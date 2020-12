Feministas independientes a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo realizaron intervenciones en Río Grande

Rio Grande 29/12/2020.- Hoy es el día de la votación en el Congreso de la Nación del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una lucha que comenzó con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, hace 15 años, pero que, desde mucho tiempo atrás, sólo estaba en las sombras. Ahora, el aborto salió a la luz, el tema está en las casas, en las mesas familiares, en las charlas con amigas y amigos, en las escuelas; y aunque muchas veces las opiniones son en contra o a favor, el tema esta en debate, y eso es lo que importa. En las últimas horas, diferentes puntos de la ciudad fueron intervenidos por un grupo de militantes feministas independientes, que intentan hacer llegar su pedido a una sociedad como la riograndense, que está más al borde de la ignorancia con sus insultos a quienes no piensan igual, que de la discusión con argumentos técnicos, científicos o incluso ideológicos.

Carteles y listones fueron colocados en los puentes peatonales, como así también imágenes en puntos emblemáticos como el Monumento a la Trucha, el puente General Mosconi, monumentos y también el árbol de Navidad.

El único fin de esta intervención es decir a la comunidad que muchas mujeres y personas gestantes están a favor de este proyecto de Interrupción Voluntaria, que no implica la obligatoriedad de efectuar un aborto.

Tampoco quiere decir que se utilizara como método anticonceptivo, ni mucho menos que las personas gestantes, saldrán a abortar a como de lugar. La militantes aseguran, «nadie quiere abortar, pero no todas tenemos las mismas oportunidades, y los métodos anticonceptivos no son infalibles. No queremos que nos obliguen a maternar, mucho menos a parir».

Simplemente, y cómo resumen, más allá de los insultos recibidos mientras efectuaban las intervenciones, las activistas indicaron, «esto es como la canción del arroz con leche que dice…..arroz con leche, yo quiero abortar, en condiciones dignas y en cualquier lugar, con misoprostol, con intervención, de la forma que sea es mi decisión. ¡Será Ley!»

Vigilia a la espera de la votación

Por otro lado, desde la Regional TDF de la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, invitan a la comunidad a sumarse a la vigilia, «vení preparade. ¡Nos cuidamos entre todes! Usá barbijo o tapabocas en todo momento, usá alcohol en gel o alcohol diluido, mantené la distancia social».

Fuente:tardeperoseguro.com.ar