Tierra del Fuego 07/07/2026.- La empresa aérea Fly Bondi es una de las estafas empresariales mas notorias de la era Milei y con el agravante de haber sido sostenida por un ente descentralizado de la provincia como el INFUETUR. A la mencionada empresa propiedad del empresario argentino Leonardo Scatturice, quien asumió el control mayoritario de la aerolínea en junio de 2025. Cartesian Capital Group, que había sido el principal accionista, quedó como socio minoritario. El amigo del presidente Milei, fundió la empresa en un años, y hoy es una de las mas de 26 mil que los libertarios han llevado al cierre con absoluto éxito y la provincia aun no ha emitido un informe aclarando que pasó, con la empresa, los acuerdos, los pasajes, los turistas, todo quedó bajo la alfombra. Las notas publicadas por este medio adelantando lo que finalmente ocurrió.

Quien es Leonardo Scaturice, el dueño de Flybondi, con un pasado policial y acusado de estafa piramidal.

Nacionalidad: Argentino, radicado en Estados Unidos.

Argentino, radicado en Estados Unidos. Edad: 49 años.

49 años. Trayectoria: Fundador y CEO de OCP Tech , empresa tecnológica asociada a Cisco en América Latina.

Fundador y CEO de , empresa tecnológica asociada a Cisco en América Latina. Antecedentes: Tiene un pasado en la Policía Federal y se lo vinculó con servicios de inteligencia, aunque él lo niega.

Tiene un pasado en la Policía Federal y se lo vinculó con servicios de inteligencia, aunque él lo niega. Vínculos políticos: Cercano a figuras del gobierno argentino y con contactos en la ultraderecha estadounidense, incluyendo apariciones junto a Donald Trump.

Cercano a figuras del gobierno argentino y con contactos en la ultraderecha estadounidense, incluyendo apariciones junto a Donald Trump. Controversias: En febrero de 2025, un avión de su flota aterrizó en Aeroparque con una carga misteriosa de valijas que la Aduana no pudo revisar por “orden de arriba”, lo que lo puso bajo sospecha mediática.

En febrero de 2025, un avión de su flota aterrizó en Aeroparque con una carga misteriosa de valijas que la Aduana no pudo revisar por “orden de arriba”, lo que lo puso bajo sospecha mediática. Fly Bondi, una estafa con alas.

Flybondi enfrenta una denuncia penal presentada por el abogado Lucas Bianco, quien la acusa de haber montado una estafa piramidal. Según la presentación, la empresa vendía pasajes para vuelos que sabía que no podía operar, utilizando el dinero de nuevos pasajeros para cubrir compromisos previos.

Se estima que 2.600 vuelos fueron cancelados en un año , afectando a más de 360.000 pasajeros .

, afectando a más de . Se convocó a los afectados a sumarse a una demanda colectiva por incumplimientos, cancelaciones y reprogramaciones.

La operación de Flybondi se convirtió en un caos:

En mayo de 2026, cerca del 50% de los vuelos programados fueron cancelados , dejando varados a miles de pasajeros.

, dejando varados a miles de pasajeros. El gobierno de Neuquén sancionó a la empresa con $228.917.600 por incumplimientos en la atención al consumidor. En 2025 ya había recibido otra multa de $178.023.900 .

por incumplimientos en la atención al consumidor. En 2025 ya había recibido otra multa de . La compañía tuvo hasta ocho aeronaves en tierra por problemas en contratos de arrendamiento (ACMI), reduciendo drásticamente su capacidad operativa.

La situación fue especialmente grave en la provincia:

Acuerdos con INFUETUR: Flybondi firmó convenios para promover el turismo en Tierra del Fuego, pero las cancelaciones y la falta de cumplimiento dejaron a los fueguinos sin conectividad aérea confiable.

Flybondi firmó convenios para promover el turismo en Tierra del Fuego, pero las cancelaciones y la falta de cumplimiento dejaron a los fueguinos sin conectividad aérea confiable. Percepción pública: En medios locales como La Licuadora TDF, se señala que la autorización para que Flybondi operara en la provincia terminó siendo una estafa política y económica , ya que los beneficios prometidos nunca se concretaron.

En medios locales como La Licuadora TDF, se señala que la autorización para que Flybondi operara en la provincia terminó siendo una , ya que los beneficios prometidos nunca se concretaron. Consecuencias sociales: Los pasajeros afectados perdieron reservas de hotel, conexiones laborales y familiares, además de sufrir un daño moral por la falta de respuestas.

Flybondi no solo incumplió con sus compromisos comerciales, sino que también dejó expuesta la responsabilidad de quienes autorizaron su operación y firmaron acuerdos con INFUETUR. La aerolínea se convirtió en un símbolo de la desregulación mal gestionada: promesas de conectividad y turismo que terminaron en cancelaciones, sanciones y denuncias judiciales.

En síntesis: Flybondi fue una estafa para Tierra del Fuego y para los organismos que avalaron su llegada, como INFUETUR.

Desde Tierra del Fuego nunca se pidió ningún antecedente de funcionamiento, capital, talleres, repuestos, y todo lo que debe acreditar una empresa aérea a la hora de firmar acuerdos de servicios con una provincia, en este caso Tierra del Fuego, lo que nos lleva a pensar que se trata de otra estafa como lo ha sido Velitec u otros convenios de la provincia, como seguramente ocurrirá con el lobista Fernando Lin.

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fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar