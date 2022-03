Docente denuncia situaciones de acoso en un establecimiento educativo público de gestión privada

(Por Lorena Uribe) Sólo un día después del Paro Internacional de Mujeres, cuando cientos de mujeres salieron a las calles para reivindicar sus derechos, y el fin de la violencia hacia las mujeres, los hechos no dejan de suceder.

Esta vez, es una docente que forma parte de un establecimiento educativo público de gestión privada, quien padeció el mismo día de la Mujer, una situación que ella considera violenta y de acoso, por parte de un hombre que también pertenece a la misma escuela y se desempeña en el área de mantenimiento.

¿Dónde nace el temor de esta mujer? En el hecho que hace años atrás, esta misma persona fue denunciada en la faz judicial, y aunque, según la justicia no había pruebas para imputarle un delito, conoce fehacientemente que había mensajes escritos en distintas redes, cometiendo los acosos a otras mujeres que también son docentes en este mismo espacio.

La parte más preocupante de toda esta situación es que este hombre, tiene contacto de manera permanente con niños, niñas y jóvenes que asisten a esta escuela.

La docente contó a Tarde pero Seguro como sucedió la situación, y aunque prefirió resguarda su identidad, espera que desde la institución tomen cartas en el asunto, a fin de evitar que se la siga violentando.

Mientras estaba dando clases, “lo veo de lejos en el patio, pero emocionalmente no quede bien, me sentía violentada y cuando lo veo pasar, salgo del aula, le hablo, usted a mí no me saluda, no me mira y no me habla” a lo que el hombre respondió, a sabiendas de las denuncias anteriores, “a usted le han informado mal, y lo que le dijeron no era lo que es”.

“Me tocaba dar clases –ayer-, y presente una nota para que tomen intervención urgente, para que me puedan asegurar integridad física y mental”, en este punto, la mujer soló tuvo una respuesta verbal y consistió en que el Director Fracisco Álvarez, le preguntara a la docente, si con anterioridad había hecho alguna presentación judicial, “lo que no corresponde por parte de la institución”, aseguró la mujer.

“Esta semana, el Director Estudiantil, Gustavo Tiemenz me escucho y transmitió que iba a informar lo que sucede”, aunque aún no tiene respuestas.

Cabe mencionar que esta semana, en el mismo colegio hubo una serie de reclamos y repudios ya que no se le permitía el ingreso a un estudiante que tenía el pelo largo.

Por su parte, la docente comentó que, cuando el hombre que ahora la acosa había sido denunciado, “recursos humanos dictaminó medidas restrictivas, él había pensado que como era el primer día de trabajar esas medidas quedaron sin efecto, pero que él había dicho que las medidas estaban vigentes”.

Un dato que es necesario resaltar es que, consultada si existen protocolos de acción ante casos de violencia de género dentro del establecimiento, la mujer indicó que no, no solo entre el personal docente, sino que tampoco existe un protocolo para abordar las situaciones de violencia entre la población estudianti