Gestión Milei, 5 meses de desastre y un calvario de tres años y medio más.

Milei no solucionó nada, no puede solucionar nada y su notable desequilibrio psicológico hace imposible que la gestión mejore en algún sentido.

La nula relación con los mandatarios provinciales, sus amenazas e intentos de extorsión no resultaron en aporte para el logro de su intento de reforma constitucional encubierta, como bien lo describió el Constitucionalista, Eduardo Barcesat, en dialogo con este medio.

Milei no ha logrado mas que aumentar casi en un millón e personas de manera mensual, ha logrado destruir a la pymes, comercios y emprendedores. Parar la industria, hacer caer el consumo en mas de un 40 %, llevar la pobreza a 55%, hacer caer la venta de combustibles un 17 %, aumentar las tarifas un 400 %, los alquileres, los medicamentos, y como si esto no fuera suficiente, el escándalo de corrupción que se destapó con los alimentos ocultos en galpones y que suman mas de 6 toneladas, algunos a punto vencerse, dan una paute de las intenciones de, a que sectores económicos está beneficiando a grandes industriales y potencias extranjeras como Estados Unido, con quien intenta mantener una relación más profunda que la de su admirado Carlos Menem.

El mismo que fundió la argentina, privatizó todas las empresas del estado y le hizo creer a millones de argentinos que el dólar era la salvación, así nos fue.

Argentina es hoy, el hazmerreír del mundo, sus discursos están cargados de todas las clases de odio que conozcamos hasta ahora:

Racismo

El racismo es el odio fundamentado en el prejuicio racial, esto es, una o varias actitudes irracionales y perjudiciales hacia una o varias razas. Este odio ha sido uno de los principales en las mayores desgracias de la humanidad en los últimos años, estando entre ellos el comercio de esclavos hacia el Nuevo Mundo, la segregación racial en Estados Unidos y el apartheid en Sudáfrica.

El Holocausto es considerado por muchos una muestra de racismo, y tienen razón. Pero es que no solo en este más que abominable acontecimiento de nuestra historia estubo motivado por el racismo, sino también por la xenofobia y una marcada intolerancia religiosa. Los judíos fueron atacados por ser de una raza distinta (a pesar de que la inmensa mayoría eran blancos), pertenecer a una cultura distinta (a pesar de ser en su mayoría alemanes) y creer en el judaismo (muchos de ellos no practicantes).

Xenofobia

Muy relacionado con el racismo tenemos la xenofobia, aunque no son términos sinónimos. La xenofobia se fundamenta en el prejuicio étnico, esto es, creencias falsas acerca personas con una nacionalidad o que pertenecen a una cultura en concreto. Puede combinarse con el odio religioso, la discriminación lingüística y el racismo hacia las personas de un determinado grupo étnico.

Son varios los acontecimientos recientes motivados por la xenofobia, un odio hacia personas que no tienen por qué venir de fuera del país en el que se está sino formar parte ede una cultura distinta. Un ejemplo de ello lo tenemos en las guerras de Yugoslavia, en el que personas que hasta hacía nada compartían la misma nacionalidad se mataban entre ellos por sentirse croatas, eslovenos, serbios, bosnios y demás etnias.

Odio religioso

Uno de los principales argumentos usados en las guerras a lo largo de la historia ha sido la religión. Desde tiempos inmemoriales se ha justificado el acabar con todo un pueblo por el simple hecho de no creer en los mismos dioses que los de los pueblos invasores. Dentro del odio religioso encontramos la aversión hacia las personas que profesan una o varias religiones.

Uno de los ejemplos más clásicos e irónicos de odio religioso fueron las guerras entre católicos y protestantes, en las que dos credos que decían defender la paz y el amor en el mundo se encarnaban en sangrientas batallas para demostrar quien de las dos facciones tenía razón.

En las guerras de Yugoslavia también se evidenció odio religioso, especialmente hacia los bosnios de mayoría musulmana, vistos como el principal problema del ya extinto país. Son históricas las imágenes de la destrucción del Puente Viejo en Mostar (1993), considerado este incidente como el fin de la convivencia pacífica de varias comunidades religiosas en la ciudad bosnia.

También ha sido el odio religioso el responsable de la mayoría de ataques terroristas en las últimas décadas en Europa, motivados por el fundamentalismo islámico. Se incluye dentro del odio religioso el deseo de acabar por completo con la religión e implantar una sociedad completamente atea, como sería el caso de varios regímenes comunistas en tiempos de la Guerra Fría.

Intolerancia ideológica

Las personas somos muy diversas incluso viviendo en un mismo país, compartiendo la misma lengua y siendo de la misma raza, evidenciado esto en la gran diversidad de ideologías políticas que podemos ver materializadas en forma de todo tipo de partidos y asociaciones.

Cada ideología política tiene sus más y sus menos, pero siempre que no promueva el daño hacia otras personas ni la negación de derechos fundamentales, cada uno puede defender la idea que considere más oportuna. Lamentablemente, no todo el mundo opina así, habiendo personas que defienden el atacar y hacer daño a las personas que no opinan igual que ellos. Esto es una muestra de odio que se llama intolerancia ideológica.

El anticomunismo en los Estados Unidos y la España franquista son un ejemplo de ello. También lo es la persecución política de dirigentes opositores en Venezuela y la total erradicación de cualquier opinión crítica al líder Kim Jong-un en Corea del Norte. El odio religioso, según cómo se mire, se puede considerar también intolerancia ideológica dado que se persigue a alguien por sus ideas, sean estas políticas o sobre cómo es gobernada la naturaleza y la vida humana.

LGTBI+fobia

La LGTBI+fobia engloba a todo odio hacia las personas no cisheterosexuales. Así pues, dentro de este tipo de odio encontramos varias modalidades como la homofobia, la bifobia, la transfobia y cualquier odio orientado a las personas que se sienten identificadas en las siglas LGTBI+.

Si bien en los países más avanzados y civilizados es algo poco común, todavía se siguen cometiéndose delitos de odio motivados por la aversión hacia personas con una orientación sexual o una identidad de género no normativa. Un ejemplo de LGTBI+fobia, en este caso homofobia, es apalizar hasta la muerte a un chaval que va caminando tranquilamente por la calle y gritándole “¡Maricón!”.

Discriminación lingüística

Existe el tipo de odio asociado hacia un idioma y sus hablantes. A este se le conoce como discriminación lingüística, fundamentada en la idea de que hay idiomas mejores y peores y, también, en el mito de que las lenguas son propias de determinados lugares, a pesar de que la tierra no tiene una lengua determinada al igual que tampoco tiene una raza, una cultura ni una religión naturalmente asociada a ella.

Un ejemplo de odio por motivos lingüístico lo tendríamos en la discriminación hacia el catalán, el euskera o el gallego en múltiples períodos de la historia de España y también por ciertos movimientos políticos actuales. En la mayoría de casos, son los hablantes de lenguas minoritarias quienes sufren este tipo de odio, produciéndose a su vez situaciones de minorización lingüística, algo común en países como Italia, Francia, Alemania y Reino Unido.

Irónicamente, la discriminación lingüística no tiene por qué hacerse hacia las lenguas minoritarias, sino que los hablantes de lenguas mayoritarias y vistas como “invasoras” pueden ser víctimas de este tipo de odio. Un ejemplo de ello es el que se tache carteles en español en Cataluña o en francés en Córcega, o que se ataque a hispanohablantes en Reino Unido y los Estados Unidos

Edadismo

La irrupción de la pandemia por COVID-19 ha alimentado muchos estigmas e ideas preconcebidas hacia diferentes grupos de edad. Al principio, cuando todavía no se creía que se pudiera llegar a una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, no eran pocos los que veían a las personas de la tercera edad como potenciales focos contagiosos de los que huir.

Con el paso del tiempo esta visión ha cambiado. Ahora que la mayoría de la población mayor está vacunada, son los jóvenes los que se consideran como un potencial foco de transmisión, culpándoles de múltiples maneras sobre los últimos brotes que han ocurrido a lo largo de todo el mundo.

Sea como sea, el odio hacia personas de una determinada franja de edad es edadismo, y no solo lo vemos con la pandemia. Opinar que las personas mayores son peores al volante y no deberían conducir es una muestra de este tipo de odio, al igual que lo es también creer que todas las personas jóvenes se emborrachan montando escandalosos botellones en las plazas o que la juventud hoy en día es muy vaga.

Misoginia

La misoginia es el odio hacia las mujeres. Si bien afirmar que una sociedad es completamente misógina es una exageración, queda claro que la violencia hacia las mujeres, los asesinatos machistas, el sentirse libre de abusar sexualmente de una mujer que va paseando por la calle de noche y otros actos contra las mujeres están alimentados por visiones misóginas.

También está el hecho de que, estructuralmente, vivimos en una sociedad bastante machista y prueba de ello lo tenemos en forma de menores salarios para las mujeres además de la existencia del Techo de Cristal, aquello que impide que las mujeres puedan alcanzar con la misma facilidad que los hombres los mejores empleos.

Todo esto transmite cada vez que discursea en algún lugar del mundo y vocifera como un desquiciado cosas que nadie se atrevería a decir por respecto a la investidura que ostenta.

Milei lleva 5 meses y dos días de gestión, y si bien algunas encuestas de dudoso origen, señalan que su imagen positiva va en aumento, eso no se transmite en el rechazo real que producen las imágenes que a diarios publican diarios de todo el pais, mostrando una realidad que no se condice con esos datos.

Tierra del Fuego es una de las provincias que está sufriendo en carne propia este descontrol, con tarifas de energía que han aumentado entre 400 y 1600 %, que son impagables y por eso se debió presentar un recurso de amparo colectivo para frenarlas, lo mismo hizo Santa Cruz y también obtuvo un dictamen favorable.

La política económica de Milei, ha destruido el empleo, la industria, las pymes, ha desfinanciados a los estados provinciales, la educación pública, la salud, las universidades, la ciencia, la tecnología, el transporte, aéreo, terrestre, y marítimo.

La devaluación brutal de 118%, sin antecedentes en este pais, depreció los salarios y el poder adquisitivo, el consumo se derrumbo a niveles del 2001 o pos pandemia.

¿Qué es lo que funciona bien?, nada, no hay un solo integrante de su gabinete, ni de quienes lo siguen, que tengan un argumento válido, el único es el odio acérrimo hacia el Kirchnerismo, hacia el estado, hacia el pais, a tal punto que llego a decir “somos mejores, intelectualmente, y estéticamente”, una burrada que solo los fanáticos fundamentalistas de ultraderecha y tendientes a la supremacía blanca, se atreverían a apoyar.

Es una ultraderecha peligros, mesiánica, soberbia e ignorante que esta llevando a los argentinos a un camino sin salida, y aunque muchos ya lo entendieron, siguen en silencio, tratando de disimular lo mal que la están pasando a cambio de exterminar a un sector político, y con eso lograr la salvación.

“Siempre que un fascista llega al poder lo hace de la mano de la palabra libertad, esta es la prueba de que ya no es una frase, es un hecho que vamos a padecer, por lo menos por los próximos 3 años y medio.

Armando Cabral