Tierra del Fuego sin rumbo: la pérdida de dirección política y el endeudamiento ciudadano

Rio Grande 29/08/2026.- El director de la consultora Neodelfos, Leonardo Pérez Bustos, analizó la situación política y económica de Tierra del Fuego y fue contundente: “Los fueguinos vienen detectando desde hace dos años una pérdida de rumbo por parte del gobierno provincial”. Según el especialista, la administración local se encuentra “descoordinada, obsesionada con una reforma constitucional que no forma parte de la agenda de la mayoría de los ciudadanos”, mientras los problemas reales —endeudamiento, desempleo y caída del poder adquisitivo— se profundizan.

Dos años perdidos y una provincia sin dirección

Pérez Bustos advirtió que “el tiempo es un activo de gran valor y lo que se perdió en estos dos años será muy difícil de recuperar”. La falta de planificación y la concentración política en temas ajenos a la realidad cotidiana, como la reforma constitucional, dejaron fuera de la agenda los problemas más urgentes: empleo, salud, educación y deuda.

Según Neodelfos, más del 80% de los fueguinos rechazó la reforma constitucional, considerándola una iniciativa desconectada de sus preocupaciones reales.

Endeudamiento récord y pérdida de empleo

El analista confirmó que Tierra del Fuego es la provincia con mayor cantidad de endeudados por habitante, con un promedio de $4,8 millones por persona en deudas con bancos, billeteras virtuales y tarjetas de crédito. “En los últimos dos años y medio se perdieron 14.021 empleos formales, y eso generó una cadena de consecuencias: morosidad, pérdida de poder adquisitivo y endeudamiento creciente”, explicó Pérez Bustos.

El gobierno provincial anunció medidas de alivio financiero, como plazos de gracia y reducción de tasas, pero el especialista advirtió que “llegan tarde y alcanzan solo a una parte de los fueguinos”.

La génesis del problema: importaciones y desprotección industrial

Pérez Bustos vinculó la crisis local con las políticas nacionales: “La apertura indiscriminada de importaciones y el decreto 333/25 de eliminación de aranceles afectaron directamente a los productos fabricados en Tierra del Fuego, generando pérdida de empleo y falta de defensa del sector industrial”.

El salario que no alcanza

El promedio salarial en Argentina ronda entre $1.000.000 y $1.300.000, pero los servicios básicos crecieron de manera “exorbitante”, transfiriendo recursos “de los bolsillos de los trabajadores a los grupos más concentrados de la economía”.

Incluso, el endeudamiento informal con plataformas como Mercado Pago alcanza tasas del 980% anual, lo que Pérez Bustos calificó como “usura moderna”.

Elecciones y desencanto social

De cara al próximo año electoral, el consultor anticipó que “las elecciones serán decididas por el bolsillo”. Neodelfos detecta un fenómeno creciente de ‘ningunismo’, con más del 40% de los encuestados que no quiere votar a ninguno. “La gente está cansada de los experimentos y de los outsiders. Empieza a valorar la experiencia, pero también exige proyectos concretos. Se acabó el tiempo de la zaraza”, sentenció Pérez Bustos.

Tierra del Fuego atraviesa una crisis de dirección política y económica. La pérdida de empleo, el endeudamiento masivo y la falta de respuestas concretas configuran un escenario donde la desconfianza ciudadana crece día a día. Como resumió Pérez Bustos: “La provincia perdió el rumbo, y mientras el gobierno se obsesiona con una reforma constitucional, los fueguinos se hunden en la deuda y la incertidumbre”.