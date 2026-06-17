EL GOBERNADOR MELELLA MANTUVO UNA REUNIÓN CON DIEGO SANTILLI

Tierra del Fuego 17/06/2026.- El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli. Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete de la provincia, Jorge Canals, y el diputado nacional por Tierra del Fuego, Agustín Tita.

Durante la reunión, las autoridades repasaron los principales temas de agenda común entre la Provincia y Nación, y analizaron distintos proyectos impulsados por el Gobierno nacional en el Congreso.

Asimismo se dialogó acerca de la realidad provincial respecto a la situación de la industria y de proyectos orientados a la ampliación de la matriz productiva.

Entre los temas abordados se destaca la reforma electoral nacional y la importancia de alcanzar los consensos necesarios para su aprobación, en consonancia con el impulso a la reforma constitucional fueguina que busca poner en discusión junto a la ciudadanía normas que proyecten la provincia por las próximas décadas.

El Gobernador Melella agradeció la apertura y destacó el diálogo que se viene manteniendo desde hace tiempo con Santilli, no solo respecto a recursos necesarios para la provincia sino también en relación a proyectos como la adhesión al RIGI para generar un marco de crecimiento en Tierra del Fuego.