CASO LEOLABS: La Comisión Investigadora se trasladará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tierra del Fuego 13/09/2026.- El legislador Pablo Villegas, titular de la Comisión Investigadora por el caso Leolabs, informó que sus integrantes se trasladarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 18 y 22 de septiembre próximo. En la Casa de Tierra del Fuego mantendrán sendas entrevistas para continuar con la investigación sobre la instalación del radar de esa firma en nuestra provincia.

El memorando de la Comisión detalla que el viernes 18 desde las 15 h se reunirán con el exministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana. Y el lunes 21 desde las 9:30 h harán lo propio con el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina, Tte. Gral. Juan Martín Paleo.

El caso LeoLabs gira en torno a la instalación y suspensión de una estación de radar en la localidad de Tolhuin, Tierra del Fuego, un conflicto que involucra disputas de soberanía, acusaciones de espionaje y tensiones geopolíticas entre los gobiernos provincial y nacional.

Origen e Instalación del Proyecto

En 2022 se gestó el desembarco de la empresa LeoLabs para la colocación de un radar de seguimiento espacial y rastreo de basura en órbita baja.

Inicialmente fue anunciado por las autoridades provinciales como un emprendimiento de carácter científico con inversión estadounidense.

Cuestionamiento Geopolítico y de Seguridad Nacional

A mediados de 2023 se reveló que la firma cuenta con participación de capitales de Gran Bretaña, Irlanda y la presencia de exmiembros de las fuerzas armadas de EE. UU. y Australia.

La proximidad estratégica de Tolhuin (a unos 600 km de las Islas Malvinas) encendió alarmas sobre su potencial uso dual (civil y militar) para la recolección de inteligencia estratégica militar británica.

El entonces ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, presentó un informe señalando que las instalaciones no contaron con las debidas autorizaciones de Cancillería ni del Ministerio de Defensa, advirtiendo un riesgo para la soberanía nacional.

Suspensión de Licencias y Traba Administrativa

A fines de 2023, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la Nación y el gobierno fueguino revocaron las autorizaciones previas y quitaron los permisos de operación y suministro eléctrico a las antenas de LeoLabs.

Aunque el radar quedó inhabilitado y fuera de servicio, la infraestructura física no fue desmantelada completamente de la zona.

Investigación Legislativa y Presiones Internacionales