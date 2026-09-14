Tras recorrer la Base Naval de Ushuaia, Presti anticipa obras desde enero y Quirno confirma fondos para 2026 y 2027

El Gobierno nacional acelerará desde comienzos de 2027 la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, luego de que el ministro de Defensa, Carlos Presti, anticipara que las nuevas obras comenzarán el 1° o 2 de enero y que su cartera prepara entre cinco y seis licitaciones para avanzar con el proyecto. La definición… Leer más »

El Gobierno nacional acelerará desde comienzos de 2027 la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, luego de que el ministro de Defensa, Carlos Presti, anticipara que las nuevas obras comenzarán el 1° o 2 de enero y que su cartera prepara entre cinco y seis licitaciones para avanzar con el proyecto. La definición se conoció después de que el canciller Pablo Quirno confirmara que ya fueron reasignadas partidas del Presupuesto 2026 y que la infraestructura será incluida también en el proyecto de Presupuesto 2027.

El Jefe de la Armada Argentina, Almirante Juan Carlos Romay, el Canciller, Pablo Quirno, el Ministro de Defensa Carlos Alberto Presti y el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante Marcelo Dalle Nogare recorren la futura Base Naval Integral Argentina en Tierra del Fuego. Crédito: Pablo Quirno via X

“El 1º o 2 de enero comenzamos con las obras en la Base Naval”, afirmó Presti este viernes. El ministro aseguró además que los recursos necesarios para iniciar esta nueva etapa “ya están en poder del Ministerio de Defensa” y adelantó que la cartera buscará poner en marcha “cinco o seis licitaciones para salir cuanto antes”.

Las declaraciones se produjeron el mismo día en que Quirno y Presti recorrieron en Ushuaia el predio destinado al proyecto junto con integrantes de la conducción militar. Tal como expuso Zona Militar, la visita permitió al Gobierno revisar sobre el terreno una obra que Javier Milei volvió a colocar en el centro de su estrategia para el Atlántico Sur, la proyección antártica y Malvinas. Horas después, ante una consulta pública sobre el financiamiento, Quirno confirmó: “Ya fueron reasignadas partidas del presupuesto 2026 y será incluido en el proyecto de Presupuesto 2027” .

El cruce de ambas declaraciones agrega por primera vez una hoja de ruta más concreta: recursos durante el actual ejercicio, continuidad presupuestaria durante el próximo año, varias licitaciones antes del inicio de los trabajos y una fecha prevista para comenzar una nueva etapa de construcción.

Presti: “En la base no hay nada”

Presti utilizó una frase particularmente contundente para describir el estado en que recibió el proyecto: “En la base no hay nada”. A continuación vinculó esa situación con la decisión de acelerar las contrataciones y aseguró que Defensa ya dispone de los recursos necesarios para comenzar. La expresión no debe interpretarse como que nunca se realizaron trabajos en el predio. Relevamientos oficiales anteriores contabilizaron movimientos de suelo, fundaciones, plateas, documentación técnica y otras tareas preparatorias, y el último dato público situó el avance físico general de la obra en torno al 9,13%.

Escenario Mundial reconstruyó en agosto el estado del proyecto y mostró que el diseño contempla aproximadamente 1.050 metros de muelle, pero que la ejecución material seguía todavía en una fase inicial. En ese contexto, la afirmación de Presti apunta a la ausencia de la infraestructura operativa que debería constituir la futura base y al limitado grado de ejecución alcanzado desde el inicio formal del proyecto. La novedad es que Defensa afirma ahora disponer de financiamiento para intentar modificar ese ritmo.

Avances de la Base Naval Integrada en Ushuaia Tierra del Fuego. Crédito: Alejo Sanchez Piccat / Escenario Mundial

Entre cinco y seis licitaciones antes de comenzar las obras

El ministro no precisó todavía qué componentes serán incluidos en las cinco o seis licitaciones que prepara su cartera, ni publicó los montos estimados para cada proceso. La cantidad anticipada muestra, sin embargo, que el Gobierno prevé dividir el proyecto en varios contratos en lugar de avanzar mediante una única contratación integral. Ese esquema podría abarcar diferentes componentes de infraestructura portuaria y terrestre, aunque será necesario esperar los pliegos para conocer exactamente cuáles serán las primeras obras priorizadas.

El objetivo expresado por Presti es comenzar físicamente los trabajos el 1° o 2 de enero de 2027. Para alcanzar esa fecha, Defensa deberá avanzar durante los próximos meses con los procesos administrativos, publicación de llamados, evaluación de ofertas y adjudicaciones correspondientes.

La afirmación de que los recursos “ya están en poder” del Ministerio agrega además una precisión sobre las partidas anunciadas durante las últimas semanas. Hasta ahora, el Gobierno había informado aumentos presupuestarios generales para Defensa y había expresado políticamente que Ushuaia sería una prioridad, pero todavía faltaba conocer cómo se traduciría esa decisión en ejecución concreta.

Quirno y Presti recorrieron el proyecto junto con la conducción militar

La visita de este viernes reunió a Cancillería, Defensa y la conducción de las Fuerzas Armadas. Además de Quirno y Presti participaron autoridades militares que analizaron las necesidades logísticas y las próximas etapas de la obra. Los funcionarios mantuvieron también contactos con las autoridades de Tierra del Fuego. El canciller vinculó la recorrida con la decisión del Gobierno de coordinar diferentes áreas estatales alrededor de la defensa de los intereses argentinos en el extremo austral.

“La decisión del Presidente es que todas las áreas del Estado argentino trabajemos en forma coordinada en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, en nuestra proyección hacia la Antártida y en la revalorización de nuestros activos clave”, señaló Quirno.

Zona Militar pudo reccorer el terreno de la futura Base Naval Integrada. Crédito: Mariano Videla Solá / Zona Militar

La presencia del canciller junto al ministro de Defensa muestra también la dimensión política que Milei busca otorgarle a la iniciativa. La Base Naval Integrada ya no aparece presentada únicamente como un proyecto de infraestructura de la Armada Argentina, sino vinculada con logística antártica, presencia en el Atlántico Sur y la nueva estrategia gubernamental sobre Malvinas.

Política

Ya hay partidas de 2026 y la obra irá al Presupuesto 2027

El segundo dato central de la jornada fue financiero. Quirno confirmó que ya fueron reasignados recursos correspondientes al Presupuesto 2026 y aseguró que el proyecto será incluido en el Presupuesto 2027. Eso establece, al menos políticamente, un esquema de financiamiento que atraviesa dos ejercicios. Los recursos actuales servirán para iniciar procesos y contrataciones, mientras el proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso deberá definir cuánto dinero pretende destinar a la continuidad de la construcción durante el próximo año.

El monto específico reservado actualmente para la Base Naval Integrada todavía no fue informado públicamente. El Decreto 867/2026 amplió recientemente los créditos del área de Defensa en más de $200.000 millones para incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento. Funcionarios del Gobierno relacionaron políticamente el refuerzo con la reactivación de proyectos estratégicos como Ushuaia y la Base Conjunta Antártica Petrel, aunque el texto presupuestario no identifica todo ese monto exclusivamente con esas dos obras. La declaración de Presti agrega ahora que los recursos destinados a iniciar esta etapa ya se encuentran administrativamente en Defensa.

Avances de la Base Naval Integrada en Ushuaia Tierra del Fuego. Crédito: Alejo Sanchez Piccat / Escenario Mundial

Milei había ordenado priorizar Ushuaia en el próximo presupuesto

La confirmación de Quirno completa la instrucción emitida días atrás por Milei para que el ministro de Economía, Luis Caputo, incorpore el proyecto entre las prioridades del Presupuesto 2027. Escenario Mundial informó que el Presidente firmó una directiva específica para garantizar continuidad presupuestaria a la Base Naval Integrada. Hasta ahora, sin embargo, no se conocía qué calendario manejaría Defensa para convertir esa decisión en obras.

Política

Las palabras de Presti aportan esa primera referencia temporal: enero de 2027. También trasladan el próximo punto de atención hacia las licitaciones. Si Defensa pretende comenzar las obras inmediatamente después de Año Nuevo, los procesos anunciados deberán avanzar durante el último trimestre de 2026.

La Base Naval Integrada contempla aproximadamente 1.050 metros de frente de atraque, además de talleres, depósitos, instalaciones logísticas, almacenamiento de combustible, cámaras frigoríficas y edificios destinados a apoyar las operaciones navales y antárticas. Una segunda etapa prevé infraestructura adicional para trasladar organismos y componentes actualmente instalados en la Base Naval Ushuaia, entre ellos dependencias del Área Naval Austral y servicios de apoyo de la Armada.

El proyecto fue iniciado formalmente en 2022, pero su ejecución avanzó de manera limitada durante los años siguientes. De allí que la discusión sobre el financiamiento haya acompañado prácticamente toda su historia.

Fuente: www.escenariomundial.com