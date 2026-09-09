CASO LEOLABS: Legisladores impulsan la prórroga de la comisión especial

Ushuaia 09/09/2026.- Ushuaia, martes 8 de septiembre de 2026.- La Comisión Especial Investigadora llevó a cabo un nuevo encuentro de trabajo para analizar la situación concreta que permitió la instalación del radar de la empresa LeoLabs en la provincia.

Las y los parlamentarios evaluaron la continuidad de ese espacio, que cuenta con vencimiento original para el 10 de septiembre. Ante esto, buscaron el acuerdo ante la necesidad de tramitar una prórroga para continuar con la recolección y tramitación de evidencias, en principio estaría prevista para el 15 de diciembre próximo.

Al respecto, la legisladora María Laura Colazo (PV) explicó que la solicitud de prórroga parlamentaria es indispensable para que el órgano «pueda continuar trabajando porque necesitamos seguir diligenciando prueba». Entre las acciones en curso, la Comisión se encuentra a la espera de respuestas a diversos pedidos de informes que han sido cursados al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

La legisladora Colazo confirmó que en los próximos días se tomarán declaraciones testimoniales de gran relevancia. Iniciarán con el Dr. Jorge Taiana, exministro de Defensa de la Nación y el general Paleo, de quienes destacó que «en su momento ellos intervinieron para poder frenar la autorización con la que contaba la instalación de este radar».

En esta línea, el cuerpo parlamentario prevé solicitar reuniones con el exsubsecretario de telecomunicaciones de la Nación y con directores del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para precisar su participación en el proceso de autorización.

Por último, la legisladora remarcó el compromiso de los integrantes de la Comisión para dar un cierre transparente a la investigación en los próximos meses: Esperan «finalizar el trabajo de la Comisión a partir de un informe que vamos a elaborar y que va a ser presentado a fin de año a toda la Cámara legislativa, pero sobre todo al pueblo de nuestra provincia que merece conocer qué es lo que pasó con este radar».

La reunión se llevó adelante en el salón de comisiones del edificio legislativo en la capital fueguina bajo la presidencia del legislador Pablo Villegas (MPF), junto a sus pares Matías Lapadula (PG); Gisela Dos Santos (ST); María Laura Colazo (PV); Natalia Gracianía (LLA) y Federico Sciurano (FORJA) y la presencia de integrantes del Centro de Veteranos de Ushuaia y de Río Grande. Por su parte, de manera remota asistieron los legisladores Juan Carlos Pino (PJ) y Raúl Von Der Thusen (SF).