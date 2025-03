Interna peronista, ¿Qué interna peronista?

Rio Grande 27/03/2025.- Pareciera que es muy difícil de entender que no hay ninguna interna peronista en Tierra del Fuego, hay dos sectores, el peronismo que “conduce”, Walter Vuoto, y un peronismo diferente, que ni siquiera participó de las elecciones, que no está, que no menciona al peronismo camporista, que no le interesa y ni siquiera hace referencia a ese espacio. Ya hace un largo tiempo que Martin Pérez, líder de Provincia Grande, decidió que ni siquiera haría referencia al peronismo camporista de la capital provincial, no lo menciona, no lo reconoce, no forma parte y no quiere estar ahí, entonces porque se insiste con hablar de una interna peronista.

Y esto empeoró cuando en medio de los rumores, el gobierno de la provincia, le prestó al intendente de Ushuaia 3000 millones de pesos primero para “pavimentar” una ciudad detonada y ahora otros 1300 millones mas para hacer el ingreso a la ciudad, por la ruta 3, un ingreso que estará a metros de un basural a cielo abierto y que no ha sido planificada porque, no hay garita que cubra a quienes deben controlar el trafico en ese lugar, solo por mencionar un punto.

Una cosa es clara, muchos desconocen lo que es peronismo y sus formas, su organización, su planificación, su forma de analizar el escenario político desde hace mas 70 años, los planes quinquenales, el tratamiento de la salud de su pueblo, nadie puede ignorar a Juan Carrillo. Pero es evidente que para algunos La Campora y el Peronismo son lo mismo, pero nada mas alejado de la realidad que, este pensamiento simplista, de aquellos que jamás militaron.

Veamos porque el peronismo y la Campora no son lo mismo:

Planes quinquenales: Estableció un programa mínimo de cinco años de obras y de inversiones necesarias para asegurar un suministro adecuado de materias primas, combustibles y equipos mecánicos, desarrollar racionalmente la industria y la agricultura del país.

Alguien puede negar la producción local de alimentos impulsada por el municipio de Rio Grande, la producción de pollos, verduras, cerdos, hortalizas, la generación de empleo en este sector, la capacitación de chacareros, no es real.

Durante toda la pandemia el municipio de Rio Grande, planificó, cada obra que transformó la ciudad, están las obras a la vista o no.

La salud durante el peronismo: Ramon Carrillo El médico sanitarista argentino no sólo levantó decenas de hospitales en todo el país y duplicó el número de camas disponible. También fue un gran científico y desempeño un papel político clave durante los gobiernos de juan Perón. Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero. Nadie puede negar que el sistema de salud de la municipalidad de Rio Grande, funciona y funciona muy bien.

Políticas sociales: Desde la presidencia, Perón impulsó políticas que promovieran la industrialización, la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores y la ampliación de derechos políticos, laborales, culturales y sociales. Se sancionó la ley de voto femenino que estableció el sufragio universal en Argentina.

Ahora, que conducción política está, más cerca del peronismo, donde se produce, donde se genera soberanía alimentaria, donde se ha concretado más obra pública, donde están acordando salarios los gremios, donde no hay problemas con el servicio de salud, ni cortes intermitentes en el servicio de OSEF, aquí los afiliados no viven bajo amenaza de quedarse sin cobertura y si la hubiera, hay un servicio de salud municipal, que cubre todas necesidades de los vecinos y vecinas de la ciudad.

Aquí no hay una colección de familiares en el gobierno, aquí los centros de salud están distribuidos por toda la ciudad, hay profesionales en todas las especialidades, hay un laboratorio de análisis clínicos de la municipalidad. Hay tomógrafos, centro de rehabilitación, todo funcionando y con fondos municipales. También podemos sumar todo lo que se hace en los centros tecnológicos, donde participan cientos de jóvenes, los talleres municipales, colmados, las colonias de vacaciones, la Facultad de Deportes de River Plate que dicta el profesorado de educación física. Educación, Salud y Vivienda como las 35 casas que entregaron hace tres días en una urbanización con todos los servicios, son obligaciones indelegables del estado y se cumplen.

La realidad es que el sentido de justicia social y de conducción políticas aplicado por Provincia Grande, es sin duda lo que muchos riograndenses votaron en dos oportunidades y con mas del 57%, porque funciona.

Hay críticas, seguro que sí, una de ellas los impuestos, pero sin esos impuestos nada de eso hubiera sido posible, ni el parque de los 100 años, ni el paseo costanero, ni la doble Santa Fe, que termino con el problema de tránsito en la intersección con San Martin, la pileta olímpica de chacra II, la pavimentación de toda la Av San Martin hasta la ruta de circunvalación, la reparación del Puente General Mosconi y todas las rotondas y plazas de la ciudad. El listado es interminable

Conclusión, no hay interna, no hay ni siquiera mención sobre el tema, no hay enfrentamiento, no hay nada que relacione al espacio que conduce Martin Pérez, con lo que muchos quisieran y que no es mas que La Campora, con ilustres conocidos detrás, como Fabiana Rios, las hermanas del intendente, la vice intendenta, ex funcionaria de Fabiana Ríos, Forradona que no llegó a formar parte, pero si Horacio Catena al que le dieron terrenos, canchas de futbol, si Catena, el mismo que destruyó la Casa de Gobierno en gobierno de Rios, fui testigo de eso y tengo fotos y notas, contó con el apoyo de camioneros, que según Vuoto, son sus hermanos.

No todo es lo que parece, y la Campora parece peronista pero no lo es, ya todos entendimos de que se trata, con ese espacio no hay interna, no hay nada, porque no hay ningún tipo de relación posible, ya lo dijo el legislador Matías Lapadula, “no somos eso ni queremos estar ahí”, esto después del tiroteo en un local de la Campora y de una denuncia por estafa a una funcionaria de la municipalidad de Ushuaia, que fue rápidamente tapada, por la justicia.

