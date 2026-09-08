2000- 16 septiembre -2026: 26 años de La Licuadora TDF: la voz que nunca se calló

Rio Grande 08/09/2026.- En su aniversario número 26, La Licuadora TDF reafirma su compromiso con la verdad, la ética y la independencia. Un medio que nació para incomodar al poder y dar voz a la sociedad fueguina, y que hoy se consolida como memoria viva de la provincia.

Una línea editorial sin concesiones

Desde su creación, La Licuadora sostuvo una línea crítica e independiente:

Denunció la corrupción sin importar el color político.

Expuso el uso discrecional de la pauta oficial.

Defendió el derecho de los fueguinos a estar informados sin filtros.

Rechazó el servilismo y la tibieza en el periodismo.

Cada columna fue un acto de afirmación: el periodismo está para incomodar al poder.

Periodismo de datos y memoria

Más de 60.000 publicaciones y 2.000 columnas de opinión en 26 años.

Ninguna desmentida: rigor y credibilidad como marca registrada.

Desde la industria fueguina y los conflictos gremiales, hasta el RIGI y la política nacional, el archivo de La Licuadora es memoria viva de Tierra del Fuego.

Contra la pauta y el silencio

Levantó la pauta oficial tres veces (Bertone, Ríos, Melella).

Eligió el camino más difícil: la libertad.

Ganó respeto y credibilidad, aunque con costos económicos.

Pensamiento y compromiso

El pensamiento que guía a La Licuadora es claro:

El periodismo no debe ser funcional al poder, sino a la sociedad.

La verdad no se negocia.

La crítica es una forma de amor por la comunidad.

26 años después

Hoy, en plena era digital, La Licuadora TDF sigue siendo un territorio libre en la web.

No hay doble discurso ni medias tintas: hay periodismo.

El mismo que incomoda, que investiga, que denuncia, que pregunta y que no se vende.

Conclusión: En Tierra del Fuego, y en cualquier lugar donde el poder intente callar, siempre habrá una voz que diga lo que otros callan. Esa voz, desde hace 26 años, se llama La Licuadora TDF.

Por Armando Cabral, responsable de www.lalicuadoratdf.com.ar