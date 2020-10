¿Homo neardenthaliensis argentinos?,Un hombre se besó con su novio en Palermo y otros tres los atacaron a palazos

Ahora, buscan testigos y revisan las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero de los agresores que lograron escapar.

“Estábamos en una parte que estaba un poco más oscura. Paramos, nos dimos un beso, nos estábamos abrazando y nos atacaron a traición, por la espalda”, contó Pablo en diálogo con TN.com.ar.

Según contaron, Cristian intentó proteger a su novio, pedía que no lo golpearan, y terminó recibiendo un fuerte golpe con un palo en la cabeza que lo hizo caer al suelo. “Mi novio me escudaba, la ligó por mí. Fue un héroe porque decía ‘no lo toquen a él’ y me protegió”, contó Pablo.

Y agregó: “A mí me empujaron y solamente me raspé pero él sí tiene heridas en las rodillas, en las piernas, en los brazos, codos y manos”.

En el momento, la pareja creyó que se trataba de un robo piraña por lo que estaban esperando que les pidan sus pertenencias, sin embargo todo se trató de la agresión por sí misma.

“Querían cagarnos a palos. Si no empezábamos a gritar por la policía y salían todos los vecinos por los balcones y los frenaban, no sé qué podría haber pasado”, reconoció.

Según recordaron las víctimas de este ataque, los agresores eran tres hombres, de entre 20 y 30 años, uno de ellos rubio, otro morocho y un tercero que no recuerdan.

La pareja fue socorrida por los vecinos. “La Ciudad está llena de policías, pero pedíamos que viniera un efectivo y no aparecía. Llamaron al 911 y no vinieron, sino que a los 20 minutos pasó un patrullero y lo paramos”, contó Pablo, quien se lamentó porque “las personas se dieron a la fuga”.