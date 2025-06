Dia del periodista, entre los ataques del presidente, el silencio institucional y la precariedad laboral.

Rio Grande 07/06/2025.- Hablar de los periodistas, no es precisamente lo que voy a hacer aquí, voy a hablar del trabajo que, en mi caso, vengo haciendo desde 1988, es decir que he participado de unos 37 años del Dia del Periodismo, donde hubo buenos tiempos, tiempos malos, regulares y esté presente muy oscuro en todo sentido. Hemos escrito la historia de esta provincia, hemos cubierto casi todo lo que pudimos y este 7 de junio de 2025 nos encontrará trabajando, como siempre. Mi eterno agradecimiento a Radio Provincia por la posibilidad de trabajar libremente, a los oyentes y los lectores de www.lalicuadoratdf.com.ar , a mi esposa, a mi familia y a los auspiciantes que hacen posible poder vivir de lo que amo.

Este es uno de esos malos momentos, este año y medio de, un gobierno de derecha ha hechos estragos en los medios de comunicación y sus trabajadores, todos o casi todos los que trabajamos en medios, estamos cobrando por debajo de la línea de pobreza. Los medios han sufrido una notable caída de publicidad privada y como todo tiene que ver con todo, esto también responde a la crítica situación económica que golpea a todo el país.

Si a eso le sumamos que, el mismo presidente la ha emprendido contra medios primero y trabajadores de los medios después, con frases como “ensobrados”, “prostitutos de la política “y remató con “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”, es el paleo liberalismo, o sea el paleolítico de la política. El conservadurismo que atrasa, controla, persigue y presiona a medios y periodistas.

Su permanente presencia en las redes, diciendo estupideces se ha vuelto el centro de atención de gente que evidentemente no tiene del todo claro de quien se trata.

Algunas de sus peores frases son:

“Entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite.”

Quizá una de las más repugnantes es la siguiente:

“El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina”.

Una demostración de su mediocridad es la siguiente:

“Cuando terminé de leer a Rothbard dije: ‘Durante más de 20 años estuve engañando a mis alumnos. Todo lo que enseñé sobre estructuras de mercado está mal. ¡Está mal!”.

La siguiente frase la podemos desmentir todos y cada uno de los que vivimos la desastrosa gestión del riojano en la presidencia.

“El primer gobierno de Menem fue el mejor de la historia argentina.”

“Soy el general AnCap [anarcocapitalista]. Vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre (…) Mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta”.

“El papa es el representante del Maligno en la tierra”.

“Una empresa que contamina el río, ¿dónde está el daño?”

“No tengan miedo, den la batalla contra el zurderío, que se la vamos a ganar, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente; esto no es para tibios, ¡viva la libertad carajo!”.

“La venta de órganos es un mercado más”.

Dardos contra el periodismo: «En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante marzo un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos, logrando de esta manera y luego de más de 20 años superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año».

Lo peor de todo esto es que, se fue naturalizando y nadie absolutamente nadie le pone freno a esta pandemia de vulgaridad, mediocridad, violencia, agresiones, insultos, tanto en redes como en los actos públicos y aun cuando las organizaciones de prensa como FOPEA, a nivel local, la CELAC a nivel internacional, han manifestado su repudio, o algún medio como Perfil, logró ganarle un juicio por calumnias e injurias, la mayoría de la prensa argentina, sea escrita, televisiva o digital se mantiene en silencio, y permite que el avance de los ataques llegue hasta el punto de prohibir el ingreso de los acreditados en Casa Rosada, si van correctamente vestidos y con el pelo por sobre el cuello de la camisa.

Solo hubo un rumor sobre ese tema, por lo que en las ultimas encuestas el 67% opina que es grave lo que hace Javier Milei en cuanto al trato con la prensa y mas de 54% no está de acuerdo con esta metodología.

En mi caso, no recuerdo una situación igual desde la dictadura militar, por la arrogancia, la violación de derechos y la violencia desatada, al punto de burlarse de un fotoperiodista baleado en una marcha de jubilados como Pablo Grillo, atropellar periodistas con motos de la policía, e insultarlos y encarcelarlos cada vez que pueden con cualquier excusa.

Después de 37 años en este trabajo, nunca había vivido una situación así, nunca habíamos sido humillados a diario personalmente por un presidente, en redes o discursos, tanto aquí como en el bochornoso discurso de Davos, del que todo argentino de bien debe avergonzarse. Allí, Milei desató su odio contra el colectivo LGTBQy+, las mujeres, la ley de aborto libre seguro y gratuito y los homosexuales, con una virulencia nunca vista ni en un presidente, y menos en un foro internacional.

El destrato, la falta de respeto, en mi caso, me lleva a pensar que quien esta de acuerdo con un personaje que agrede en su cuenta de X a un niño de 12 años con autismo, es un ser humano que genera mucha pena, mucha lastima, y provoca mucho dolor a millones de personas que nunca antes habían visto algo igual.

No lo respeto, lo digo aquí porque no soy mas de lo mismo, porque el no respeta, no trata bien a nadie y está rodeado de personas de dudosa capacidad intelectual, empezando por su hermana y siguiendo con el resto del gabinete, pero ese es otro tema.

El periodismo debería empezar a poner palabra y hacerse respetar, dejando de soportar esta escalada de violencia contra periodistas y medios de comunicación, a la que ahora además se agrega un control que queda en manos de la SIDE a cargo de un pibe que ya agredió a un diputado nacional y a un periodista dentro del Congreso, un personaje siniestro, como Francos, u otros adláteres de un mesiánico desquiciado.

No es una buena época para la prensa, económica, social, política y como se la quiera mirar, sueldos de hambre, censura, denuncias, y cero seguridades.

Aun así y sin nada que festejar, deseo que todos los periodistas de este país, tengan un buen día y que pronto termine este calvario.

No es necesario agregar que, los trabajadores de los medios siempre estamos dispuestos para cubrir lo que sea, a disposición, de día o de noche, con frio o no, con viento, marchas, reclamos, conferencias de prensa, pero del otro lado no siempre es así y sobre eso debemos reflexionar, sobre eso hay que pensar y mucho para no repetir errores del pasado. Hoy es la prensa de Tierra del Fuego,la que necesita un poco de empatía, de parte de la sociedad.

Armando Cabral