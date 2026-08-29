Tierra del Fuego sin rumbo: la pérdida de dirección política y el endeudamiento ciudadano

Dos años perdidos y una provincia sin dirección
Pérez Bustos advirtió que “el tiempo es un activo de gran valor y lo que se perdió en estos dos años será muy difícil de recuperar”. La falta de planificación y la concentración política en temas ajenos a la realidad cotidiana, como la reforma constitucional, dejaron fuera de la agenda los problemas más urgentes: empleo, salud, educación y deuda.
Según Neodelfos, más del 80% de los fueguinos rechazó la reforma constitucional, considerándola una iniciativa desconectada de sus preocupaciones reales.
Endeudamiento récord y pérdida de empleo
El analista confirmó que Tierra del Fuego es la provincia con mayor cantidad de endeudados por habitante, con un promedio de $4,8 millones por persona en deudas con bancos, billeteras virtuales y tarjetas de crédito. “En los últimos dos años y medio se perdieron 14.021 empleos formales, y eso generó una cadena de consecuencias: morosidad, pérdida de poder adquisitivo y endeudamiento creciente”, explicó Pérez Bustos.
El gobierno provincial anunció medidas de alivio financiero, como plazos de gracia y reducción de tasas, pero el especialista advirtió que “llegan tarde y alcanzan solo a una parte de los fueguinos”.
La génesis del problema: importaciones y desprotección industrial
Pérez Bustos vinculó la crisis local con las políticas nacionales: “La apertura indiscriminada de importaciones y el decreto 333/25 de eliminación de aranceles afectaron directamente a los productos fabricados en Tierra del Fuego, generando pérdida de empleo y falta de defensa del sector industrial”.
El salario que no alcanza
El promedio salarial en Argentina ronda entre $1.000.000 y $1.300.000, pero los servicios básicos crecieron de manera “exorbitante”, transfiriendo recursos “de los bolsillos de los trabajadores a los grupos más concentrados de la economía”.
Incluso, el endeudamiento informal con plataformas como Mercado Pago alcanza tasas del 980% anual, lo que Pérez Bustos calificó como “usura moderna”.
Elecciones y desencanto social
De cara al próximo año electoral, el consultor anticipó que “las elecciones serán decididas por el bolsillo”. Neodelfos detecta un fenómeno creciente de ‘ningunismo’, con más del 40% de los encuestados que no quiere votar a ninguno. “La gente está cansada de los experimentos y de los outsiders. Empieza a valorar la experiencia, pero también exige proyectos concretos. Se acabó el tiempo de la zaraza”, sentenció Pérez Bustos.
Tierra del Fuego atraviesa una crisis de dirección política y económica. La pérdida de empleo, el endeudamiento masivo y la falta de respuestas concretas configuran un escenario donde la desconfianza ciudadana crece día a día. Como resumió Pérez Bustos: “La provincia perdió el rumbo, y mientras el gobierno se obsesiona con una reforma constitucional, los fueguinos se hunden en la deuda y la incertidumbre”.