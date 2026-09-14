Como habíamos adelantado: Tierra del Fuego: ningún fabricante se va de la isla pero se expanden afuera con nuevos negocios

Rio Grande 14/09/2026.- Desde 2025 este medio ha venido publicando notas sobre la inversión de empresas de Tierra del Fuego, en otros puntos del pais, mientras en la isla aumentan los despidos. Hoy es el diario Clarín el que finalmente debe aceptar que el vaciamiento de la provincia es un hecho. La participación de las fábricas electrónicas dentro de la facturación de los grupos tradicionales se reduce año tras año. Pero a tres años de la apertura económica de Milei, que se había pronunciado contra el régimen fueguino en su campaña de 2023, ninguna empresa se retiró.

El Régimen de Promoción Económica y Fiscal, como se conoce formalmente al llamado Régimen de Tierra del Fuego, es tal vez uno de los esquemas económicos del país que más movimientos sufrió a lo largo de los años. Nacido en 1972, muchos gobiernos lo acomodaron o intentaron acomodarlo a su manual. Pasó por extremos como ser considerado eje fundamental de algunas políticas económicas hasta ser tratado como un mecanismo que directamente debía dejar de existir.

El presidente Javier Milei fue uno de los que se mostró más cercano a esta última postura, aunque luego no avanzó por este camino, más allá de la apertura de las importaciones que implementó, una política que también hacía prever que podría golpear con fuerza al régimen industrial fueguino.

Lo cierto es que a casi tres años de la gestión Milei los números muestran que el nivel de producción de electrónica en Tierra del Fuego creció entre 2024 y 2025, si se toman como referencia los tres grandes segmentos, es decir televisores, aires acondicionados y teléfonos celulares.

Según las cifras de la Asociación de Fábricas Terminales de Electrónica (Afarte) -que asocia a la industria del sur-, en base a la Secretaría de Industria de Tierra del Fuego, hace dos años se habían producido 8,9 millones de unidades, cifra que creció hasta las casi 10,9 millones en 2025.

Para el caso específico de televisores y aires acondicionados, sin embargo, esta mejora tiene que ver con que la industria firmó un convenio de paz social para no despedir trabajadores, lo que generó un uso de capacidad instalada elevado, que incluso produjo un sobrestock de productos.

En medio de ésto, y según los últimos datos del Indec, entre enero y julio la producción industrial cayó 2,6% en comparación con el mismo período de 2025 y está 18,7% por debajo del máximo registrado en noviembre de 2017. Así, las perspectivas para este año son de registros similares o por debajo de 2025. Entre enero y julio la fabricación total sumó 3,7 millones de unidades, cuando quedan solo cinco meses por contabilizar contra un 2025 de más de 10 millones.

Más allá de esto, el gran eje de conflicto pasa por los teléfonos celulares. Apretados por la entrada al país de unidades de contrabando y la subfacturación más que por la apertura importadora y la falta de consumo –dos cuestiones que también tienen su peso, aunque en este caso no son centrales-, el mercado formal de este producto se achicó de forma exponencial.

Mientras que en 2022 se produjeron 10,2 millones de smartphones, en 2025 totalizaron 6,1 millones y el mercado estima que este año habrá una nueva caída. Hoy, 4 de cada 10 celulares que ingresan al país lo hacen de forma ilegal. En la industria marcan que, incluso, la baja a cero del arancel para importar celulares impacta menos que la venta en negro.

En medio de este escenario la producción fueguina pierde protagonismo incluso para las empresas que operan allí. Hace menos de una década la actividad generada dentro de los límites de la isla representaba entre 90% y 95% de las empresas; hoy, dependiendo de cada caso, representa entre 30% y 35%.

Como marcan los números de producción, esto no tiene que ve con una pérdida de producción total –más allá de las oscilaciones de los últimos años- sino con que todas las empresas comenzaron a buscar otros horizontes.

Mirá también El contrabando golpea a 6 de cada 10 empresas industriales y reclaman más controles al Gobierno

Newsan -de Rubén Cherñajovsky-, Mirgor –de la familia Caputo-, BGH –de las familias Teubal y Hojman-, Radio Victoria -de Enrique Jurkowski y la china TCL-, Solnik -en mayor parte controlada por la familia Brito-, y Fapesa –de la china TPV Tech- son algunos de los grupos que tiene presencia en Ushuaia o Río Grande, pero que al mismo tiempo comenzaron a buscar otros negocios tanto dentro como fuera del sur argentino.

Grupo Newsan es sin dudas uno de los casos más resonantes. Nació en 1991 como productor de algunos artículos para Sanyo y Sansei y hoy es un gigante con cinco unidades de negocios a través de las cuales maneja más de 60 marcas, y factura al año unos US$ 2.500 millones.

“Hoy la idea que tenemos es la de crecer en estos cinco segmentos en los que estamos presentes. Sabemos que tenemos muy buenas posibilidades de hacerlo y vamos hacia eso. Esto no quita, sin embargo, que nos lleguen propuestas de diferentes tipos. Pero nosotros estamos enfocados en esto”, comentó a Clarín Luis Galli, presidente y CEO de Grupo Newsan, que al mismo tiempo señaló que «no nos enamoramos de la producción ni de la importación; somos pragmáticos».

De hecho, el ejecutivo sostuvo que están a punto de sumar una nueva marca al segmento de consumo masivo (sería Ayudín), con lo que incrementarán su portafolio luego de quedarse con las marcas de P&G –Gillette, Pampers y Downy, entre muchas otras-.

Además, Galli anticipó que continuarán muy movedizos en el mercado energético, atento a opciones que puedan surgir tanto de las privatizaciones de las hidroeléctricas, además de no quitar el ojo a empresas dedicadas a la generación, transmisión y distribución de energía.

Grupo Newsan es hoy uno de los pesos pesado del sector energético. El año pasado cerró una alianza con la familia Neuss y conformaron el holding Edison Energía, a través del cual operan la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET) y la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), adquiridas en marzo de 2025, las centrales hidroeléctricas Alicurá y Cerros Colorados, además de una participación en Transener, junto a otros socios, como Genneia, con Jorge Brito como cabeza visible.

Por fuera de los segmentos de consumo masivo, electrónica –donde se destaca la fabricación de los celulares de Motorola– y energía, Grupo Newsan está también presente en rubros como la electromovilidad y autopartes –con marcas como Siam y Lifan, además de producir para varias automotrices.

Otra de las patas fuertes está en la pesca -la iniciática, en esta idea de diversificar el negocio- pero con el foco en productos de alto valor como la merluza negra, la centolla y el erizo de mar.

Luis Galli, CEO de Newsan.

Como parte de esto, está en marcha la construcción de un buque pesquero de última generación, en el que se invertirán US$ 40 millones. Newsan Food, la división que opera esta rama, además de otros subsegmentos como el agro, y la agricultura, factura al año US$ 450 millones.

El caso Mirgor

Mirgor es otra de las empresas fuertes de la isla con la fabricación de los celulares Samsung y también de las que más se mueve en torno de nuevos negocios. Su particularidad es que casi todas las puertas que va abriendo tienen que ver con su negocio original.

Mirgor nació en los 80 como autopartista, y en 2025 facturó US$ 1.869 millones. Hoy 52% de las acciones cotizan en Bolsa y de ese total 20% está en manos de Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. El 48% restante es de una sociedad q se llama Il Tevere SA, de la que Nicky Caputo tiene una parte, al igual q parte de su familia y Roberto Vázquez, fundador de Mirgor.

A la par de su crecimiento en varios segmentos, y medido por volumen, su participación en la isla también perdió fuerza. Mientras que en 2018 era de 95%, hoy es de solo de 35%. Sin embargo, la idea no pasa por sacar los pies de la isla. “Tierra del Fuego es el core del negocio. Hoy no se puede prescindir de la actividad de la isla”, dijo a Clarín José Luis Alonso, CEO del grupo.

Según explica el ejecutivo, esta diversificación por la que optó la compañía llevó a que hoy la fabricación de electrónica represente 31,2% de sus negocios, contra el 82% de 2018. En lo que tiene que ver con autopartes, su negocio inicial, la baja fue muy leve. Pasó de un 18% en 2018 a 16,2% actual.

La última movida de Mirgor se dio hace pocos días. Se quedó con la totalidad de Neo Rodas Mercor, la fabricante de llantas de aleación de aluminio que compartía con la brasileña Neo Rodas, ubicada en Zárate y desde donde salen productos para Renault, Toyota, Volkswagen, Stellantis y Ford. Ahora el grupo argentino levantará en Zárate otra planta donde esperan producir unas 1,2 millones de unidades al año, y facturar US$ 150 millones anuales, 7,1% de la facturación de Mirgor.

José Luis Alonso, CEO de Mirgor.

La firma pretende captar el 70% del mercado local de llantas, un segmento que estaba copado por las importaciones chinas. El 16% de la facturación de la compañía tiene que ver con la actividad autopartista que se desarrolla en Tierra del Fuego, un negocio que Alonso estimó que para 2031 debería facturar cerca de US$ 700 millones.

Además, tiene otras unidades de negocios como el agro, el retail (opera las tiendas Samsung y las propias bajo la marca Diggit). Alonso sostiene que no pierden el foco en el el origen de la empresa: «Somos una empresa manufacturera», dijo a Clarín.

Lo que vendrá ahora, ya por fuera del eje central de los negocios de Mirgor, es la construcción de un hotel seis estrellas en Ushuaia posiblemente bajo la bandera de Meliá y con una inversión cercana a los US$ 50 millones, una estrategia elegida también por otras empresas luego de acordar con el Gobierno local la explotación de otros segmentos en la zona, más allá del industrial.

Ana Vainman, directora ejecutiva de Afarte, subrayó la intención de mantener la producción en la isla, más allá de los vaivenes. «Hoy la producción no está en su esplendor. El espíritu es el de seguir más allá de la coyuntura. La voluntad es buscarle la vuelta«, apuntó.

Luis Galli va en la misma dirección: «El régimen de Tierra del Fuego tiene que seguir. Es como discutir al RIGI dentro de cuatro años«, le dijo a Clarín.

Si bien los casos de Newsan y Mirgor son los más fuertes, hay otros grupos industriales que se basan en Tierra del Fuego pero que se mueven en otras áreas.

BGH: sus dueños son las familias Hojman y Teubal. Concentra 80% de su facturación en el negocio original y administra activos inmobiliarios industriales y centros logísticos. Además, provee hardware escolar y gestiona soluciones integrales de tecnología educativa y plataformas digitales para gobiernos e instituciones de América Latina. También opera negocios y servicios de salud.

Mirá también En medio del furor importador de autos chinos, ya cerraron 10 autopartistas y la producción cayó casi 10%

Radio Victoria: sus dueños son Enrique y Manuel Jurkowski junto a la gigante china TCL, que tiene el 15% de las acciones. Trabaja para marcas como Hitachi, TCL, RCA y Kelvinator. Por fuera de ésto, a través de la firma de comercio y logística Open Trading desarrollan negocios de importación, distribución y representación de marcas internacionales. También se metieron en la importación de vehículos eléctricos e híbridos y operan redes de concesionarias de marcas chinas como BYD. Además, participan en proyectos de real estate.

Solnik. Controlada por el Grupo Etecor, de las familias Brito y Zayat, trabaja para marcas como Apple, Hyundai y Bose, entre otras. Fuera de ésto, el foco de Brito está puesto en el segmento financiero y bancario, mientras que el de Zayat tiene una larga historia en el mundo textil e indumentaria.

Fapesa. En manos de la china TPV Tech, fabrica para Phillips.

Con información de Clarín y www.lalicuadoratdf.com.ar