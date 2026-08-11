El costo del silencio: lo que verdaderamente pagamos por la pauta y la impunidad

Argentina 11/08/2026.- Existe una pregunta incómoda que sobrevuela el clima político y mediático actual: ¿cuánto cuesta tapar el sol con la mano? O, en términos más precisos, ¿cuál es el precio de mirar hacia otro lado mientras la realidad social y económica cruje por sus cuatro costados?

Detrás del ruido de las redes sociales, los discursos inflamados y las cortinas de humo cotidianas, los hechos siguen ocurriendo en un desfiladero vertiginoso. El recorte sistemático en el Estado nacional ya no es un enunciado abstracto de ajuste macroeconómico: se traduce de manera directa en la pérdida de empleos, como los cientos de despidos en dependencias estatales que ocurren sin que la conversación pública registre su verdadero impacto humano. Se evidencia también en la falta de respuestas claras ante las irregularidades e investigaciones por corrupción en organismos sensibles como el PAMI, donde la salud de los jubilados vuelve a quedar presa de la sospecha y el vaciamiento.

Mientras el debate público se distrae con polémicas semanales, las decisiones de fondo sobre la soberanía económica avanzan de forma silenciosa. Las dudas sobre la administración de las reservas e instrumentos en el Banco Central o las facilidades para la venta de tierras a capitales extranjeros plantean interrogantes de largo plazo sobre qué país quedará cuando el polvo del ajuste se asiente.

Sin embargo, el costo más desgastante no es solo económico, sino institucional y cultural. El tono oficial —caracterizado por insultos recurrentes de la máxima magistratura hacia opositores, periodistas y presidentes de naciones hermanas— ha normalizado una agresividad que degrada las relaciones diplomáticas y el tejido social. A ello se le suman los recurrentes escándalos que salpican al entorno oficialista, desde investigaciones a legisladores vinculados a tramas oscuras hasta los cuestionamientos sobre el rol e influencia de la mesa chica del poder.

Silenciar estos contrastes —donde la pobreza y la recesión coexisten con el espectáculo político— no es gratis. Se paga con pauta indirecta, con privilegios de acceso, con complacencia periodística o con el acostumbramiento de una sociedad adormecida por el escándalo continuo. Pero la realidad material siempre termina por sobrepasar el blindaje mediático: cuando la propaganda calla, el bolsillo, la falta de trabajo y el deterioro institucional terminan hablando por sí solos.