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Elecciones 2021 PASO en Tierra del Fuego 98.76% Mesas escrutadas

Por Armando Cabral

Rio Grande 12/09/2021.- Con casi el total de las mesas escrutadas en toda la provincia y segun datos oficiales del Ministerio del Interior, estos son los números finales de la elección llevada a cabo hoy en nuestra provincia. En este link pueden confirmar los datos publicados. https://resultados.gob.ar/elecciones/3/23/1/-1/-1/Tierra-del-Fuego%2C-Ant%C3%A1rtida-e-Islas-del-Atl%C3%A1ntico-Sur#agrupaciones

AGRUPACIONES POLÍTICAS

JUNTOS POR EL CAMBIO TIERRA DEL FUEGO
36,47%
33.443

JUNTOS PODEMOS
43,83%
14.661 votos

JUNTOS TIERRA DEL FUEGO
28,95%
9.684 votos

ADELANTE TIERRA DEL FUEGO
12,91%
4.320 votos

EVOLUCIÓN M.N.M.R.
9,75%
3.264 votos

REPÚBLICA URGENTE
4,52%
1.514 votos

FRENTE DE TODOS
32,95%
30.219

CELESTE Y BLANCA
100%
30.219 votos

SOMOS FUEGUINOS
12,48%
11.446

BLANCA
100%
11.446 votos

REPUBLICANOS UNIDOS
6,12%
5.621

FUEGUINOS
100%
5.621 votos

OBRERO
4,38%
4.023

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD COLOR ROJA
100%
4.023 votos

MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO
3,16%
2.899

MILITANCIA MOPOFISTA
100%
2.899 votos

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
2,01%
1.844

PARA RENOVAR A LA IZQUIERDA
100%
1.844 votos

Información
ESTADÍSTICA GLOBAL

ELECTORES TOTALES
141.617
VOTANTES TOTALES
101.042
MESAS ESCRUTADAS
481
(98,76%)
MESAS TOTALES
487

VOTOS VÁLIDOS
91.698
(90,75%)
AFIRMATIVOS
89.495
(88,57%)
EN BLANCO
2.203
(2,18%)
VOTOS NULOS
9.194
(9,09%)
VOTOS RECURRIDOS, IMPUGNADOS Y COMANDO
150
(0,14%)
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