La concejal “Laly” Mora le transmitió al presidente las preocupaciones más grandes que tiene el pueblo fueguino

Rio Grande 22/12/2020.- Fue mediante una extensa carta, donde expresa que ” soberanía no solo es la defensa de nuestros territorios y mares. Sino también, la defensa de la Industria Fueguina y sus puestos de trabajo, el cuidado y buen uso de nuestros recursos naturales.

La concejal de la ciudad de Rio Grande Miriam “Laly” Mora, le entrego una carta el Presidente de los Argentinos Alberto Fernández, durante en su visita a la ciudad de Rio Grande. “Como Argentina y nacida en esta hermosa Provincia fueguina malvinera y antártica, no quiero desaprovechar la oportunidad de que se lleve en mano esta carta, donde le transmito las preocupaciones más grandes que tiene el pueblo fueguino, donde las mismas llegan a un punto de dolor al ver a nuestra Soberanía constantemente amenazada”. Comenzó expresando la edil en su misiva.

La edil señalo en otros de los párrafos de su escrito; Somos conscientes que venimos de cuatro años de frustraciones, pérdidas y entregas en materia de soberanía y de espurios acuerdos políticos que no pueden ser desechos de inmediato. No ignoro el trabajo que viene realizando su gestión, Señor Presidente, seguramente nada fácil el poder descartar los Pactos de Madrid I y II, junto con leyes que los avalan, como así el acuerdo Foradori-Duncan.

Pesca Ilegal en el sur argentino

Nos han manifestado en varias oportunidades, por este último acuerdo, que no es aplicable y sería hasta casi inexistente para nosotros/as, pero sí percibimos que es útil y aplicable para el imperio usurpador británico, y a las pruebas me remito, Señor Presidente, la depredación que sufrimos con más de 300 barcos que ilegal y constantemente saquean nuestros mares, violando los límites de las 200 millas. Seguir permitiendo que circulen libremente de la manera que lo hacen es autorizar nosotros/as mismos/as a la usurpación y usufructuación de todo lo que nos pertenece, y pasar a ser simples observadores de tan triste realidad, quedándonos solamente con un discurso y sin acciones del reclamo y ratificación de nuestros derechos soberanos e imprescriptibles sobre nuestras Islas Malvinas y Mares Correspondientes, las alarmantes palabras escritas en el Foradori Duncan – “Hoja de Ruta” – “Comunicado en Conjunto” ó “El Plan de las Islas 2018-2022”, expresan: “para remover todos los obstáculos que

limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las

Islas Malvinas, o, las partes acordaron que serían establecidas

conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros

países”, llamativamente también nos encontramos con esta referencia

específica a la promoción de Malvinas como “la puerta de entrada

natural a la Antártida”, hecho que no solo confrontará sino que irá en

franco detrimento de una política de Estado de por sí lenta y discontinua.

Sabemos, Señor Presidente, que la artimaña utilizada por el gobierno anterior a la hora de redactarlo como un Comunicado Conjunto fue la manera de evitar que pase por nuestros Congresos y reitero; eso no le ha quitado la legitimidad a la hora de ser aplicado por el Reino Unido, pero si a nosotros/as para desestimarlo o evitar que se aplique.

Candidatura a Nobel de la Paz 2021

Deseo también hacerle saber de la desaprobación total que me produce el “beneplácito por la candidatura a Nobel de la Paz 2021 obtenida por Julio Aro (Argentina) y por el coronel Geoffrey Cardozo (Gran Bretaña) ex combatientes de la Guerra de Malvinas, por impulsar el proceso de identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin”, actores directos y necesarios, de llevar adelante la peor de las

aberraciones humanas, la de profanar las tumbas de nuestros hermanos

caídos en combate, responsables del extravío de datos e identidades de

nuestros hermanos muertos en Malvinas, manipulando extranjeros los

restos de nuestros muertos, porque exigían que debían ser repatriados

para darles sepultura, siempre negando nuestra Soberanía en el suelo

Malvinense. Nuestros héroes descansaban en suelo Argentino y

lamentamos más señor presidente; que esta Declaración, aprobada por

el Honorable Senado de la Nación, haya sido solicitada por un senador

de nuestra provincia, como así también el acompañamiento unánime

para esta moción, mostrándonos de esta manera el desconocimiento de

una total mayoría de Senadoras/es con respecto a nuestras historias

durante la guerra Malvinas.

En relación al supuesto trabajo realizado por los mencionados, cabe aclarar que el gobierno británico incurrió en diversas violaciones a las normas aplicables del derecho internacional humanitario convencional, errores que el Reino Unido hasta el momento no ha reconocido, buscando a través de una construcción mediática, desvirtuar la historia y lograr el afianzamiento en su ilegítima ocupación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos e insulares correspondientes.

Creo fervientemente que debemos darle una solución inmediata a lo antes expuesto por respeto y por la memoria de nuestros 649 héroes caídos, para no permitir que sus vidas hayan sido perdidas en vano, al dejar mancillar su honor con errores y horrores, que la historia; tarde o temprano nos recordara de la más vergonzante manera. Se lo debemos señor presidente “Honor y Gloria a nuestras/os Heroínas y Héroes de Malvinas, Ayer, Hoy Siempre”.

Nuestra soberanía industrial

Como ya sabrá, el pueblo fueguino nació y creció por la necesidad de establecer y defender nuestra soberanía en esta zona de la patria. No por nada, todos los temas a los que hago referencia tienen que ver con ésta. Por tal motivo, deje para el final explayarme sobre nuestra soberanía industrial. La misma, según quien maneje los destinos de nuestra nación, muchas veces se ha visto vapuleada, atacada y durante los cuatro años del último gobierno neoliberal, podríamos decir que reducida a su mínima expresión.

Sabemos de su vocación federal y su preocupación por las economías regionales. Nuestra provincia necesita de la extensión del subrégimen Industrial constituido en el marco de la Ley de Promoción Económica y Fiscal N°19.640, que asegure nuevas inversiones en ésta y un puerto para nuestro desarrollo industrial..

La sustentabilidad, innovación e inclusión como ejes de la agenda de capitales alternas, establecidas por Ud. y su gabinete, llena de esperanzas a los habitantes de esta Provincia, entendiendo la extensión para nuestra industria como la sustentabilidad necesaria para el crecimiento de la misma. A partir de esta sustentabilidad, lograr la innovación con la incorporación de nuevos productos a la cadena producción.

Con el logro de estos dos puntos anteriores, nuestra industria va a poder incluir a muchos de los que durante los años de políticas neoliberales fueron desechados del trabajo formal, porque las fueguinas y fueguinos deben dejar de ser el numero frio de una planilla de estadísticas. Son familias que apuestan al futuro en esta Provincia inhóspita, en esta Provincia, la más joven de nuestro país, donde decidieron realizar su futuro, proyectar, trabajar, desarrollarse y producir. Esa fe y esperanza es la que debemos mantener intacta, desarrollando las oportunidades para que cada día seamos más grandes, más inclusivos y más justos.

Es entendible señor presidente que para reconstruir y levantar nuevamente la patria, de la mano de un gobierno peronista y flameen nuevamente las tres banderas del movimiento: Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política, necesitamos de todas y todos sin discriminar partidos ni colores políticos. Pero sería demasiado hipócrita de mi parte tener que ignorar a quienes fueron serviles de tan nefasta situación vivida en esta Provincia, a quien nos endeudo, permitió suba de tarifas, quebró los derechos de miles de trabajadoras/es y mantuvo el silencio cómplice con respecto a la entrega de nuestra soberanía en Malvinas y en el Atlántico Sur.

Es por eso señor presidente, que a veces no se debe y no se puede con todas y todos, por ética, por moral, pero por sobre todo por memoria y dignidad. Para usted todo nuestro respeto y cariño; pero usted debe saber que no es fácil olvidar a quien oficio de verduga más que cumplir su función como una gobernante en nuestra provincia. Nos arrodillo ante el neoliberanismo y de igual manera perdimos todo.

Soberanía lo es todo

Como nos marcan las 20 verdades “el único interés que debemos defender son los intereses del pueblo“, que son los de nuestra patria y su soberanía. Porque en nuestra provincia Soberanía lo es todo, no solo la defensa de nuestros territorios y mares correspondientes, sino también, la defensa de la Industria Fueguina y sus puestos de trabajo, el cuidado y buen uso de nuestros recursos naturales, lo que nos lleva a ser una buena Provincia productora de energía, pero lo más importante que tenemos es nuestra gente, nuestro soberano, él pueblo.

Finalmente la concejal Mora se despidió del mandatario nacional, expresando en su escrito; “Me despido de usted Señor Presidente con las convicciones intactas y el amor a mi patria, a mi tierra y a mi gente, como mujer, madre, abuela, Argentina, Fueguina, Malvinera, Peronista, Concejala y miembro del Consejo Observatorio Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Fuente: correodiario