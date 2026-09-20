Desclasados: entre la servidumbre voluntaria y la violencia simbólica

Por Armando Cabral Río Grande, Tierra del Fuego.- En la Argentina actual, marcada por la recesión y el ajuste, el fenómeno de los desclasados se vuelve cada vez más visible. Son personas que niegan su lugar social real y adoptan discursos o estilos de vida ajenos a su situación material. Viven de una forma y aparentan otra, y en esa contradicción se convierten en agentes funcionales al poder.

La Boétie: aceptar la esclavitud como costumbre

Étienne de La Boétie, en su célebre Discurso de la servidumbre voluntaria (1549), advertía que los pueblos no son esclavizados solo por la fuerza, sino porque aceptan obedecer voluntariamente. La costumbre de servir se convierte en hábito, y la dominación se naturaliza.

El desclasado encarna esa lógica: defiende políticas que lo perjudican, repite consignas contra quienes protestan, aparenta éxito mientras padece precariedad. En redes sociales, esa servidumbre voluntaria se exhibe en tiempo real: ciudadanos que legitiman el ajuste desde adentro, como si fuera inevitable.

Bourdieu: la violencia simbólica que legitima la desigualdad

Pierre Bourdieu, en La reproducción y La distinción, explicó cómo la violencia simbólica logra que los dominados acepten su subordinación como legítima. No se trata de coerción física, sino de imposición cultural: valores, lenguajes y prácticas que hacen ver la desigualdad como natural.

El desclasado es producto de esa violencia simbólica. Internaliza el relato meritocrático, mide su dignidad por el consumo, niega su precariedad para sostener una identidad aspiracional. En esa alienación, legitima el orden injusto y refuerza la dominación.

Aparentar sale caro

La combinación de La Boétie y Bourdieu revela una verdad incómoda: aparentar sale muy caro. El costo no es solo económico —endeudarse para sostener una imagen—, sino político y social: aceptar voluntariamente la servidumbre y reproducir la violencia simbólica que perpetúa la desigualdad.

Reconocer la propia situación social no es una pérdida de derechos, sino un acto de conciencia. Es aceptar el lugar que uno ocupa en la sociedad para, desde allí, construir solidaridad y organización. La verdadera libertad no está en aparentar pertenecer a otra clase, sino en romper la costumbre de obedecer y recuperar la conciencia colectiva.

Conclusión: Los desclasados son el síntoma de una sociedad que premia la apariencia por encima de la realidad. La Boétie y Bourdieu nos recuerdan que la dominación se sostiene porque se acepta y se legitima. Romper esa servidumbre voluntaria y esa violencia simbólica es el primer paso para recuperar la dignidad social.