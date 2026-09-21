Ya lo habíamos adelantado hace 3 semanas: Yacimiento León Marino/Sea Lion: “Un shock de divisas capaz de borrar la deuda y reescribir la economía”

Rio Grande 03/09/2026.- Ayer publicamos un informe sobre las reservas del yacimiento petroleo off shore León Marino (Sea Lion), en manos de los británicos e israelíes y cuales serian las ganancias que produciría en caso de que se llegara a la la explotación total. Hoy informamos como impactaría en la economía nacional si esos fondos ingresaran a nuestro pais. Recordamos que estimaciones globales de la cuenca valoran que, si se llega a explotar la totalidad del potencial proyectado de la cuenca en su vida útil (estimada en 30 a 35 años), los ingresos proyectados podrían alcanzar entre $4.000 millones de dólares (equivalentes en ingresos locales en libras) y hasta $127.000 millones de dólares en valor potencial bruto total acumulado.

Mientras un ingreso equivalente al 25% del PBI podría cancelar la deuda con el FMI, estabilizar la moneda y financiar infraestructura estratégica, ni los representantes de Tierra del Fuego en el Congreso ni el gobierno nacional han emitido palabra. El mutismo oficial contrasta con la magnitud de un hallazgo que, de confirmarse, alteraría de raíz las finanzas públicas y el futuro productivo del país.

Si un monto equivalente a $127.000 millones de dólares ingresara a las arcas del Estado argentino, representaría una transformación estructural de las finanzas públicas y de la economía nacional. Para dimensionar el impacto, esa cifra equivale aproximadamente al 20% o 25% del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina o a casi el triple de la deuda total que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cancelación masiva de deuda externa y shock de crédito

Reducción drástica del Riesgo País: Permitiría saldar la totalidad del endeudamiento con el FMI (aproximadamente $45.000 millones de dólares) y reestructurar/cancelar gran parte de la deuda con acreedores privados.

Acceso al mercado internacional: La caída del riesgo soberano reabriría el crédito externo con tasas de interés notablemente más bajas tanto para el Estado como para las empresas privadas.

Fortalecimiento de las reservas del Banco Central y fin de restricciones cambiarias

Estabilización de la moneda: Las reservas internacionales del Banco Central pasarían de niveles ajustados o negativos a un superávit histórico, eliminando de manera definitiva la volatilidad cambiaria y la brecha de cotizaciones.

Fin del «cepo» cambiario: Permitiría la libre circulación de capitales y la repatriación de utilidades de empresas extranjeras sin amenazar la estabilidad del peso.

Inversión masiva en infraestructura y servicios públicos

Obras estratégicas: El Estado podría financiar de forma directa y sin endeudamiento proyectos a gran escala: gasoductos, centrales hidroeléctricas, redes ferroviarias de carga, autopistas nacionales y modernización del sistema energético.

Capital humano y ciencia: Permitiría destinar partidas presupuestarias récord a salud, educación superior, desarrollo tecnológico y defensa.

Reducción de la presión fiscal e impulso productivo

Baja generalizada de impuestos: Con un flujo constante de ingresos de esa magnitud, el Estado podría eliminar tributos distorsionados (como retenciones a las exportaciones agrícolas o el impuesto a los débitos bancarios), aumentando la competitividad de las industrias locales.

Los riesgos económicos: La «Enfermedad Holandesa»

Sin embargo, un ingreso masivo y repentino de divisas de origen extractivo o petrolero conlleva riesgos Macroeconómicos conocidos:

Apreciación cambiaria (Peso «fuerte»): Un dólar excesivamente barato en el mercado local perdería competitividad frente a la industria nacional manufacturera y las economías regionales, sofocando a otros sectores exportadores no petroleros.

Inflación por demanda: Si el gasto público crece de forma desmedida y rápida, podría generar presiones inflacionarias internas.

Fondo Soberano de Inversión: Para evitar estos efectos distorsivos, la mayoría de los países que reciben ingresos de tal escala (como Noruega o los países del Golfo) crean fondos soberanos para invertir las divisas fuera del país e ingresar los recursos gradualmente a la economía real.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar