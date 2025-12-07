TIERRA DEL FUEGO FORTALECE SU CONECTIVIDAD CON LA INAUGURACIÓN DEL VUELO DIRECTO CÓRDOBA–USHUAIA DE FLYBONDI

Tierra del Fuego 07/12/2025.- La provincia sumó tres vuelos semanales directos Córdoba–Ushuaia en esta temporada de verano de la línea aérea low cost Flybondi, con un exitoso vuelo inaugural realizado el día sábado, que recibió a un importante número de turistas y residentes durante el fin de semana largo.

Además de esta nueva ruta, la aerolínea conecta Ushuaia con Buenos Aires y El Calafate, fortaleciendo así la conectividad del sur del país.

Al respecto, el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, destacó “la importancia de que las empresas aéreas puedan contar con nuevas rutas hacia nuestro destino, lo que significa mayor conectividad aérea. Felicito y agradezco a la empresa Flybondi por seguir apostando al Fin del Mundo”. A lo que añadió: “Continuamos promoviendo la conectividad del destino, con gestiones que permiten un flujo constante de viajeros de diferentes provincias que eligen el Fin del Mundo. Además, esta ruta ofrece una opción directa y accesible para los residentes de Tierra del Fuego que estudian o tienen familiares en el centro del país. La diversificación de rutas es clave para el crecimiento sostenido de nuestra actividad turística”.

Por su parte, Federico Pastori, Director Comercial de Flybondi, agregó: ‘Estamos muy contentos de inaugurar esta nueva ruta que conecta el sur con el centro del país. Con la conexión Córdoba–Ushuaia seguimos ampliando La Libertad de Volar: cada nuevo destino abre oportunidades para más personas, impulsa el desarrollo regional y refuerza nuestro compromiso de ofrecer un servicio accesible, seguro y eficiente» .

Desde el inicio de sus operaciones en 2018, Flybondi ya transportó a más de 17 millones de personas. Un 20% de esos pasajeros voló por primera vez en su vida, reafirmando el propósito de la aerolínea de democratizar el acceso al avión como medio de transporte.

Cabe destacar que, entre las acciones para potenciar la llegada de viajeros al destino, se lanzó el código promocional FLYUSHUAIA, con descuentos del 20 %, el cual continúa vigente hasta el 8 de diciembre para utilizarse en compras realizadas a través del sitio web de la aerolínea. “Los descuentos son para pasajes de vuelos desde Ushuaia hacia Buenos Aires y Córdoba, y viceversa, ingresando el código antes de finalizar la compra”, precisaron.