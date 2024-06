Lo adelantamos hace un mes: Viene un calvario de 3 años y medio.

Rio Grande 28/06/2024.- No hay que ser mago para entender lo que pretenden hacer los libertarios con este pais, solo hay que analizar los actos, los hechos y no las palabras, porque, es obvio que cuando mueven los labios mienten. Y la aprobación de la ley de bases y el paquete fiscal, vuelve a poner sobre la cabeza de millones de argentinos, una espada de Damocles, como para que no vivamos en paz los próximos 3 años y medio.

Una cosa es pensarlo y otra decirlo, una cosa es decirlo y otra hacerlo, las personas se conocen por los hechos, y los hechos marcan que el beneficio para los argentinos, nunca estuvo plasmado en los hechos, solo en las palabras, como “LIBERTAD”, la palabra que mas usaron para llegar a poder, pero que después se tradujo en represión, violación de derechos humanos, derechos civiles y laborales.

La riqueza, otra palabra utilizada hasta el hartazgo, pero que en la práctica se convirtió en un aumento del 7,7 % de la pobreza, solo en el primer trimestre, más de un millón de desocupados, 8 millones de menores la pobreza e indigencia.

Producción y desarrollo, viejo relato que los argentinos venimos escuchando desde que este pais se llama argentina, esto tampoco se vio plasmado en ningún hecho, la destrucción de la industria nacional, el desempleo, caída de importaciones, cierres, destrucción de 55 mil Pymes, suspensiones de personal, adelanto de vacaciones y jubilaciones adelantadas también.

Apertura y diálogo político, Milei adelantaba en su campaña que estaría abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas, a menos de un mes, ya había tratado de ratas a los diputados, degenerados fiscales, corruptos, casta inmunda. A los gobernadores dijo que “los voy a mear, los voy a fundir”, durante Expo Agro, y de hecho nunca habló con ninguno de ellos en 6 meses de gestión, y efectivamente los fundió, hoy 22 provincias están en rojo, les recortó la coparticipacion en un 96% y a los que no comulgan con sus ideas, los castiga aún más.

Inflación, vamos a terminar con esta tragedia, no solo no terminó, sino que la amplió y como si no fuera suficiente, devaluó el peso un 118% una suma histórica, que solo estuvo cerca en los 60 cuando se devaluó 100%, la inflación acumulada en el primer trimestre es del 76%, la anual 276 % y la mensual 4%, otro hecho incumplido.

Déficit cero, otra mentira, el déficit cero se logró a raíz de incumplir todos los compromisos internacionales con organismos de crédito, y más endeudamiento, concretamente 21.600 millones de dólares en solo 6 meses, llevando la deuda total a 365.000 millones de dólares, es falso que haya déficit cero, es falso que eso haya beneficiado a los argentinos y es falso que propenda al despegue de la economía argentina, que está más destruida que nunca.

Como no falta nada en este golpe de realidad la absoluta falta de empatía con todos el mundo, menos entre ellos y en ese ellos solo está incluido el gabinete, de alguna manera hay que llamarlos, por ejemplo apelando el pedido de la justicia de distribuir alimentos, negándose a hacerlo, mentir sobre esos alimentos, entregarlos a punto de vencerse, tratar de mogólico a un gobernador, quitarle los medicamentos a enfermos oncológicos, discapacitados y jubilados, si esto no es ser una mala persona, que me digan que es.

Este hombre, gobierna este pais, toma decisiones, recibe premios falsos, escribe libros y automáticamente lo denuncian por plagio, se reúne con la ultraderecha europea y lo repudia medio continente. Copia capítulos enteros, y eso obviamente no es escribir, ha viajado, en seis meses más que cualquier otro presidente durante todo su mandato, no ha obtenido una sola inversión destacable, y no solo eso, sigue el éxodo de empresas por la política económica que no les permite acceder a dólares para comprar insumos.

Por eso cuando escribimos la columna de opinión hace un mes, adelantábamos lo que efectivamente está pasando y que se va a agravar con la aprobación de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal, con esto terminará de borrar a la clase media, y exterminar a las clases bajas. Pero, siempre hay un, pero, a Milei lo votó el 56% del pais, y eso, si bien lo legitima no lo avala para hacer lo que se le antoje, destratar a un pais, y, además, fundirlo, como lo está haciendo.

No somos adivinos, futurólogos, ni prestigiadores, observamos lo que pasa y por eso, decimos lo que decimos y lo adelantamos.

Publicamos en exclusiva, el texto completo de la Ley de Bases, el paquete fiscal, la resolucion 92 y la 99 de la Secretaría de Energía de la Nacion, con las quitas de subsidios, el artículo 111 que propone la eliminación del Subregimen de Promoción Industrial, que votado anoche por 143 votos a favor en diputados, el artículo 88, que apunta a lo mismo, sin embargo muchos, dicen hay que esperar y otros lo apoyan sin siquiera saber de qué se trata, no es lo mismo, saber que conocer y también dijimos que quienes hablan o votan contra Tierra del Fuego, no conocen esta provincia y otros ni siquiera saben dónde está ubicada. Adelantamos el festejo de los industriales, empresarios y corporaciones y la suba del dólar. Y ya que estamos les adelantamos una nueva devaluación, en breve.

la nota de hace un mes adelantando lo que viene.

https://www.lalicuadoratdf.com.ar/2024/06/gestion-milei-5-meses-de-desastre-y-un-calvario-de-tres-anos-y-medio-mas/

Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar