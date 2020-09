Alfonso Prat-Gay sobre el decreto de Alberto Fernández: «Es violatorio a la ley de coparticipación»

En medio del conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por los fondos de la coparticipación, el exministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, se refirió al tema y aseguró que el decreto emitido por Alberto Fernández «es violatorio a la ley de coparticipación«, la cual según sostuvo, posee un rango casi constitucional. En una entrevista brindada ayer al ciclo televisivo La Nación PM, el extitular del Banco Central afirmó: «El Gobierno tomó fondos que no le corresponden, modificó la coparticipación primaria de impuestos, restándole a las provincias, y después constituyó un fondo para devolverle la plata a la provincia de Buenos Aires».

Siguiendo esa línea manifestó: «Por la forma en que el decreto está redactado, está modificando la ley de coparticipación por decreto, porque le saca a un distrito para darle a otro» y aseveró: «No puede hacer eso nunca el gobierno federal. La definición de federalismo es que no puede quitarle a uno para darle a otro. Lo que sí podría haber hecho es modificar el coeficiente de participación de la Ciudad, y esa baja repartirse entre todas las otras provincias, no es lo que hizo el Gobierno».

Además subrayó que el decreto del Poder Ejecutivo no sólo no respeta lo establecido en la Constitución Nacional sino que también va en contra de la normativa que fija la coparticipación. En ese sentido subrayó: «no es solamente la Constitución lo que no se está respetando con la decisión, sino que también se está modificando la ley de coparticipación federal por un decreto» medida que según, aseguró «no es legal».

Coparticipación: el decreto de Mauricio Macri

Por último, Prat-Gay se pronunció sobre el decreto emitido por el expresidente, Mauricio Macri, mediante el cual le aumentó el monto de coparticipación a CABA , el cual quedó en un 3,5 % a fin de traspasar la policía Federal al distrito porteño, y afirmó que se trató de un proceso acorde a la ley. En ese sentido precisó que, según la Constitución Nacional de 1994, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con «autonomía» y estableció que cuando se «transfieran los servicios y las obligaciones se tienen que transferir también los recursos».

Para concluir, remarcó que la «la ley de coparticipación federal establecía que a la Ciudad le correspondía un monto que no podía ser nunca inferior a lo que había recibido el año anterior» y añadió: «Hay varios antecedentes de que ésto se hacía por decreto», pero aclaró: «Solamente para un caso, el de la Ciudad de Buenos Aires» y cerró: «Así lo dictamina la Constitución Nacional».