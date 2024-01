No la vieron, no la ven, no la verán.

Rio Grande 27/01/2024.- Muchos creyeron que “la habían visto”, otros creyeron que algún día la verían, pero la mayoria no la vera, nuca; la realidad es muy clara, en lo que se va transformando argentina, en este poco tiempo del Gobierno de Milei, esta en todos lados, nadie la vio venir, y los que dicen que la ven deberían ir pensando en un buen oftalmólogo.

Que es lo que no vieron, que este ajuste brutal, no lo iba a pagar la casta, no vieron que todo el gabinete del nuevo gobierno, son los empresarios que aportaron para que para llegara donde está, no vieron que el Ministro De Economía, es uno de los empresarios más poderosos del pais.

Ni siquiera vieron que el DNU es, un cumulo de medidas que solo apuntan a precarizar, estigmatizar y criminalizar cualquier reclamo de los trabajadores públicos o privados.

No vieron que las ventajas iban a ser para las empresas de servicios y no para los consumidores.

No vieron lo que significaba la liberación del mercado, sin nadie que lo regulara, esto es argentina, ¿alguien pensó que los empresarios iban a bajar los precios?, hay que ser muy tonto.

No vieron que lo que para ellos es seguridad, en realidad se trata de control absoluto de las libertades individuales, esa manía del control llegó hasta Rio Grande, donde algunos concejales quieren conocer las identidades de trabajadores, ¿para qué?, que harían con esos datos, marcar gente?.

Los que decían que le veían, no vieron que el quite de coparticipacion a las provincias, reducción de obra pública, quita de subsidios, eran pérdidas directas para los trabajadores.

Que esos fondos no son para el gobernador, que de ahí sale también la coparticipacion a los municipios, por lo tanto, todos se ven perjudicados.

No vieron, que venían por todo y hasta recortaron los fondos para personas con discapacidad.

Ni los delegados de los gremios la vieron venir que hoy no puede explicar hasta donde la política económica puede destruir todo en ese afán del déficit cero, que no mide consecuencias. No vieron que les iban a prohibir hacer asambleas, que las indemnizaciones se pagan como la patronal quiere, en cuotas y el monto que quieran.

No vieron que se les iban a quedar, otra vez, con los fondos de los jubilados y esta vez les manotean 76 mil millones de dólares del fondo de seguridad social y es de todos los jubilados, no de los radicales, peronistas o socialistas, a usted que los votó también se lo van a sacar y los próximos jubilados van a morir en la miseria.

No vieron, que les iban a devaluar el peso 118% y llevar el dólar oficial a 800 con lo que se reduce doblemente el valor del salario, de todos, no de los opositores.

NO vieron, los genios de la videncia, que nos iban a sacar la zona fría y que por eso vamos a pagar hasta 7 veces mas un servicio indispensable en Tierra del Fuego, no vieron que también sacaban subsidios a la energía eléctrica y por eso ahora piden aumentos del 85%.

No vieron al nuevo presidente, tuiteando mas 100 veces por día, mientras juega con sus “hijitos de cuatro patas”, no vieron la violencia que ejerce verbalmente, día a día, al punto de llamar asesino al presidente de otro pais. No vieron las actitudes de realeza bananera al dirigirse a periodistas, diputados, senadores, mujeres, trabajadores.

No vieron, o no se dieron cuenta que a este grupo de personas que hoy ocupan el gobierno, no les falta ninguna actitud de regimen autocrático, mediático, mediocre.

No vieron, que el presidente tiene menos producción que la señal de ajuste y la única forma de responder críticas, es a través de agresiones, desaciertos, mentiras o como el inclasificable, Manuel Adorni, haciéndose el gracioso, pero con un vacío de contenido que asusta.

No vieron este cambalache, de desprolijidades, aprietes, amenazas, provocaciones, marchas y contramarchas, desgaste, mal manejo de la política internacional y del comercio internacional, todo lo que hace este mamotreto, es noticia en el mundo. NO es casual que entre sus adherentes estén dos psicópatas, como Donald Trump, y Elon Musk, uno amante de la portación de armas, y el otro que prohíbe todo lo que no le gusta, pero claro, dos idiotas millonarios, pueden más que el sentido común.

Tan es así que no lo vieron, que hoy los mismos que lo votaron están sin trabajo, y siguen despidiendo gente en todos los ámbitos porque es insostenible el costo laboral, la producción es cero, se cayó el consumo mas de 20 % y la industria automotriz esta toda parada, como las 4 terminales de fabricación de vehículos, Renault, Volkswaguen, Toyota y General Motors, por falta de dólares para comprar insumos.

No vieron que iban a estatizar la deuda de los privados y nos embocaron en 30 mil millones de dólares.

No lo vieron, los que mandaban a sus hijos a colegios privados y hoy los han retirado a casi todos, dejando sin trabajo a cientos de docentes porque la cuota es imposible de pagar, no vieron nada.

Tampoco vieron venir los aumentos mensuales de combustibles, indumentaria, medicamentos, alimentos y transporte.

Y así podría seguí por meses, tratando de que, lo que dicen que la ven, realmente vean lo que pasa. Hasta acá en que afecta a la tan criticada casta política, alguna de estas medidas, en nada, todo esto le está cayendo en la cabeza a todos los que la veían.

En realidad, no la vieron, no la ven, y no la verán, pero como decía un sabio, “si el presidente es un idiota, es porque el 56,9 % del pueblo se siente bien representado”.

Por todo esto hay que estar alertas, porque aparecen facistoides por todos lados, pero en realidad no es ideología, es ignorancia, desconocimiento, y sobre todo una necesidad de poder insultar a quien no piensa distinto, generando mas odio que buenas ideas, y perdiendo cada día mas dignidad, respeto, tolerancia y empatía por aquellos que siempre hemos estado en la vereda de enfrente de quienes se manejan como un regimen y lo seguiremos estando, porque esto va mucho más allá de una cuestión ideológica, esto es atropellar la Constitución Nacional.

Ya tuvimos una prueba en el concejo deliberante de Rio Grande, donde 7 personas creen que se pueden llevar puesto un municipio, estemos atentos, parece que hay mas golpistas de lo que uno cree y con una cuota de poder son peligrosos.

Dijo El General José de San Martin, “Dale poder a un mediocre y conocerás a un miserable”.

Armando Cabral