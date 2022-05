Milei el rostro y la actitud del caos.

Milei representa realmente la anti política, desgreñado, vulgar, machista, misógino, irrespetuoso, grotesco, representa el enano “facho” que muchos argentinos llevan dentro, como los que piden la vuelta del servicio militar obligatorio, o la botas para poner orden, entre otras barbaridades injustificables desde todo punto de vista.

El increíble parecido de Milei con el personaje de La naranja mecánica” Malcolm McDowell

Es en realidad un bufón que con su grotesca figura enfurece a los que los escuchan vociferar barbaridades y asusta a los que de verdad queremos un pais democrático, libre, justo y soberano que respete las normas establecidas en la Constitución Nacional, empezando por el Articulo 14 en lo referido a los derechos civiles.

Este ultraderechista, que sortea su salario todos los meses en una demostración cabal de hasta cuan bajo se puede caer y que poco inteligentes son los miles de argentinos que se pelean por eso, puede llegar a la presidencia de la nacion y aquí hay que detenernos, en que es lo que provoca la aparición de semejante personaje.

Eso lo provoca el desmedido populismo, la pobreza, el desempleo, la corrupción y la pérdida del valor adquisitivo que ha sufrido este pais en las últimas dos décadas. Esto tiene nombre y apellido y como ya dijo alguien, “no hay nada más peligroso que un pequeño burgués asustado”, son esos los que apoyan el desmadre que propone Milei.

El mismo que con el discurso del recorte del gasto público y desaparecer el Régimen de Promoción Industrial en Tierra del Fuego cree que va a solucionar los problemas del pais.

El mismo que no ha podido explicar porque viajó a un acto político con pasajes del Congreso, o porque su secretaria esta imputada en una causa por estafa.

Milei es el producto de lo peor de la sociedad argentina, esa que golpea las puertas de los cuarteles cuando ve afectados sus intereses, esos que no reconocen ningún derecho, esos que están en contra del aborto legal, de la educación sexual integral, que que odian a los homosexuales, negros, amarillos o de cualquier color menos el blanco, esos que quieren andar armados por las calles, tema que también impulsa Milei y lo hizo justo después de la masacre de Texas donde un racista asesino a 19 niños y niñas con un rifle de asalto armado en su casa.

Milei representa lo peor de la política y en tanto y en cuanto no pueda explicar cómo va a hacer lo que promete, para mi sigue siendo más de los mismo pero despeinado y con un estado de alteración psicológica preocupante que lo pueden llevar a hacer cosas cuyas consecuencias son inimaginables en un pais en plena crisis como esta.

No, no me gusta que gente como esta tenga una mínima cuota de poder donde se mescla la religión y la política, obvio tampoco los que dicen gobernar hoy, pero darle un voto de confianza a este personaje es apostar al caos en todo el sentido de la palabra. Milei no es una opción política para cualquier argentino que se precie como tal, una persona como él no es una persona de bien, eso me ha quedado claro desde la primera vez que lo vi aparecer y su rostro me llevo inmediatamente al film, “la Naranja mecánica”, uno de los más violentos de la historia del cine, esa cara es la del psicótico de los afiches de ese film.

Armando Cabral