Spagnuolo y Cerimedo, dos sujetos procesados por delitos graves, como defraudación agravada, asociación ilícita e intento de femicidio.

Fernando Cerimedo está detenido en Bolivia acusado de tentativa de feminicidio contra su expareja Nadia Beller, mientras que Diego Spagnuolo fue procesado en Argentina por corrupción, asociación ilícita y fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos casos revelan vínculos con redes de poder y presuntas maniobras ilegales.
Causas contra Fernando Cerimedo
- Tentativa de feminicidio (Santa Cruz, Bolivia, agosto 2026):
- Se lo acusa de haber participado en la planificación del ataque armado contra su expareja, la activista Nadia Beller, quien recibió tres disparos en cuello, tórax y brazo.
- La víctima sobrevivió tras una cirugía de emergencia y lo señaló públicamente como responsable de enviar sicarios.
- Fue detenido en el aeropuerto Viru Viru cuando intentaba viajar a Argentina.
- La Fiscalía boliviana pidió su detención preventiva por riesgo de fuga y obstaculización de la investigación.
- La causa se tramita bajo la Ley 348 de protección a mujeres, y se investiga si hubo otros autores intelectuales además de Cerimedo.
Causas contra Diego Spagnuolo
- Causa ANDIS (Argentina, 2024–2026):
- Ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
- Procesado por asociación ilícita, defraudación agravada, sobornos y negociaciones incompatibles con la función pública.
- La Justicia reconstruyó un entramado de corrupción institucional que operaba mediante:
- Retornos del 3% en compras de medicamentos, supuestamente vinculados a Karina Milei.
- Cartelización de droguerías y direccionamiento de licitaciones.
- Uso del sistema SIIPFIS para simular transparencia en contrataciones.
- Se le impuso un embargo de más de $200 millones.
- La investigación involucra a otros 18 acusados, entre ellos empresarios como Miguel Ángel Calvete y funcionarios de la propia ANDIS.
- El perjuicio estimado supera los 30.000 millones de pesos en compras bajo sospecha.
- Cerimedo: Su caso expone la violencia política y personal, con un trasfondo de vínculos con gobiernos y consultorías políticas.
- Spagnuolo: Su procesamiento revela cómo un organismo destinado a proteger a personas con discapacidad fue convertido en un espacio de negocios ilícitos, afectando directamente a sectores vulnerables.
En síntesis: Cerimedo enfrenta un proceso penal en Bolivia por un ataque armado con motivación personal, mientras que Spagnuolo está procesado en Argentina por corrupción estructural en el Estado. Ambos casos reflejan la intersección entre política, poder y delitos graves.