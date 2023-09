Con la excusa del gasto fiscal Massa vuelve a meter la separata contra la 19640 en el presupuesto 2024

ya no quedan duda, el actual ministro de economía de la nación y candidato presidencial, de Unión por la Patria va nuevamente contra el subregimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, incluyendo la separata que ya presento en 2022 y mediante la cual reduce los beneficios que la promoción industrial tiene hasta hoy, busca con esto el desequilibrio fiscal cero.

Para mas daos la información fue publicada por el medio ultraoficialista «El destape» de Roberto Navarro, defensor confeso del gobierno nacional.

El próximo 15 de septiembre deberá ingresar a la Cámara de Diputados el proyecto del Presupuesto 2024. Según el adelanto realizado por el ministro de Economía y candidato presidencial por UP, Sergio Massa, el texto planteará el objetivo de alcanzar el déficit cero durante el próximo año, cuando para este 2023 la meta acordada con el FMI sigue en el 1,9% del PBI. El debate parlamentario podría contar con un arduo debate en caso de que se avance con el análisis sobre los gastos tributarios y una serie de beneficios empresarios que equivaldrían al 4,5% del producto, y que alcanza a diferentes actores del poder real: funcionarios del poder judicial que no pagan Ganancias, o beneficios a las empresas mineras, energías renovables, biocombustibles, o la promoción económica de Tierra del Fuego. De acuerdo a lo informado por Economía, el objetivo sería llevar adelante una reducción de estos beneficios para alcanzar el tan mentado déficit cero. La separata ya había sido incluida en el Presupuesto de este año aunque no fue tratada por el Congreso.

“El Presupuesto se propone incluir una separata que detalle el impacto del gasto tributario en las cuentas públicas. Su reducción es una vía que permitiría robustecer los recursos del sector público, contar con mayor financiamiento para el desarrollo de políticas públicas prioritarias y, como se postula, alcanzar el déficit primario cero en la Ley de Presupuesto 2024 de la República Argentina”, señalaron desde Economía al momento de enviar un adelanto del texto que debería conocerse esta semana. El peso financiero del gasto tributario y de otros beneficios empresarios equivaldrían al 4,5% del PIB.

Si bien no se difundió el contenido de la nueva separata, sus lineamientos quedaron establecidos en el proyecto del Presupuesto 2023, ocasión en que Massa también presentó ante el parlamento un desglose de los beneficios tributarios que ahora se propone revisar nuevamente.

Este medio publicó en exclusiva en 2022 la separata que Sergio Massa presento y entregó a los diputados de la Coalición Cívica para luego presentar el primer proyecto de eliminación del subregimen de promoción económica de Tierra del Fuego, quitando paulatinamente sus beneficios y entregando la soberanía de un lugar geopolíticamente estratégico en el mundo.

Como dijo la Jueza Federal, Dra. Mariel Borruto, expensas de los ataques de grandes potencias como Inglaterra y China, sus reclamos por el sector Argentino en Antártida y los recursos natrales marinos e hidrocarburíferos tanto en el continente blanco, como en la plataforma submarina donde se encuentran también las islas Malvinas. Nuestro continente y el mapa bicontinental que el gobierno nocional promociona.

Texto de la separata presentada en 2022 por Massa y que vuelve a meter en el presupuesto nacional para 2024, la idea, desaparecer el regimen de promoción industrial.