YBARS CUESTIONÓ EL ROL DE EE. UU. Y DENUNCIÓ UN «CIRCO POLÍTICO» ELECTORALISTA DEL OFICIALISMO: «LOS LIBERTARIOS SE QUIEREN APROPIAR DE SÍMBOLOS POR LOS QUE NO HICIERON NADA»

Rio Grande 04/09/2026.- El concejal de Rio Grande, Maxi Ybars se refirió a la postura de los Estados Unidos respecto al conflicto de soberanía por las Islas Malvinas y lanzó duras críticas contra el sector libertario, al que acusó de montar un “circo político con fines electorales”. En una entrevista radial con el periodista Rulo Quiroga, el edil radical expresó su ferviente deseo de que la administración norteamericana y el resto de las naciones dejen de respaldar las políticas colonialistas británicas, al tiempo que advirtió sobre el intento de apropiación de la causa Malvinas por parte de sectores que no han realizado acciones concretas para defenderla.

Ybars se pronunció respecto a las declaraciones de la presidencia de los Estados Unidos, que manifestó estar revisando de manera constante sus apoyos internacionales. Si bien el concejal reconoció que un eventual retiro del respaldo estadounidense a Gran Bretaña sería de suma importancia para la posición argentina, también se mostró sumamente crítico con el rol de la potencia del norte: «Me parece que Estados Unidos se sigue entrometiendo en cada una de las decisiones de los países soberanos».

Asimismo, Ybars subrayó la necesidad de una postura global firme en contra de las prácticas imperiales. «Como argentino, por supuesto que me gustaría que Estados Unidos le quite el apoyo a Gran Bretaña», afirmó, extendiendo este anhelo a toda la comunidad internacional: «Quiero que todos los países se retiren el apoyo a un país colonialista como es Gran Bretaña. Ojalá todos los países puedan reflexionar sobre el colonialismo».

«Circo político» y la inacción de los libertarios

El concejal radical advirtió que las discusiones en torno a supuestos avances diplomáticos forman parte de una estrategia electoralista de cara a los comicios que se aproximan. Ybars catalogó el escenario actual como un «circo político» impulsado por quienes buscan apropiarse de banderas nacionales sumamente sensibles para el pueblo fueguino.

«Se avecinan tiempos de elecciones y se van a querer apropiar de símbolos de los que no han hecho absolutamente nada en todo este tiempo», sentenció con dureza, apuntando de forma directa a las filas oficialistas. «Para los que sabemos y vivimos Malvinas, los libertarios no han hecho absolutamente nada por esta causa», concluyó el presidente de la UCR de Tierra del Fuego.