FLYBONDI Y EL INFUETUR ANUNCIAN 20% DE DESCUENTO EN VUELOS DESDE/HACIA CORDOBA Y BUENOS AIRES PARA RESIDENTES Y TURISTAS

Tierra del Fuego 16/11/2025.- El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, destacó el código promocional anunciado por la Aerolínea Flybondi, el cual tendrá validez para viajar desde y hacia las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, potenciando la conectividad de Tierra del Fuego con los principales destinos del país.

Esta acción tiene vinculación con los anuncios realizados en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), donde el titular del ente de turismo provincial junto a la vicegobernadora Mónica Urquiza dialogaron con las autoridades de la aerolínea, donde se informó la novedad de la conexión Ushuaia – Córdoba y planificando acciones para la temporada de verano que fortalezcan la llegada de visitantes al destino Fin del Mundo.

De esta manera, se activó el código promocional FLYUSHUAIA para utilizarse en compras que se realicen a través del sitio web de la aerolínea, por lo que los viajeros podrán adquirir un 20 % de descuento en pasajes para vuelos desde Ushuaia hacia Buenos Aires y Córdoba y viceversa “el código se ingresa antes de finalizar la compra y se extenderá hasta el 8 de diciembre”, precisaron desde la aerolínea.

“Vale aclarar que si bien la fecha de emision de pasajes con el codigo promocional es hasta el 8 de diciembre, los mismos podrán ser utilizados para vuelos posteriores a esa fecha, es decir el mes de enero, febrero o cuando lo desee. Es una muy buena propuesta para tenerla en cuenta a la hora de planificar sus vacaciones” indicó Querciali.

“Es muy valorable que Flybondi siga apostando a fortalecer la conexión con la provincia y continuaremos trabajando en conjunto para potenciar el turismo y brindar posibilidades a los visitantes que quieran conocer el Fin del Mundo, y principalmente que los residentes locales disfrutar de estos beneficios. También sabemos que hay muchos estudiantes cursando sus estudios tanto en Córdoba como en Buenos Aires y que junto a sus familias planean su regreso para disfrutar sus vacaciones de verano en la provincia y las fiestas”, agregó.

El titular del Instituto hizo hincapié en la importancia de la nueva ruta Ushuaia–Córdoba, siendo su vuelo inaugural el próximo 10 de diciembre y el incremento de las frecuencias entre diciembre y marzo de las dos rutas actualmente operativas desde Buenos Aires y El Calafate.