Para repasar: Los adelantos de este medio que se cumplieron uno tras otro en la era Milei.

Rio Grande 09/07/2024.- El deber de informar con claridad, contando con datos chequeados, fuentes fidedignas, serias, a veces nos da la posibilidad de adelantar hechos que con el tiempo, se convierten en realidades. Esto pasó a los pocos días de haber asumido Milei, esta columna que hoy publicamos nuevamente es del dia 27 de enero de 2024, hace casi 7 meses, lo confirma. Y lo que adelantamos en aquel momento, como en 2021, cuando decíamos que Milei era el caos, también, aquí las dos columnas de opinión, que, no solo marcan nuestra postura como medio, sino que demostramos, que no es lo mismo saber que conocer. Nosotros lo dijimos, hasta adelantamos quienes iban a traicionar y como provincia, los mismos que nos endeudaron en 200 millones de dólares, los mismos tibios de siempre, los sin bandera, esos a los que les da lo mismo, todo, sin ideología, sin partido, sin patria. No hay nada peor que el silencio cómplice , para que lo que está pasando en nuestro pais, se invisibilice, nada peor que los tibios que no se identifican con nada, los que no asumen su pertenencia, los desclasados. Deberían leer un poco mas, deberian seguir aprendiendo, porque con lo demostrado hasta acá, lo único que confirman es la mediocridad generalizada, sino no estarian donde estan

Porque no todo es lo mismo, porque, aunque pensar se ha vuelto una actividad peligrosa, porque preguntar tambien es peligros, porque quienes tenemos esa mala costumbre de aprender todos los días, somos periodistas difíciles, todo eso si lo dicen.

Ahora, cuando deben informarte, mienten, siempre mienten, muchos de los que te decían hay que esperar, hay que darle tiempo, no van a pagar ganancias en la provincia, no se va a tocar la coparticipacion, no te van a tocar los subsidios a la energía, no se van a atrever a tocar los subsidios al transporte, o quitarle medicamentos enfermos oncológicos, esos mismo hoy desaparecieron.

O quizá como la piara que nos gobierna, esten festejando a escondidas que lograron quebrar mas de 55 mil pymes, dejar sin trabajo a mas de 1 millón y medio de personas, llevar la pobreza al 61 %, la caída del consumo a un acumulado de 30 %, la caída de la venta de caer al nivel mas bajo en 110 años y asi podemos seguir.

Por eso es bueno recordar quienes si decimos, quienes nos hacemos cargo, quienes tenemos conciencia de clase, quienes hemos estado siempre del mismo lado y me importa nada, si piensas que e autobombo. Nosotros no hacemos silencio, no nos guardamos nada, porque el calla otorga y el que otorga es un esclavo. El tiempo solo nos da la razón, solo es cuestión de tiempo, pero esta tragedia que hoy enluta a la argentina, la anunciamos en 2021, cuando el presidente era un panelista de programas de cuarta.

Espero que releer estas notas haga reflexionar a aquellos, cuyo único argumento para defender la refundición del pais, es «SON TODOS KUKAS», esos, nunca denunciaron a nadie, jamás hicieron una movilización en contra de la corrupción kirchnerista, ni el 56% de los argentinos avala a los cobardes, a los tibios, o los traidores.

Los que no se comprometen, los que no se ocupan, renegamos de todos ellos, de los sin principios, desleales, como los que votaron primero a Milei y despues la Ley de Bases, a sabiendas que con eso y la Delegación de Facultades,, se estaba entregando el pais, la producción, el trabajo,, pero bueno, para algunos todavía aquel refrán muy antiguo, «EN EL PAIS DE LOS CIEGOS EL TUERTO ES REY».

Ciegos, sordos y mudos, permitiendo, que es lo mismo que ser cómplice, que un gobierno haga lo que se antoje, aun lo mas ridiculo, sin siquiera sonrojarse. Mintiendote en la cara, sin vergüenza ninguna.

Quiero aprovechar para expresas aquí que no les creo nada a algunos representantes de la provincia por su deshonestidad al ser «TAN PERMEABLES», a los aprietes del gobierno nacional.

«Estamos como estamos, porque somos como somos»

Armando Cabral

