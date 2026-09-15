Editorial: Cuando el silencio es tan abrumador que genera sospechas

Rio Grande 15/09/2026.- En Argentina decimos “hacerse el boludo”. En otros idiomas no sé, tampoco me interesa demasiado, pero aquí resulta poderosamente llamativo lo que ocurre en esta sociedad de oscuridad informativa. Si a eso le sumamos el alto grado de desconocimiento general sobre los temas realmente importantes —y no los urgentes—, entonces tenemos un caldo de cultivo perfecto para que los inútiles nos gobiernen.

He escuchado en varias mesas frases como: “Si este idiota tiene tal cargo, ¿por qué yo no podría estar ahí?”. Hasta se postularían a gobernador personajes que nunca pagaron una factura de 300 pesos, o tipos procesados por coimas repartidas con exgobernadores, vicegobernadores y hasta con un secretario legal y técnico. Los rumores son cada vez peores y, como en Tierra del Fuego está absolutamente negado el acceso a la información pública, todo son suposiciones. Salvo que, como hacemos algunos, decidamos leer, aprender, capacitarnos o simplemente interesarnos por lo que le pasa al resto de la sociedad a la que pertenecemos.

En mi barrio a eso le llaman empatía: la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y estados emocionales de otra persona, colocarse en el lugar del otro.

Lo que se ignora en Tierra del Fuego

Cuando digo “ignorado” es porque no quiero repetir el famoso “hacerse el boludo” frente al 99% de las cosas que están destrozando vidas. Y esto es literal: ya se han muerto cinco personas en esta provincia por el abandono de quienes nos gobiernan.

No se habla de los hipotecados de créditos UVA.

No se habla de los más de 40.000 fueguinos endeudados hasta el cuello en más de $4.900.000 cada uno.

No se habla de los miserables sueldos de la administración pública, que en ningún caso superan $1.500.000 de bolsillo, salvo con 30 años de antigüedad.

No se habla de los 14.000 desocupados de comercios, pymes y la electrónica.

No se habla del dinero que dejó de circular en la provincia, especialmente en Río Grande, donde la industria fue la más golpeada.

No se habla de los desmanejos de fondos del gobierno provincial, que inaugura todos los días un medio trucho y gasta millones en publicidad para atacar a otros.

Silencio abrumador sobre causas como la del PAMI , que involucra a los libertarios.

, que involucra a los libertarios. La intervención del puerto, ignorada incluso por las cámaras de comercio y turismo de Ushuaia.

La venta de tierras en Río Grande y Ushuaia: en nuestra ciudad hubo presentaciones, concejales pidieron informes y se hicieron declaraciones públicas en rechazo a las políticas de ultraderecha.

El escándalo del diputado Santiago Pauli y el pedido de parte de los salarios de empleados del bloque de LLA en la Legislatura.

La nada que hacen los senadores fueguinos en el Congreso.

La nada de los diputados libertarios en la Cámara Baja.

El apoyo a todas las leyes que arruinaron esta provincia.

El doble discurso cínico que culpa a otros de los desastres del gobierno nacional.

El silencio de los representantes fueguinos en causas como ANDIS, jubilados, coparticipación, quita de subsidios, tarifazos y entrega de soberanía.

No se habla de los más de 14.750 jubilados de ANSES que sufren el vaciamiento del PAMI. Ni siquiera los jubilados provinciales se manifestaron, algunos llegaron a decir: “Esto no es culpa de Milei”.

La salud de los adultos mayores no es tema de interés.

La falta de profesionales en hospitales, tampoco.

El escándalo de la empresa Velitec S.A. , responsable de la industria hidrocarburífera, a cargo de Gabriela Castillo, ministra de Energía, y el desastre que provocó la salida de YPF de la provincia.

, responsable de la industria hidrocarburífera, a cargo de Gabriela Castillo, ministra de Energía, y el desastre que provocó la salida de YPF de la provincia. Nada se dice sobre los pasivos ambientales de YPF: unos 28 millones de dólares.

Educación: el blanco es Horacio Catena, no los miserables sueldos docentes. El ministro Pablo Silva, pintado, dice que “no vale la pena dictar una conciliación obligatoria porque no hay posibilidad de dar un aumento salarial”. El problema es Catena, no el gobierno. La Cámara de Comercio culpó al SUTEF de la caída de ventas, los mismos que pidieron la reforma laboral.

Donde está el jefe de gabienete.

Que pasó con los presos abusados.

Que pasa con las personas en situacion de calle.

Que pasa con las personas sin obra social.

Que pasa con los niños con enfermedades oncologicas sin medicamentos.

Donde esta el ministro de economia.

El gerente de AREF, la agencia de recaudación fueguina.

Donde esta el presidente del BTF.

Donde está la ministra de la Producción.



El doble discurso y la mediocridad política

Los mismos que votaron a Milei con un 53% ahora responsabilizan de la crisis a un gremio docente en el extremo del país. Peores aún son los que se enganchan con ese discurso siendo empleados públicos, asesores de la nada misma, enriquecidos a costa del Estado.

No son kirchneristas, pero esconden la corruptela de la señora y sus adláteres por miedo a que “si vuelven” se complique. Se declaran apolíticos, pero rosquean con todos. Son capaces de hacerle campaña a Videla sin ponerse colorados.

Ellos cuentan la historia de otros, nunca la de su vecino, su barrio o su ciudad. No se inmutan ante un desocupado o un discapacitado abandonado. Hablan de la gente, pero de otra gente. Siempre les va bien, siempre viajan, siempre cuentan grandezas. Cuando los interpelás, reaccionan con susceptibilidad y manipulación, invierten roles para hacerse las víctimas.

Son los que dejaron 300 millones de deuda en la administración pública y hoy no responden el teléfono. Yo no los insulto ni los extorsiono: los investigo. Ninguno supera un archivo. Desde 1987 estoy aquí y seguiré hasta que la vida diga basta. Lo que me quede será para desenmascarar a estos personajes y a quienes han vivido de ellos y de nuestros impuestos.

Tierra del Fuego es viable, pero no con estos sujetos. Fue pensada para ser una gran provincia, pero desde 1990 retrocede año tras año. Los responsables tienen nombre y apellido, y yo no los olvido.

A contramano del “coma pasto, millones de vacas no pueden equivocarse”, seguiremos hablando con quienes aporten, escuchando a quienes nos hagan crecer como personas y trabajadores, respetando nuestro trabajo, haciendolo respetar y dando voz a los miles de fueguinos que la están pasando mal.

El gobierno se encargó de silenciar todo dato sobre lo que hacen y lo que han provocado. Pero la memoria crítica sigue viva.

Armando Cabral