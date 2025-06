Adoctrinamiento, la palabra preferida de quienes defienden un gobierno que ataca a un niño de 12 años con autismo.

Debajo de estas líneas se encuentra publicado el texto del Programa Nacional de Educación Sexual Integral que, ratifica la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que cuentan con rango constitucional; Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes generales de educación de la Nación.

Se aplicará de modo tal que se respeten y articulen los programas y actividades que las jurisdicciones tengan en aplicación al momento de la sanción de la presente ley.

Es evidente que aquí no se habla de adoctrinar, obligar o someter a niños, niñas y adolescentes a adquirir conocimientos que no se adapten a los criterios que la Ley propone. Por lo tanto los comentarios como «ADOCTRINAMIENTO» o las acusaciones a determinados funcionarios de «PERVERTIDOS», que dos abogados del fuero local publicaron, uno en redes sociales y otro en un medio gráfico, no hacen más que demostrar, un grado de violencia, agresión,e información falsa que tambien daria para descalificarlos, pero nosotros no entramos en ese juego de bajeza que solo pretenden que se les responda a una provocación, con una de similares características.

Ni siquiera vamos a entrar en la mediocre discusión de las ideologías, porque tampoco nos consta que los leguleyos tenga alguna demostrable, si nos queda claro que como decimos siempre, un titulo, no importa cual sea, no es señal de nada, solo las buenas personas. son, al menos para quien suscribe, buenos en lo que hacen.

Defienden las dos vida y apoya la venta de armas a civiles.

Es de dudosa credibilidad esta postura feudal, cuando los mismos apoyan la libre adquisición de armas por parte de civiles, porque también son los mismos que defienden las dos vidas, otra postura sectaria y elitista que está ligada con un determinado sector de la sociedad, no con los más vulnerables.

Son los mismos que solicitan que se reduzca la edad de imputabilidad a 14 años, los que apoyan que no se entregue alimentos en comedores y los que habitan en una ciudad donde el 90 % de las causas que se tratan en los juzgados tienen que ver precisamente con el abuso sexual de menores, violencia de género y femicidios.

En conclusión creer esto, tomarlo como una verdad revelada viniendo de quienes son una cúmulo de contradicciones y que solo piensan en su bienestar, provocando, y demostrando una crueldad manifiesta a lo largo y ancho del país, como tomar de enemigo a un niño de 12 años con autismo, o quitarles medicamentos a enfermos con VIH, o Cáncer, o lo peor, destruir el hospital Garrahan, donde miles de niños de todo el país se atienden de manera gratuita me evitan mayores comentarios, no solo nos creíbles, son perversos, son cínicos, pregonan la palabra de Dios y festejan los recortes a jubilados con un asado y la venta de armas a civiles, es vergonzoso.

Son los mismos que cuestionan la ley de aborto, Libre Seguro y Gratuito, y descalifican desde el titulito como si eso reforzará la idea y lo que en realidad pasa es que muchos aún hacen reverencia ante estos personajes, les creen y en el paroxismo de la estupidez repiten lo que dicen, porque tiene un título, está claro que eso no los hace mejores personas, ni más humanas, ni más empáticas, ni nada, entonces antes de ponerles la oreja, fijense de donde viene el mensaje, porque como decía mi padre, «la carreta vacía es la que ruido hace»

Que se puede esperar de gente que apoya todas estas crueldades, yo no espero nada.

