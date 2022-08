“La prevención del suicidio es una responsabilidad de Todos”.

Rio Grande 30/08/2022.- Sobre este tema el Concejal Diego Lasalle viene trabajando en un proyecto denominado Prevenir el Suicidio es Responsabilidad de Todos, el que ya ha convocado a distintas instituciones desde la policía hasta los medios de comunicación, pasando por adultos mayores y docentes. Una de las profesionales que está trabajando en el tema es la Licenciada Solange Bressman y dio datos muy preocupantes que deben ser tomados en cuenta de manera seria, no solo por la puesta en marcha de una línea de asistencia, sino por el compromiso de toda la comunidad.

El ultimo conversatorio estuvo destinado a los medios de comunicación al que se invitó a más de 50, sin embargo, asistimos solo 4. La Provincia de Tierra del Fuego posee la tasa de suicidios más alta de la Argentina, con un promedio de 12,5 casos por cada 100 mil habitantes.

A nivel nacional, la media es de 7,4 suicidios cada 100 mil habitantes.

Este medio dialogó con la Licenciada en Psicología, Solange Bressman, quien fue convocada por el Concejal Diego Lasalle a brindar una charla sobre el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación, al que llamativamente solo asistieron 4 medios, de los que solo tres participaron de toda la charla.

La profesional calificó el tema como “muy complejo, muy difícil, porque a veces no sabemos cómo comunicar donde hay que tomar conciencia de lo que se dice, repensar y tomar conciencia de lo que decimos, no podemos ser absolutamente espontáneos, hay familias detrás, el dolor es muy fuerte y hay que actuar con ética y a conciencia”.

Los errores de los medios.

Bressman sostuvo que “A veces las noticias son muy crudas, las imágenes demasiado fuertes que no se deben publicar, no se respeta la identidad de la persona, frases tendenciosas para vender más y no se considera a la persona y entonces se revistimizamos y detrás hay una familia. Eso es lo que se trató hoy, las buenas practicas cuando hacemos periodismo, cuando comunicamos, tenemos una responsabilidad social, por eso se llama Prevenir el Suicidio es Responsabilidad de Todos y desde los medios de comunicación cual sería esa responsabilidad que yo creo es muy importante”.

El concejal Lasalle y su equipo vienen llevando a cabo estos conversatorios que dieron comienzo con la propuesta de instalar una línea de asistencia al suicida, pero fue mucho más allá y ya han pasado por estas reuniones varias entidades y asociaciones, desde adultos mayores hasta fuerzas de seguridad.

“Nosotros queríamos escuchar la voz de los sectores sociales porque no los teníamos, dice Bressman, teníamos algunas hipótesis que vamos corroborando, tenemos otros datos que nos llegan, que nos asustan y nos preocupan y nos sirven para presentar escritos en distintos lugares como por ejemplo si en todas las escuelas secundaria hay situaciones de inclinación suicida o de suicidios consumados, la realidad es que nos preocupa y mucho. Todas las escuelas secundarias han padecido situaciones de este tipo y en las escuelas primarias también hay, empiezan a aparecer a muy corta edad y eso nos preocupa muchísimo”.

La problemática también abarca a los adultos mayores y al respecto la profesional sostuvo que también tiene su problemática, dolores y angustias que tampoco tienen visibilización, no tienen lugares de encuentro. La idea es que el enfoque sea social como una responsabilidad comunitaria. Nosotros creemos que el suicidio es un problema de salud, pero también es un problema social y así como cada uno desde el lugar que ocupa puede hacer algo, colaborar ese es el sentido de todo esto. Todos los conversatorios han sido muy interesantes, muy fructíferos, a pesar que el tema es muy difícil nos vamos con satisfacción por estar con gente a la que si le importa”.

Finalmente, y respecto de las estadísticas, Bressman destacó que cuando convocaron a la policía, se les informó que tienen 3 llamados semanales por intentos de suicidio, generalmente intervienen la Comisaria de Genero y ellos intervienen en más de 1000 situaciones. En lo que va del año ya se dieron 10 / 11 y después de hablar con la Jueza se dieron dos casos más así que ya van por los 12 solo en Rio Grande, estamos hablando de un suicidio por mes o más, entonces es un tema sobre el que tenemos que tener estadísticas, tenemos que tomarlo seriamente, no es para tomarlo a la ligera y hacer un trabajo a conciencia”, finalizó.

Armando Cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar