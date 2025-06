Medios de CABA: En el país de Wanda Nara.

Créanme que son dos países diferentes, uno el de CABA y AMBA y otro el del resto de las provincias, donde millones de argentinos miramos atónitos tratando de entender que es lo que nos quieren vender, entre noticieros farandulescos, “periodistas” de dudoso prestigio, dudosa honestidad y dudoso presente, opinologos y opinologas del cualquier cosismo de mirada corta y redundante, limitada solo al entorno que los rodea y sin intención de ir más allá.

Gente que no lee y lo que lee no lo entiende, gente que escucha para responder y no para entender, una generación de personas de entre 30 y 40 años que demuestran todos los días que son el resultado del no aprender, del no curiosear, no averiguar, no confirmar y aceptar todo como verdades absolutas, en la mayoría de los casos suponiendo, sobre realidades impactantes y ninguneando los temas importantes, en pos de la coyuntura diaria, que afecta a tres o cuatro personas, en detrimento de millones de argentinos abandonados a su suerte.

Hoy hay un sector de la argentina, mas precisamente del peronismo, que, a la ya notoria persecución política de la mayoría de sus integrantes, se sumó la detención de Cristina Fernández de Kirchner, con quien no me une absolutamente nada y menos la ideología, pero nadie puede negar la trascendencia de esta mujer en el mundo de la política latinoamericana, fue dos veces presidenta, senadora nacional, y nos guste o no, una de las personas que mas influyó en el pensamiento de millones de argentinos.

Hoy ese sector que, la eligió dos veces presidente esta un poco mas solo, un poco mas indefenso, un poco mas preocupado, ante el avance de la derecha y en medio de este endeudamiento brutal que ya suma mas de 80 mil millones de dólares y aun así no tenemos reservas por eso no baja el riesgo país y no hay inversiones, estos argentinos son echados de sus trabajos por su ideología, perseguido en las marchas, apaleados los miércoles, aun siendo jubilados, sin medicamentos, sin alimentos, con salarios de hambre, pero, además deben soportar la provocación permanente de libertarios vulgares, básicos, provocadores e irrespetuosos, que cuentan con la incondicional complicidad de los medios de Buenos Aires, esos medios que no pueden ubicar muchas provincias en el mapa, que no tienen idea de las realidades que vivimos en el resto del país, que ocultan la mayoría de los hechos que para nosotros son trascendentales, que te cuentan la historia de Milei, pero no la de Cristina, que omiten causas que están ahí en el archivo, que van de un extremo a otro sin poder mostrar nada interesante, nada que llame la atención.

Ese es el país de Wanda Nara, es el país mediocre que da vergüenza, 4 personas sentadas en una mesa frente a la cámara con sus celulares en la mano, sin una idea, sin un dato, sin fundamento, años currando con eso, noticieros con música de fondo, guionados, actuados, una porquería.

Esta es la información que compra la mayoría de los argentinos que viven apilados en CABA y el Conurbano, ahí se centra casi el 40 % de los votos del país, lo que vota esta gente, con esa información y formación, es lo que después debemos soportar el resto de los argentinos, como pasó con Milei. Como pasó con De la Rua, Cristina Fernández, Alberto Fernández, uno peor que el otro, uno mas manijeado que el otro por los medios ¿de dónde?, si de CABA, centro del país, centro de todo y la ruina de todo, ¿tenemos que hacernos cargo?, no, tenemos que seguir aguantando esta segregación y minimización de lo que nos pasa al resto de los argentinos, mas aun cuando el que menos cobra de esos medios se lleva unos 130 millones de pesos, que pagamos todos los argentinos.

No se puede seguir soportando, sean peronistas o no, no se puede seguir aguantando la humillación diaria, la provocación, y esta ostentación de la ignorancia, deberían tener al menos la humildad de disimularla y ser un poco más objetivos, plurales y, sobre todo, imparciales.

Los puede la ideología, los puede el poder, se desasen por estar ahí no importa a costa de que, ellos venden a su madre por un punto de rating. Ellos son lo que no te dicen cuánta gente quedó en la calle en 18 meses, cuantas pymes quebraron, cuantas personas no llegan a fin de mes, cuantos jubilados están en situación de calle, cuantos menores son pobres, como destruyeron las economías regionales. Son los medios de CABA, los que te ocultan toda la realidad del resto del país, solo te enteras de lo que ellos entienden que es importante, para ellos, vos, yo y el resto no les importamos.

Pero muchos los siguen sosteniendo y son peor que Patricia Bullrich, te quieren imponer ideas asquerosas, posturas neofascistas, acomodaticias, todas de acuerdo con el gobierno de derecha de Milei y sus acólitos.

Después de 37 años en medios de comunicación, realmente da vergüenza lo que aquí se entiende por noticieros o canales de noticias, cuando se los compara con cualquier otro país del mundo, es de un nivel subterráneo que a los adultos nos genera nauseas y la necesidad de cambiar de canal, tanto a unos como a otros, son realmente impresentables.

Lo de TN, La Nación +, América 24 o C5N, es información para gente que vive en una bóveda.

Armando Cabral