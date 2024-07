Los Stephen que nos rodean y como repelerlos.

Rio Grande 03/07/2024.- Hace algún tiempo leí en alguna parte esta pequeña historia que pone de manifiesto cuán malo se puede ser como ser humano o lo que es aun peor, que tan envidioso de la libertad de la gente pueden ser aquellos que son esclavos de los poderosos y no soportan que otros opinen libremente, se muevan libremente y eso les provoqué felicidad.

Y es que, muchos no envidian lo material, envidian, las libertades ajenas, la felicidad o el buen vivir, que no siempre significa tener plata, dinero, cosas materiales.

Esto lo escuché y se los cuento, porque, seguramente han visto o sufrido a alguien como Stephen en sus vidas.

El esclavo negro le dice a su amo.

“Ese negro tiene un caballo”.

El amo pregunta

¿Tu quieres un caballo, Stephen?

El esclavo responde.

“No, para que querría yo un caballo, quiero que él no lo tenga”.

Hay muchos que piensan eso, y actúan en consecuencia, mas aun cuando tienen una mínima cuota de poder, poder temporario, porque eso no dura para siempre y los ejemplos sobran.

Julio Cesar, Napoleón, Stalin, Franco, Mussolini, Hitler, todos cayeron por racismo, fascismo, segregación, apartheid, y otras inclinaciones políticas, pero, aun así, han pasado a la historia, para bien o para mal, pero sus ideas, aun siguen presentes y muchos, sin pensarlo demasiado y mucho menos analizarlo, se cuelgan de esas ideas y las transmiten aun hoy. A quienes nos referimos, difícilmente pasen a la historia, pero no haran la vida mas complicada, eso seguro.

Pero, lo realmente preocupante es los nadies, que piensan como Stephen, los que conviven con nosotros, los que nos cruzamos todos los días y que suponen que su actitud de vida se nos pasa por alto, no para nada, somos conscientes de su existencia, no lo hacen saber aun desde el más mínimo espació que puedan ocupar, desde un portero, hasta un gerente, desde un administrativo, hasta un cadete, todos son empleados, pero no lo quieren asumir, creen que son generantes porque los argentinos, nacemos genéticamente preparados para ser gerentes.

He aquí el error, sos empleado, ganas poco, no te gusta el trabajo, tenés un jefe que es un idiota, aun con título, y es donde aparece la personalidad oculta, el envidioso serial que si o si le tiene que joder la vida a todo aquel que no este por debajo de su cuotita de poder.

Si es portero, te dirá que no podes pasar o te demorará, si es administrativo y tenés que hacer un trámite dirá que te falta un punto y una coma y te pedirá que vuelvas otro día, si es un gerente, seguramente se hará esperar horas, o aducirá que esta en reunión, y esto lo informa alguien que con su Stephen dentro, disfrutara de eso, como si su empleo, fuera infinito. Aunque al momento de la reestructuración de personal sea la primera en la lista.

¿A qué viene todo esto?, a que no siempre las cosas nos salen mal por nuestra culpa, sino porque hay cientos de Stephen, a nuestro alrededor que se encargan de jodernos todos los días un poco, de trabarnos trámites, pagos, documentación, etc.

Ellos disfrutan de eso, y lo que hay que hacer al respecto, es ignorarlos, hay que aprender a nivelar para arriba, porque si descendemos a su nivel nos ganaran por experiencia.

Ellos no quieren tener lo poco o mucho que nosotros tenemos, ellos quieren que no tengamos nada. Su felicidad es la desgracia de los otros.

Esto me recuerda una frase cuya autoría desconozco, “dale una mínima cuota de poder a un mediocre y conocerás a un miserable”.

Ninguno de nosotros saldrá vivo de aqui, asi que seria mucho mejor que vivan su vida, y dejen vivir en paz a los demás

Armando Cabral