Mirgor apuesta al vaciamiento de Tierra del Fuego e invierte en Buenos Aires U$D 120 millones.

La planta de Zárate, impulsada por Mirgor junto a la brasileña Neo Rodas, proyecta alcanzar una capacidad de producción de 1,2 millones de llantas anuales hacia marzo de 2027, con unas 400.000 destinadas a exportación regional, consolidándose como la fábrica más grande del rubro en Argentina.
Plan de producción
- Inicio de operaciones: julio 2026.
- Capacidad plena: diciembre 2026 – marzo 2027.
- Producción anual: 1,2 millones de llantas de aluminio.
- Exportaciones: 400.000 unidades a mercados regionales (Brasil, Chile, Uruguay).
- Especialización: llantas de gran diámetro para pickups y vehículos de alta demanda.
Alianzas estratégicas
- Neo Rodas (Brasil): aporta experiencia industrial y tecnológica.
- Grupo Mirgor (Argentina): lidera la operación local y la expansión productiva.
- Sociedad Neo Rodas Merco S.A.: Mirgor posee el 60% y Neo Rodas el 40%.
Impacto económico
- Empleo directo: más de 150 puestos iniciales, con perfiles técnicos especializados.
- Sustitución de importaciones: reemplazo de llantas brasileñas y chinas, reduciendo costos logísticos.
- Competitividad industrial: integración local de autopartes para terminales automotrices argentinas.
- Logística estratégica: Zárate ofrece cercanía a terminales automotrices y acceso portuario.
El plan busca consolidar a Zárate como polo automotriz nacional, integrando autopartes locales y generando exportaciones. La apuesta es doble: fortalecer la cadena de proveedores internos y posicionar a Argentina en el mercado regional de autopartes, con un modelo de inversión mixta público-privada que apunta a largo plazo.
Mirgor no invierte en Tierra del Fuego, sino en la pcia de Buenos AIres
La inversión de Mirgor en llantas no se está realizando en Tierra del Fuego, sino en la provincia de Buenos Aires, específicamente en Zárate.
Diferencia clave
- Tierra del Fuego: Mirgor mantiene su perfil tradicional de ensamblado electrónico (celulares, televisores, notebooks), pero no anunció nuevas inversiones industriales de gran escala allí.
- Buenos Aires (Zárate): la apuesta fuerte es la planta de llantas de aluminio, con USD 120 millones de inversión, capacidad de 1,2 millones de unidades anuales y 400.000 destinadas a exportación.
Lectura crítica
- Cambio de foco: Mirgor diversifica hacia autopartes en Buenos Aires, mientras que en Tierra del Fuego se limita a sostener su régimen industrial vigente.
- Impacto regional: Zárate se consolida como polo automotriz, mientras Río Grande queda relegada a la electrónica de consumo.
- Narrativa oficial: se habla de “federalismo industrial”, pero la inversión real se concentra en el norte bonaerense, no en la isla.
Perspectiva
Cuadro comparativo entre las inversiones de Mirgor en Tierra del Fuego y en Zárate (Buenos Aires), que muestra claramente la diferencia de perfil productivo y de impacto regional:
Cuadro comparativo – Mirgor 2026
|Ubicación
|Tipo de inversión
|Monto
|Producción prevista
|Destino
|Impacto en empleo
|Tierra del Fuego (Río Grande)
|Ensamblado electrónico (celulares, TV, notebooks)
|Mantenimiento del régimen vigente
|Producción limitada al mercado interno
|Sustituir importaciones electrónicas
|Empleo estable, sin expansión significativa
|Buenos Aires (Zárate)
|Planta de llantas de aluminio
|USD 120 millones
|1,2 millones de unidades/año
|400.000 para exportación regional (Mercosur)
|+150 empleos técnicos iniciales, con proyección de crecimiento
Tierra del Fuego: se mantiene como polo de ensamblado, sin nuevas inversiones industriales de gran escala.
- Zárate: se convierte en el verdadero foco de expansión, con producción de autopartes y exportaciones.
- Contraste: mientras se habla de federalismo industrial, la inversión real se concentra en Buenos Aires.
- Defensa del régimen fueguino: el gobierno debe garantizar que las empresas instaladas en la isla mantengan y expandan su producción, evitando que se conviertan en simples ensambladoras sin innovación.
- Política de atracción de inversiones: la ausencia de incentivos específicos y de infraestructura adecuada limita la llegada de proyectos industriales de gran escala.
- Gestión de empleo local: al no asegurar nuevas inversiones, se estanca la generación de puestos de trabajo calificados en la provincia.
- Diversificación productiva: la provincia no logró impulsar sectores alternativos (metalurgia, autopartes, energías renovables) que complementen la electrónica.
- Negociación con Nación: el gobierno provincial debe presionar para que los beneficios fiscales y logísticos se orienten también a Tierra del Fuego, y no solo al norte bonaerense.
- La responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego frente a la decisión de Mirgor de invertir en Zárate y no en la isla es múltiple, porque refleja tanto las limitaciones del régimen industrial vigente como la falta de políticas activas para retener y atraer inversiones.
Responsabilidad de la provincia.
La decisión de Mirgor expone que el régimen fueguino ya no es suficiente para atraer inversiones industriales de gran escala. El gobierno provincial queda en deuda por no haber diseñado una estrategia de diversificación y competitividad que evite la fuga de proyectos hacia otras provincias.Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar