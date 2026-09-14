Zamora declaró de interés la 5° Marcha por la Prevención del Suicidio

Rio Grande 14/09/2026.- La Presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, recibió en lainstitución a integrantes de la Fundación “Mucho por Vivir”, e hizo entrega dela Declaración de Interés Municipal a la Marcha por la Vida, que se realizó porquinto año consecutivo. “Como Estado debemos involucrarnos en esta problemáticaque es transversal a toda la sociedad”, afirmó la edil.Río G

Rio Grande.- La marcha tuvo como consigna “Entrelazando Vidas”, una expresión que sintetiza la necesidad de fortalecer los vínculos humanos y comunitarios. Zamora reconoció el trabajo de la fundación a cargo de Marcela Leal, que viene realizando un trabajo comunitario de acompañamiento y contención a jóvenes que transitan problemas de salud mental. “Como Estado debemos involucrarnos en esta problemática que es transversal a toda la sociedad. Por eso además de este reconocimiento hemos trabajado en proyectos que buscan legislar sobre salud mental, consumos problemáticos, apuestas online, entre otras”, comentó Zamora.

Asimismo agregó que “hace algunas semanas participamos del Consejo Municipal de Salud Mental, en el que Mucho por Vivir también fue parte junto a otros actores dé nuestra comunidad. Allí logramos dialogar y proyectar políticas que aporten en ese sentido. Lo fundamental es poner el tema sobre la mesa y que deje de ser tabú”.La Declaración de Interés tiene como objetivo visibilizar y reconocer el trabajo realizado por vecinos y vecinas de la ciudad, pero también fomentar que otras personas se involucren y aporten a esta causa.