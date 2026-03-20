CRISIS EN FLYBONDI: lanza retiros voluntarios en medio de cancelaciones

Flybondi activó un plan de retiros voluntarios en el marco de un proceso de achique de su plantilla, en un contexto operativo complejo marcado por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos. La compañía explicó que la medida forma parte de un «rediseño organizacional» orientado a optimizar su capacidad y eficiencia, sin afectar la continuidad del servicio.

Según detalló la low cost, el programa es voluntario y se ajusta a la normativa vigente, con condiciones específicas para quienes decidan adherir. Desde la empresa remarcaron que el proceso no comprometerá la operación y que el objetivo es fortalecer el funcionamiento general en un escenario desafiante.

La decisión se da en paralelo a problemas operativos recientes, con varios aviones fuera de servicio. Durante los últimos días, la aerolínea debió cancelar vuelos por aeronaves detenidas, aunque parte de la flota ya fue reincorporada. La empresa vinculó estas dificultades a renegociaciones en contratos de leasing bajo modalidad ACMI, un esquema que incluye avión, tripulación, mantenimiento y seguro.

En términos de desempeño, Flybondi quedó última en puntualidad según la consultora Adventus, con un 57,40% entre enero y febrero, aunque mostró una mejora respecto al año anterior. Este escenario coincide con el cambio de control accionario, ya que desde junio de 2025 la compañía pertenece a COC Global Enterprise, del empresario Leonardo Scatturice.

A la par, la aerolínea enfrenta conflictos regulatorios y sanciones, como la multa de más de $228 millones aplicada por el gobierno de Neuquén por incumplimientos en la atención a pasajeros tras cancelaciones masivas. Mientras la empresa anticipó que apelará la medida, sostiene que busca expandir su operación y aumentar su capacidad en los próximos años, en medio de un proceso de reordenamiento interno.

El Economista