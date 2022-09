EXITOSO RESCATE DONDE INTERVINO LA EMPRESA DE HELICOPTEROS

El director de Defensa Civil de la Municipalidad de Ushuaia, Daniel Vázquez informó que “a las 8 horas de este miércoles, la central de emergencias (103) recibió un llamado telefónico de una persona que manifestó encontrarse en la Laguna Ceniza, imposibilitado de poder avanzar debido a su deterioro de estado físico y mental”. Asimismo, contó que “durante el llamado de ayuda, reveló que estaba mojado y había pasado la noche a la intemperie. Además, la persona estaba titubeando y por momentos, no respondía, con lo cual, los operadores pidieron su ubicación de gps”.

Asimismo, “tras evaluar su condición, se activó la Comisión de Auxilio, y por tratarse de un caso particular, donde preveíamos que podía estar hipotérmico y había un riesgo de vida por las condiciones que presentaba, la empresa de helicópteros puso inmediatamente a disposición la aeronave para la evacuación”.

No obstante, se mantuvo en alerta al resto de la comisión ante la posibilidad de tener que mandar rescatistas de manera terrestre. En la aeronave se trasladó personal sanitario y rescatistas, quienes bajaron a buscar a la persona, luego de una maniobra en estacionario que debió hacer el helicóptero apoyado parte en tierra, pero con sus rotores en marcha.

En el lugar, “la persona no respondía-continuó Vázquez- y le costaba mantenerse de pie, motivo por el cual se asistió rápidamente con manta térmica y fue evaluado durante el viaje por personal médico. Una vez que se arribó al aeropuerto viejo, donde tiene base la empresa, la unidad sanitaria ya estaba disponible para trasladar al paciente al Hospital Regional de Ushuaia”.

Finalmente, el profesional de Defensa Civil remarcó que “lo importante de este operativo fue el tiempo, ya que el paciente estaba en estado crítico y si pensábamos en la evacuación terrestre, hubiese demandado varias horas, las cuales podrían haber complicado el cuadro que tenía”.