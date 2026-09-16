Santilli se reunirá con 7 gobernadores: la suspensión de las PASO y el Presupuesto, entre ellos Gustavo Melella.

Buenos Aires 16/09/2026.- El jefe de Gabinete buscará destrabar la negociación por la reforma electoral que está estancada desde hace meses en el Senado y apuntalar la “ley de leyes”. Melella se habia reunido con Santilli el 6 de junio de este año, en esa oportunidad se dialogó acerca de la realidad provincial respecto a la situación de la industria y de proyectos orientados a la ampliación de la matriz productiva.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunirá con gobernadores en busca de destrabar las negociaciones por la reforma electoral que está estancada en el Senado de la Nación.

También se colará en la discusión el Presupuesto 2027 que el presidente Javier Milei envió ayer a la Cámara de Diputados y que comenzará a debatirse en la primera semana de octubre.

Este miércoles por la tarde, a las 15, el ministro coordinador recibirá a Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En tanto, el jueves por la mañana hará lo propio con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Del intercambio participará además el ministro de Economía, Luis Caputo.

Pasado el mediodía se entrevistará con el gobernador Leandro Zdero (Chaco) y completará la ronda con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Luego de haber establecido la hoja de ruta legislativa, el oficialismo se prepara para encarar las negociaciones con los aliados en función de los respaldos que necesita para la aprobación de los proyectos.

Noticia en desarrollo…

El gobernador de Tierra del Fuego se habia reunido con el jefe de gabinete del gobierno nacional en junio de este año.