EL GOBERNADOR MELELLA MANTUVO UNA REUNIÓN CON DIEGO SANTILLI

Durante la reunión, las autoridades repasaron los principales temas de agenda común entre la Provincia y Nación, y analizaron distintos proyectos impulsados por el Gobierno nacional en el Congreso.
Asimismo se dialogó acerca de la realidad provincial respecto a la situación de la industria y de proyectos orientados a la ampliación de la matriz productiva.
Entre los temas abordados se destaca la reforma electoral nacional y la importancia de alcanzar los consensos necesarios para su aprobación, en consonancia con el impulso a la reforma constitucional fueguina que busca poner en discusión junto a la ciudadanía normas que proyecten la provincia por las próximas décadas.
El Gobernador Melella agradeció la apertura y destacó el diálogo que se viene manteniendo desde hace tiempo con Santilli, no solo respecto a recursos necesarios para la provincia sino también en relación a proyectos como la adhesión al RIGI para generar un marco de crecimiento en Tierra del Fuego.