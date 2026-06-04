Mirgor apuesta al vaciamiento de Tierra del Fuego e invierte en Buenos Aires U$D 120 millones.

La planta de Zárate, impulsada por Mirgor junto a la brasileña Neo Rodas, proyecta alcanzar una capacidad de producción de 1,2 millones de llantas anuales hacia marzo de 2027, con unas 400.000 destinadas a exportación regional, consolidándose como la fábrica más grande del rubro en Argentina.

Plan de producción

Inicio de operaciones: julio 2026.

julio 2026. Capacidad plena: diciembre 2026 – marzo 2027.

diciembre 2026 – marzo 2027. Producción anual: 1,2 millones de llantas de aluminio.

1,2 millones de llantas de aluminio. Exportaciones: 400.000 unidades a mercados regionales (Brasil, Chile, Uruguay).

400.000 unidades a mercados regionales (Brasil, Chile, Uruguay). Especialización: llantas de gran diámetro para pickups y vehículos de alta demanda.

Alianzas estratégicas

Neo Rodas (Brasil): aporta experiencia industrial y tecnológica.

aporta experiencia industrial y tecnológica. Grupo Mirgor (Argentina): lidera la operación local y la expansión productiva.

lidera la operación local y la expansión productiva. Sociedad Neo Rodas Merco S.A.: Mirgor posee el 60% y Neo Rodas el 40%.

Impacto económico

Empleo directo: más de 150 puestos iniciales, con perfiles técnicos especializados.

más de 150 puestos iniciales, con perfiles técnicos especializados. Sustitución de importaciones: reemplazo de llantas brasileñas y chinas, reduciendo costos logísticos.

reemplazo de llantas brasileñas y chinas, reduciendo costos logísticos. Competitividad industrial: integración local de autopartes para terminales automotrices argentinas.

integración local de autopartes para terminales automotrices argentinas. Logística estratégica: Zárate ofrece cercanía a terminales automotrices y acceso portuario.

El plan busca consolidar a Zárate como polo automotriz nacional, integrando autopartes locales y generando exportaciones. La apuesta es doble: fortalecer la cadena de proveedores internos y posicionar a Argentina en el mercado regional de autopartes, con un modelo de inversión mixta público-privada que apunta a largo plazo.

Mirgor no invierte en Tierra del Fuego, sino en la pcia de Buenos AIres