Trabajar solo es elegir no contaminarse.

Rio Grande 12/06/2024.- A veces trabajar solo, no significa no saber hacerlo en equipo, significa elegir como y con quien no compartir el trabajo, la profesión o el hobby, es simplemente la soledad como forma de trabajo. Y eso me lleva a hacer lo que pienso, y lo que digo, sin compartir responsabilidades, para bien o para mal.

Hacerse cargo de una determinada postura requiere de tiempo, como dijo Chris Widener en su libro “El ángel Interior”, llega un tiempo en el que debes decidir si quieres ser lo que los demás quieren que seas, o ser lo que vos decidís ser”, ese tiempo, para mi llegó, hace mucho tiempo, primero cuando decidí trabajar en los medios de comunicación, después cuando decidí hacerlo a mi manera y luego cuando decidí dejar de tener jefes.

Esta es una forma de independencia, que muchos no entienden, cuando hablo de libertad hablo de tiempos para mí, de tiempo para mi familia, de tiempo y calidad de vida, tampoco me comparo con quienes trabajan en distintos espacios, oficinas, empresas o lo que sea.

Entiendo que muchos no se animen a encarar un proyecto propio, este no es un pais para ese tipo de aventuras, pero los que tomamos esa decisión de vida, cuando aun se podía, estamos en un momento donde cada hora que pasa es una nueva prueba a superar, retos diarios, desafíos, mantenerse en pie, buscar opciones para seguir adelante y por sobre todo tener la constancia para que lo logrado, poco o mucho, no se desmorone.

Haber iniciado esto solo, decidir continuar solo y alejarse de lo que no me aporta nada, también suma al final del día, con los años uno se pone selectivo y ya no abrevamos de la idiotez, no le damos explicaciones a nadie, no pedimos permiso, no recibimos ordenes, ni concejos que no pedimos. Este es un tiempo donde las pendejadas de la adolescencia y la pos adolescencia terminaron, reunirse para emborracharse, contar siempre las mismas anécdotas, con los mismos temas, escapadas de tipos que siempre terminan en lo mismo, a quien se llevaron a la cama, si es una adolescente mejor, esas formas se trasladan al trabajo y se ven reflejados en los textos que se publican.

Este es un trabajo, donde lo que la persona es, se traslada a cada cosa que publicamos, y aquí también se aprende a conocer a las personas por lo que hacen y no por lo que dicen, por eso, no ando detrás de nadie, solo los contacto una vez, y si no responden, deja de ser importante, los trucos ya han sido todos descubiertos, entonces también dejé de lado lo urgente para dedicarme a lo importante.

La toma de decisiones en la vida puede cambiarte para siempre y es muy divertido lo que se comenta entre quienes no viven esta realidad, “este es un hijo de puta”, “Tené cuidado no tiene filtro”, “este no arregla con nadie”, “este pregunta difícil”, o la obvia alusión de pertenencia a un determinado espacio político. El problema se genera cuando demostras con hechos que no perteneces ni a uno ni a otro, y que denuncias tanto a al oficialismo como a la oposición.

Para el medio pelo argento, los trabajadores de medios como yo, somos inclasificables, los desorientamos, a los desclasados, sin conciencia de clase, esos que creen que son lo que no son, y se endeudan hasta el cuello, preocupados por lo que dirán aquellos a los que su vida no les importa en lo mas mínimo, de eso también paso, a veces el vivir bien no significa solo tener muchas cosas materiales, se puede tener mucho y morir en absoluta soledad, se puede tener poco y estar rodeado de una hermosa familia.

Mi viejo siempre decía, “si te olvidas de donde venís, difícilmente sepas a donde vas” y yo no he olvidado eso, mis padres me dieron alas, para hacer lo que quisiera y eso hice, viaje mucho, conocí casi todo mi pais, viaje al exterior, viví en Brasil, fui mochilero casi dos años, recorriendo países de América del sur, he trabajado prácticamente en todo aquello en lo que me diera la posibilidad de subsistencia, desde todo lo referido al campo, donde me crie, mecánica, albañilería, venta de seguros, fui empleado bancario, de una remiseria, petrolero en la plataforma Trident X, fabriqué dulces caseros, empleado de mantenimiento en la fabrica de bujías PVI, empleado en Propulsora Siderúrgica, Techint en Ensenada, empleado de la junta electoral en La Plata, vendí cosméticos, terrenos, cursos de inglés, fui empleado de deposito en una pinturería y seguro me olvide de algo.

Con esto quiero decir que no nací sentado en mi oficina, delante de una computadora y mi mundo no termina aquí, ni empieza aquí, eso también me hace diferente, ni mejor, ni peor, diferente, puedo hacer muchas cosas además de escribir notas, toda esa experiencia que, a la mayoria le cuesta reconocer, cuando pones las cartas sobre la mesa, provienen de aquellos cuyo mundo es chiquito, chiquito, es para quienes viven mirando su ombligo y el resto es información que reciben de tik tok.

Esta forma de vivir, rechazada por los que no tuvieron esa posibilidad, no se arriesgaron, o no tuvieron el apoyo y el coraje para hacerlo, es lo que hace la diferencia, la calle enseña muchas cosas que las universidades no enseñan, la vida pasa por otro lado, aprendes a hacerte responsable de tus actos, a entender que si vos no lo haces nadie lo hará por vos, todo depende de vos, fracasar o no, depende de vos, es una decisión y las decisiones traen consecuencias.

El no inclinarse ante los trajes y corbatas o ante el maquillaje y la ropa caras, vacías de contenido, autos ostentosos en manos de quien no sabe hablar, que te rechacen las llamadas porque no pueden responder, conocer a quienes cambiaron de partido para cada elección, saber que no tienen ideología, ni bandera, que lo único que les importa es la plata, y anda más, y nadie más, son solo ellos, los mismos que pretenden que les pases el cuestionario antes de aceptar una nota. Yo los conozco, yo los vi empezar en la política, eso para esas rara avis, es un problema, y la única salida a ese brete, es el silencio. Jueces, funcionarios, electos, o designados, son tratados de la misma forma, con respeto, pero no con temor, eso es para los tibios.

Las buenas, vivir de lo que me gusta, disfrutarlos, compartirlo con mi esposa, viajar, conocer, explorar y conocer gente nueva todo el tiempo, tener dos amigos, y muchos conocidos, pelearla solo todos los días y acompañado en la vida por una mujer increíble, asumir que hace mucho tiempo, soy responsable de mi mismo, que todo lo que haga es mi responsabilidad y por sobre todo, jamás arriesgar en lo mas mínimo, el poco o mucho prestigio, logrado lo largo de 36 años en los medios y 24 años con mi propio portal. Eso no se negocia por nada.

Las malas, no las he sufrido hasta ahora, y en muchos casos las ignoro, eso también se aprende, a condenar a la inexistencia a personas indeseables, desaparecerlas de cualquier tipo de contacto, no responder pavadas, y seguir adelante, porque “la mayor gloria no es caer, sino levantarse todos los días”, y con aciertos y muchos errores, no cambiar, no ceder, no callarse, no transar, y aferrarse a aquellos que si aportan, a los que generan ideas, proyectos, a los que se esfuerzan, a los que se sacrifican, a los que hacen mérito.

Esto no pretende ser nada mas y nada menos que un monologo, no se puede tomar de otra manera, porque quienes somos personas públicas, debemos, de vez en cuando sentar una postura, mostrar quienes somos y de que lado estamos, porque no es todo lo mismo, no somos todos iguales, y puede gustar o no, pero soy uno de los pocos que puede mostrar como hizo lo que hizo, y asegurar que digo lo que hago y hago lo que digo.

Esto es la felicidad, esto es ser libre, esto es lo que uno eligió y nos hacemos cargo, todos los días.

No escuches opiniones que no te importan, ni concejos que no pediste. No escuches a los que no obtuvieron resultados, no te guíes por las palabras, las personas se conocen por los hechos. Viví tu vida, y que la de los demás no te importe nada de nada y por último, nunca creas que todos los adultos mayores o los que tienen un titulo, son inteligentes, hay viejos boludos y profesionales que son unos idiotas.

Armando Cabral