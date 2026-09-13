Otro escandalo en Terra Ignis: EL Tribunal de Cuantas le Prohibió mantener directores cobrando dos sueldos del Estado.

Rio Grande 13/09/2026.- El tribunal de Cuentas de la P de Tierra del Fuego le negó al Presidente de Terra Ignis, que continuara sosteniendo en el directorio de la empresa estatal de hidrocarburos a directores que perciben dos salarios del estado provincial. Aunque menciona un caso no descartan otros en la misma situación, lo que esta expresamente prohibido en el articulo 9 de la Constitución Provincial del que, Maximiliano D’Alessio pretendía que se los excluyera. La decisión del TCP ahora está en manos del Fiscal de Estado.

RES-PLE-130-2026

ASESORAMIENTO SOLICITADO POR TERRA IGNIS ENERGÍA SA SINCOMPATIBILIDADES

DE DIRECTORES Y SÍNDICOS

El Documento tiene fecha del 31 de Agosto de 2026.

Link para ingresar al informe del Tribunal de Cuentas de la provincia.

RES PL 130-26 ASESORAMIENTO TERRA IGNIS ENERGÍA SA S-INCOMPATIBILIDADES DIRECTORES Y SÍNDICOS

Resumen de la Resolución Plenaria Nº 130/2026 – Tribunal de Cuentas

Origen de la consulta: El presidente de Terra Ignis Energía S.A. , Maximiliano D’Alessio, pidió al Tribunal de Cuentas que dictamine si los directores y síndicos de la empresa podían cobrar honorarios societarios además de sueldos estatales.

El presidente de , Maximiliano D’Alessio, pidió al Tribunal de Cuentas que dictamine si los directores y síndicos de la empresa podían cobrar honorarios societarios además de sueldos estatales. Caso puntual: Se analizó la situación de Víctor Salgues , designado director por la Legislatura Provincial y, al mismo tiempo, empleado de la Dirección Nacional de Vialidad .

Se analizó la situación de , designado director por la Legislatura Provincial y, al mismo tiempo, empleado de la . Dictamen jurídico: El Tribunal concluyó que los cargos de director y síndico en Terra Ignis, al ser designaciones institucionales en una sociedad con capital 100% estatal, revisten carácter de funciones públicas . Por lo tanto, sus honorarios se consideran ingresos estatales.

El Tribunal concluyó que los cargos de director y síndico en Terra Ignis, al ser designaciones institucionales en una sociedad con capital 100% estatal, . Por lo tanto, sus honorarios se consideran ingresos estatales. Aplicación constitucional: La percepción simultánea de honorarios societarios y sueldos públicos configura la incompatibilidad prevista en el artículo 9º de la Constitución Provincial , que prohíbe acumular dos empleos públicos rentados (salvo docencia e investigación).

La percepción simultánea de honorarios societarios y sueldos públicos configura la , que prohíbe acumular dos empleos públicos rentados (salvo docencia e investigación). Decisión final: El Tribunal rechazó la pretensión de Terra Ignis de excluir a sus directores y síndicos de esa prohibición. La resolución fue notificada al Fiscal de Estado, Dr. Virgilio Martínez de Sucre, para su conocimiento y seguimiento.

En síntesis: Terra Ignis intentó habilitar que sus asesores/directores cobraran dos sueldos del Estado, pero el Tribunal de Cuentas lo negó expresamente, señalando que se trata de cargos públicos alcanzados por la incompatibilidad constitucional, con mención directa al caso de Víctor Salgues y remisión al Fiscal de Estado para control institucional.

El Articulo 9 de la Constitución Provincial es muy claro respecto de la prohibición de percibir dos salarios del estado y asi lo entendió el Tribunal de Cuentas

Maximiliano D’Alessio pretendía que se excluyera a los integrantes de Terra Ignis de la aplicación en el Articulo 9 de la Constitución Provincial

Artículo 9 – Constitución de Tierra del Fuego Prohibición de acumulación de cargos o empleos

Ninguna persona podrá acumular dos o más empleos públicos rentados, ya sea de planta permanente o por contrato, así sean nacionales, provinciales o municipales, con excepción del ejercicio de la docencia o la investigación científica. En cuanto a los adhonorem, la ley u ordenanza determinará los que sean incompatibles.

Nadie puede cobrar 2 sueldos del Estado a la vez.Ni Nación + Provincia, ni Provincia + Municipio, ni dos municipios.

Posibles implicancias judiciales

Más allá de la incompatibilidad constitucional, la maniobra podría encuadrar en figuras penales:

Defraudación a la administración pública , al intentar obtener doble beneficio económico con fondos estatales.

, al intentar obtener doble beneficio económico con fondos estatales. Incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el caso de D’Alessio, por impulsar un esquema contrario a la normativa vigente.

Con información de Boca de Pozo y www.lalicuadoratdf.com.ar