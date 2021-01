ENTRE MAGALLANES Y ALEM AVANZA LA SEGUNDA ETAPA DEL ASFALTO DE LA CALLE PONTÓN RIO NEGRO

La semana pasada se había asfaltado el tramo que va entre Virasoro y Calvo hasta Magallanes, que ya está habilitado, y por las condiciones climáticas positivas, esta semana se está avanzando en el tramo entre Magallanes y la Avenida Alem.

La secretaria de Economía y Finanzas, Brenda Tomasevich destacó “el enorme esfuerzo financiero que viene haciendo la Municipalidad para poder llevar adelante el plan de obras públicas 2021-2022 con recursos propios, pese a la fuerte caída de los ingresos producto de la pandemia y de la caída del nivel de actividad”

“El gobierno nacional de Alberto Fernandez viene acompañando fuertemente todas las gestiones que lleva adelante el intendente Walter Vuoto para conseguir financiamiento y obras para la ciudad. Pero este asfalto en particular se realiza con recursos propios, gracias al esfuerzo de todos los vecinos y vecinas y de la administración responsable de los recursos por parte del Municipio” explicó Tomasevich, quien destacó la importancia “de poder afrontar estas obras con recursos propios para aprovechar al máximo la temporada de obras para llevar adelante la infraestructura que necesita la ciudad y que no se pudo realizar por la paralización de la obra pública el año pasado.

Por su parte, el Ingeniero Christian Videla explicó que “es un obra muy importante porque conecta a dos arterias de la ciudad como es la Avenida Alem con Magallanes. Es una calle de alta circulación, por lo que era muy esperada por los vecinos. Estamos avanzando rápidamente para recuperar la normalidad del tránsito en el sector, pero les pedimos a los vecinos que circulen con precaución y tomen las arterias próximas a la misma”.

“Esta obra requirió llevar adelante un nuevo terraplén, ya que al romper nos encontramos con cursos de agua que no estaban canalizados y que generaban filtraciones. Además la presencia de turbal, requirió que se realice un trabajo de base para asegurar un correcto drenaje para posteriormente avanzar con el sellado y por último recién colocar el nuevo asfalto con aproximadamemte 300 a 320 TN en esta etapa. Esta obra va a quedar muy bien, no solo para los vecinos, sino para todos los que transiten por el lugar”.