretaría de Pueblos Originarios en particular la Secretaría de Derechos Humanos, íbamos a tener una respuesta favorable a nuestra petición”.

Guevara expresó que la respuesta del Ejecutivo fue rápida y con intereses que, desde su perspectiva, responden a “intereses creados”, relacionados con beneficios económicos de sectores ligados a los proyectos de salmonicultura. “No estaba claro que los intereses estaban y son, como lo explicó la ministra, netamente económicos”, y disparó: “Creo que no hay ninguna área del gobierno que responda una solicitud en menos de cuatro horas”.

Asimismo, anticipó que están en vías de realizar acciones legales: “Vamos a insistir con la consulta en el nuevo proyecto, en el asunto 247 que presentó el Ejecutivo. Además, vamos a exigir la reglamentación de la ley 1355 y a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Estado por incumplimiento de los deberes del funcionario público. Hoy la Ley está vigente, no está derogada ni modificada. Vamos a exigir la reglamentación y se presentarán los amparos necesarios”. Al mismo tiempo, la referente de la comunidad Selk’nam confirmó que se están preparando para la movilización: “Vamos a hacer diferentes acciones en toda la Provincia con el acompañamiento de otros sectores, no solamente de Tierra del Fuego, sino a nivel internacional, donde reconocen que esto sería perjudicial para todos”.

La dirigente fue contundente al señalar que si la consulta “hubiese sido efectuada en condiciones normales”, habría sido una oportunidad para que las comunidades, legisladores y el Ejecutivo dialogarán en forma transparente. “Era una oportunidad para todos, para la comunidad indígena y la comunidad en general, para entender la propuesta del Ejecutivo, cuáles son esas áreas de sacrificio, qué lagos, qué ríos van a utilizar, qué especies exóticas pretenden introducir, en vista de qué interés o empresario… Si se presentó algún proyecto del cual uno pueda tener como ejemplo para poder analizarlo. Digo, hubiese sido realmente una oportunidad para todos para conocer cuál es la visión del Ejecutivo con relación a la salmonicultura”.

Por otra parte, Antonela reafirmó su postura firme contra la instalación de salmoneras no sólo en el Canal Beagle, sino también en el Atlántico, por los graves impactos ambientales y las deficiencias en la fiscalización. “Por el impacto ambiental, por lo que generan estos antibióticos, los excrementos, los lugares quedan luego como zonas arrasadas, los fondos marinos detectados completamente”. Al mismo tiempo, Guevara apuntó directamente al Ejecutivo: “Tenemos un gobierno que no tiene capacidad de fiscalización. Nos damos cuenta en todas las actividades que hay hoy en tierra: la actividad forestal, la actividad minera… Tenemos incendios forestales en reservas naturales que no son custodiadas o debidamente protegidas, no hay vehículos que estén en condiciones para fiscalizar o cantidad de guardaparques necesarios. El Estado tiene una deficiencia súper importante en capacidad. Entonces, ¿cómo podría yo pensar que van a estar custodiando la actividad en el medio del mar, en el lago, en el río?”