Rio Grande 19/06/2026.- Río Grande. – Desde el inicio del kirchnerismo, múltiples causas judiciales y denuncias periodísticas expusieron un entramado de sobornos, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucró a funcionarios, empresarios y miembros de la familia Kirchner. En Tierra del Fuego, La Licuadora TDF se convirtió en uno de los pocos medios que se animó a publicar estas investigaciones, diferenciándose en un contexto donde gran parte de la prensa provincial evitaba profundizar en temas nacionales de alto impacto político.

Obra pública y cartelización

Causa Vialidad: Condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en contratos de obra pública con Lázaro Báez.

Condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en contratos de obra pública con Lázaro Báez. Cartelización de licitaciones: Empresarios como Carlos Wagner reconocieron pagos de coimas para acceder a obras públicas.

Empresarios como Carlos Wagner reconocieron pagos de coimas para acceder a obras públicas. Lázaro Báez: Beneficiario de contratos millonarios en Santa Cruz, con empresas fantasma y sobreprecios sistemáticos.

Casos emblemáticos

Skanska (2005): Primera gran denuncia de corrupción kirchnerista, con facturas truchas para sobornos en gasoductos.

Primera gran denuncia de corrupción kirchnerista, con facturas truchas para sobornos en gasoductos. La Rosadita: Videos de 2016 mostraron a Martín Báez contando fajos de dólares en una financiera vinculada a Lázaro Báez.

Videos de 2016 mostraron a Martín Báez contando fajos de dólares en una financiera vinculada a Lázaro Báez. Cristóbal López: Empresario favorecido con concesiones y beneficios fiscales, acusado de retener indebidamente más de $8.000 millones de impuestos.

Dinero ilícito y bolsos

José López: Exsecretario de Obras Públicas detenido en 2016 con bolsos que contenían 9 millones de dólares en un convento.

Exsecretario de Obras Públicas detenido en 2016 con en un convento. Florencia Kirchner: Investigada por depósitos en dólares y cuentas en el exterior, con más de 5 millones detectados en cajas de seguridad.

Investigada por depósitos en dólares y cuentas en el exterior, con más de 5 millones detectados en cajas de seguridad. Máximo Kirchner: Señalado por millonarios ahorros y propiedades, en paralelo a su rol político.

Causa Cuadernos

Basada en los registros del chofer Óscar Centeno , que documentó pagos ilegales entre 2003 y 2015.

, que documentó pagos ilegales entre 2003 y 2015. Imputados: Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta y más de 60 empresarios.

Considerada “la investigación de corrupción más extensa de la historia judicial argentina”, con más de 12.000 fojas.

Síntesis de las principales causas

Caso Año Principales implicados Estado Skanska 2005 Directivos Skanska, funcionarios Condenas y sobreseimientos parciales Vialidad 2025 Cristina Kirchner, Lázaro Báez Condena firme (6 años, inhabilitación perpetua) Cuadernos 2018–2026 Cristina Kirchner, De Vido, Baratta, empresarios Juicio oral en curso José López 2016 José López Condena por enriquecimiento ilícito La Rosadita 2016 Martín Báez, Lázaro Báez Condenas por lavado de dinero Cristóbal López 2017 Cristóbal López, Fabián De Sousa Procesados por defraudación fiscal Florencia Kirchner 2019 Florencia Kirchner Investigación por lavado y cuentas en el exterior Máximo Kirchner 2019 Máximo Kirchner Investigación patrimonial

El rol de La Licuadora TDF

En un escenario donde la mayoría de los medios fueguinos se concentraban en la agenda local y evitaban abordar las causas nacionales de corrupción, La Licuadora TDF se destacó como uno de los pocos espacios periodísticos de Tierra del Fuego que publicó estas denuncias.

Independencia editorial: asumió el costo de difundir investigaciones incómodas en un contexto de fuerte dependencia de la pauta oficial.

asumió el costo de difundir investigaciones incómodas en un contexto de fuerte dependencia de la pauta oficial. Cobertura integral: reflejó tanto las causas judiciales como los escándalos mediáticos que marcaron la política argentina.

reflejó tanto las causas judiciales como los escándalos mediáticos que marcaron la política argentina. Identidad periodística: se consolidó como un medio que eligió informar sobre la corrupción estructural, cuando otros callaban o reducían su cobertura.

La acumulación de causas contra el kirchnerismo no solo expone un entramado de corrupción sin precedentes, sino que también revela la fragilidad institucional del país. El rol de medios como La Licuadora TDF demuestra que, incluso desde Tierra del Fuego, se puede aportar a la transparencia y al debate nacional, enfrentando el silencio y la complicidad de gran parte del sistema político y mediático.

Vaya entonces nuestra propuesta para un… Ranking de los Casos de Corrupción K merecedores del Premio Valija Verde.

1) Los Desaparecidos Fondos Santa Cruz: Como podrán comprender, el MSRA otorga el primer puesto absoluto al caso de los entre 1.000 y 1.900 millones de dólares de fondos públicos de la Provincia de Santa Cruz, que el ex-gobernador Néstor Kirchner y sus sucesores gobernadores-súbditos hicieron desaparecer hace ya casi quince años (en verdad, en abril del 2008 estos ‘Desaparecidos’ de Los Kirchner cumplen quince años. Pregunto: ¿les harán alguna fiestita de los 15?) El suscripto radicó Denuncia según la Causa 6662/04 el 5 de mayo del 2004 en el Juzgado Federal No. 7 pidiendo se investigue este caso, pero tras una serie de presiones, aprietes, ocultamientos, maniobras, agachadas y golpes bajos de la «justicia», la prensa y ciertas ONG, todo quedó en la nada. En nuestro último libro «El caso de los fondos de Santa Kruz: los ‘desaparecidos’ de Néstor Kirchner» (Ediciones Anábasis, Córdoba, 2007), brindamos detalles completos al respecto. La «gran prensa local» – cobarde e hipócrita – por supuesto jamás se ocupó ni se ocupa en serio de este escándalo. Se trata de una verdadero Kirchnergate que debiera disparar un muy necesario saneamiento de la política nacional; un verdadero proceso de Manos Limpias, al estilo del «Mani Pulite» italiano que terminó con la Primera República italiana que entonces perdió su honorable nombre para llamarse ‘Tangentopolis’, La Ciudad de las Coimas. Aquel proceso empezó con el empeño y la tenacidad de un fiscal, Antonio Di Pietro, que se animó a seguir hasta el final el hilo de una madeja de corrupción en los altos sitiales del poder político italiano. El juez italiano Di Pietro cambió la historia contemporánea de Italia. ¿Habrá en la Argentina un juez -aunque más no sea UNO- del calibre de Antonio Di Pietro?

2) Los sobreprecios y coimas del ministro Julio De Vido: El cobro fraudulento de sobreprecios en las obras públicas manejadas en el área del ministrerio de planificación federal del ministro Julio De Vido fue denunciado por el ex-ministro de economía Roberto Lavagna ante la Cámara de la Construcción en noviembre 2005, pocos días antes de que la ira de Néstor Kirchner lo echara del gobierno (el 20-Dic-05 el infrascripto radicó Denuncia por Asociación Ilícita contra Néstor Kirchner, Julio De Vido, el Trío Fernández (Cristina, Aníbal y Alberto), Claudio Moroni (Sigen), Felisa Miceli (entonces ministra de Economía), Enrique Eskenazi (banquero de los K), Sergio Acevedo (entonces gobernador de Santa Cruz) y otros notables miembros de «La Familia K», en el Juzgado No. 5 del Dr. Ercolini – (Causa No. 18209/05) pidiendo se investigue una serie de casos de corrupción y robo de fondos públicos. La Causa, hoy en manos del juez Oyarbide, languidece y duerme en la Justicia K.

3) El Caso Skanska-Enargas (Julio De Vido): Sobreprecios y coimas por más de u$s 6.000.000 que le costó la cabeza al gerente general de Nación Fideicomisos (Néstor Ulloa) y del presidente de Enargas (Fulvio Madaro). El ministro De Vido, sin embargo, claramente el principal responsable, sigue vivito y coleando en el gobierno de Cristina Kirchner, como ejemplo palpable del «cambio» que se ha venido. Acotamos que hasta hace pocas semanas, Alessandra Minnicelli era síndica general adjunta de la Nación (o sea, la persona a cargo de controlar el correcto funcionamiento de, por ej., el Ministerio de Planificación), pero hete aquí que la Sra. Minnicelli es la esposa de Julio De Vido. O sea, Néstor Kirchner puso a una mona a cuidar un puesto de bananas (se trata del modus operandi utilizado a menudo por Los Kirchner, como el juez Santiago María Lozada quien en junio 2005 sobreseyó a Kirchner en el caso de los desaparecidos fondos de Santa Cruz, olvidando de excusarse de la Causa toda vez que Lozada es sobrino político de Néstor)

4) La Venta de YPF a Enrique Eskenazi: El Banco de Santa Cruz y su extraña privatización parece servir de fachada para los negocios de Los Kirchner (que ahora incluyen la compra del 25% de YPF) Los Fondos de Santa Cruz que hoy siguen depositados en el Credit Suisse de Zurich en el área de Banca Privada, lo están a través de un fideicomiso instrumentado por el Banco de Santa Cruz de Enrique Eskenazi y su monto debiera ser del orden de los 1.000 millones de dólares. Casualmente, la compra que hoy hace Eskenazi del 14,9% de YPF es por un monto de 1.050 millones de dólares (notablemente cercano a lo que se supone debiera ser el monto restante de los fondos de Santa Cruz) ¿Los habrán reciclado? ¿Habrá la Magia de Kirchner-Eskenazi transformado aquellos desaparecidos fondos PÚBLICOS de Santa Cruz de hace quince años, en la actual tenencia accionaria PRIVADA en YPF en manos del testaferro Eskenazi?

5) La Valija de Antonini Wilson: Valijas atiborradas de muchos dólares ($$$) ingresadas ilegalmente desde Venezuela en jets privados charteados por la inefable Enarsa (genial invento kirchnerista), utilizados para financiar la campaña fraudulenta de Cristina. Sólo se interceptó UNA de esas valijas con los notorios 800.000 dólares, pero ¿cuántas más hubo? ¿Cuántas llegaron a manos de Néstor y Crtistina? ¿Cuántos millones de petrodólares venezolanos recibieron Los Kirchner?

6) La narco aerolínea Southern Winds / LAFSA: Despacho a Madrid de narcovalijas con cocaína a bordo del jumbo 747 de Southern Winds, empresa íntimamente ligada a su salvadora, sucesora y encubridora LAFSA (Líneas Aéreas Federales SA, la única aerolínea del mundo sin aviones: otro genial invento de Kirchner) ¿Narcotráfico por decenas de millones de dólares con el Benedictus K? Este caso involucra al secretario de transportes Ricardo Jaime. LAFSA es controlada por José Bidart (hombre de confianza de De Vido) y Jorge Baravalle (consuegro de Roberto Lavagna). Por lo visto, entre bueyes no hay cornadas.

7) El Caso Rudy Ulloa Igor: de Chofer K, a Magnate de Multimedios. La multimillonaria carrera meteórica del ex-chofer y testaferro de Los Kirchner, Rudy Ulloa Igor, devenido en pocos años en magnate de multimedios en Santa Cruz.

8) El toilette Dolarizado de Felisa Miceli: La bolsa con dinero de «procedencia incierta» en el baño de la ex-ministra de economía Felisa Miceli, hoy devenida en cajera de las Madres de Plaza de Mayo, presididas por la mamá putativa de Néstor. En realidad, debemos admitir que este es un caso casi inocente: apenas 80.000 dólares. Cambio chico para un Kirchner.

9) Venta de Armas por la ministra Nilda Garré: La venta de armas por el ministerio de defensa a una empresa fantasma estadounidense (JDL Inc. de Connecticut, de propiedad de un misterioso argentino), a precios absurdamente bajos que representaron una gran pérdida para el Estado pero seguramente fuertísimas ganancias para «alguien» dentro del ministerio a cargo de Nilda «no se qué es un FAL» Garré, ex-montonera, miembra del Center for Strategic and International Studies, quien sigue como ministra de defensa de Cristina Kirchner.

10) La Picolotti y sus Amigos & Familiares: La secretaria de medioambiente, Romina Picolotti, hoy es investigada por la justicia por malversación de fondos públicos al haber contratado 350 empleados, entre ellos amigos y familiares, en la secretaría a su cargo. A nadie sorprenderá que Los Kirchner la hayan ratificado en el cargo.

¿Queda claro que estamos ante una potencial y probable asociación ilícita que incluye a Los Kirchner, Los Fernández, los De Vido, Ulloa Igor y otros «Miembros de la Familia»? Las Causas que denuncian estos casos hoy duermen en los Tribunales.

¿Habrá algún juez argentino con el coraje de servir a la Nación promoviendo un amplio proceso de Manos Limpias? ¿Habrá algún medio de comunicación o conjunto de periodistas con el coraje de abrirle los ojos a la opinión pública?

Este resumen es apenas la punta del iceberg de todo lo que publicamos a lo largo de estos 26 años y que tuvo sus costos, y aun asi, seguimos en la misma senda, no vamos a dejar de poner palabra sobre hechos de corrupción no importa quien los protagonice, lo que esta mal, esta mal no importa quien lo haga.

Por eso, podemos denunciar la corrupción de cualquiera, ocupe el cargo que ocupe, no importa donde, mientras reciba fondos del estado nacional que es lo mismo que decir de todos los argentinos, por eso denunciamos a la Libertad Avanza como una maquina de corrupción, que en 28 meses ha perpetrado desde una estafa con Bitcoins, hasta dejarse financiar por narcos, y sostener a evasores como Adorni o Karina Milei.

Si esto no es suficiente muestra de lo que somos como medio de comunicación, pueden leer otro medio o entender que:

Periodismo es decir lo que nadie quiere que digas, lo demás son relaciones publicas, asesores encubiertos, o acuerdos entre gallos y media noche que no hemos hecho jamas, ni lo haremos, porque hacemos lo que decimos y pensamos y todo este tiempo no es negociable.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar