Elecciones 2021 PASO en Tierra del Fuego 98.76% Mesas escrutadas

AGRUPACIONES POLÍTICAS
MESAS ESCRUTADAS
98.76% Mesas escrutadas
PARTICIPACIÓN SOBRE ESCRUTADO
72.23% Participación sobre escrutado
JUNTOS POR EL CAMBIO TIERRA DEL FUEGO
36,47%
33.443
JUNTOS PODEMOS
43,83%
14.661 votos
JUNTOS TIERRA DEL FUEGO
28,95%
9.684 votos
ADELANTE TIERRA DEL FUEGO
12,91%
4.320 votos
EVOLUCIÓN M.N.M.R.
9,75%
3.264 votos
REPÚBLICA URGENTE
4,52%
1.514 votos
FRENTE DE TODOS
32,95%
30.219
CELESTE Y BLANCA
100%
30.219 votos
SOMOS FUEGUINOS
12,48%
11.446
BLANCA
100%
11.446 votos
REPUBLICANOS UNIDOS
6,12%
5.621
FUEGUINOS
100%
5.621 votos
OBRERO
4,38%
4.023
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD COLOR ROJA
100%
4.023 votos
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO
3,16%
2.899
MILITANCIA MOPOFISTA
100%
2.899 votos
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO
2,01%
1.844
PARA RENOVAR A LA IZQUIERDA
100%
1.844 votos
Información
ESTADÍSTICA GLOBAL
PARTICIPACIÓN SOBRE ESCRUTADO
72.23% Participación sobre escrutado
ELECTORES TOTALES
141.617
VOTANTES TOTALES
101.042
MESAS ESCRUTADAS
481
(98,76%)
MESAS TOTALES
487
VOTOS VÁLIDOS
91.698
(90,75%)
AFIRMATIVOS
89.495
(88,57%)
EN BLANCO
2.203
(2,18%)
VOTOS NULOS
9.194
(9,09%)
VOTOS RECURRIDOS, IMPUGNADOS Y COMANDO
150
(0,14%)