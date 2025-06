¿Sin Cristina, que hará el PJ fueguino?

11/06/2025.-Hoy podría haber tomado una columna de opinión de muchos de los medios de comunicación del país que, cuidándose de quedar bien con todo el mundo, hicieron reseñas o sufrieron amnesia temporal, porque aún no se sabe para donde va a salir disparado el justicialismo después de la confirmación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner, acá tampoco se va a jugar nadie, nadie va a salir a defender a una presidente con varias condenas. Nadie va a unir y no amontonar al PJ de verdad, para seguir adelante.

Y saben porque, porque la lealtad ya no es la palabra mas usada en el PJ, ahora es acomodo o donde esta la mía, esa que muchos en Tierra del Fuego cobraron desde 2013 como pauta oficial, de Cristina y hoy hacen un brutal silencio, está la documentación aquí, donde consta que algunos llegaron a percibir 1.800.000 pesos hace 13 años atrás, ¿mucha plata no?, no van a encontrar a este medio en ese listado.

Esta es la primera parte, el compromiso cero de quienes parecían, pero no eran, y la otra parte es la de los dirigentes, los que se lavaron las manos, y dejaron caer el poder del PJ, esperando que otros decidan, que otros pongan la cara, que otros se hagan cargo, y llego el día, como en todas las cosas, en que Cristina fue procesada, condenada e irá presa por la causa vialidad. Dicen los especialistas que en los países serios la ley esta por sobre todo, con causas probadas, la presidenta del PJ fue sacada de la política de por vida.

¿Qué pasa ahora?, esta es quizá la ultima oportunidad del movimiento político más grande de Latinoamérica, de recuperar la dignidad, de mirar al futuro, de hacer una autocritica profunda, de unir, no de amontonar, de dejar los histeriqueos y egocentrismos de lado para centrase en un futuro de país, que hoy no tiene opciones, no tiene oposición a un gobierno de extrema derecha que está destruyendo los cimientos de las instituciones. Hoy fue Cristina, mañana puede ser cualquiera de los dirigentes, en un país donde el presidente manda a detener dirigentes, como ya lo hicieron, esto es la nueva normalidad y no debería normalizarse.

Por todo esto, el PJ, debe analizar, reflexionar y organizarse detrás de un objetivo común, no es fácil, pero tampoco imposible, la grandeza de los dirigentes está en la empatía con la gente, en la solución a sus problemas, en la honestidad, la transparencia y el respeto por sus conciudadanos. De esta provincia salieron las primeras gobernadoras mujeres del país, si se quiere cambiar se cambia y quizá sea hora de un cambio en el PJ, en la forma de hacer política, en la forma de tratar a la gente y en eso de pensar primero en los funcionarios y luego en el resto. Eso se terminó, es historia pasada, esperemos los cambios positivos.

No es casual que a dos meses de las elecciones se saque a la principal opositora de la carrera electoral, no es casual que una semana después de anunciar su postulación saliera la resolución de la Corte Suprema, argentina es tan previsible que da vergüenza, ahora veremos si los dirigentes están a la altura de las circunstancias, si realmente conducen, convencen, afilian o no van a hacer nada, mas que esperar que la gente vaya a votarlos por su encanto personal. Eso no va a pasar.

